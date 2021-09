A propósito del Día Mundial del Turismo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha adelantado dos acciones claves para esta industria, primero, radicar ante el Congreso de la República la modificación de la Ley General de Turismo para sentar sus bases en la sostenibilidad y, segundo, desarrollar la Política de Turismo Sostenible.

Estas iniciativas, que tendrán un papel clave en la estrategia de reactivación del país tras la pandemia, reconocen formalmente que la protección del medio ambiente y las comunidades locales es fundamental para la recuperación de la industria turística de Colombia.

“Colombia es uno de los pocos países del mundo que está trabajando para desarrollar una política de turismo sostenible. Por lo que este proyecto es una señal clara de que el país está comprometido en garantizar que el turismo sea una actividad sostenible y responsable. Nuestra increíble oferta en biodiversidad jugará un papel fundamental en impulsar las oportunidades de recuperación económica en el sector turístico, pero, para hacerlo, también debemos asegurarnos de que estamos protegiendo nuestro medio ambiente, naturaleza, ecosistemas únicos y un patrimonio increíble”, dijo Flavia Santoro Trujillo, presidenta de ProColombia.

Colombia alberga más de 58.000 especies de animales y plantas según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. También es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, por lo que es el destino ideal para quienes buscan experiencias en naturaleza. Sus cinco regiones cuentan con una amplia gama de ecosistemas, desde picos nevados hasta la vasta selva amazónica, así como una cultura rica y diversa que abarca 65 lenguas nativas y más de 86 tribus indígenas, según el Ministerio de Cultura.

El país ha demostrado previamente un decidido compromiso con la promoción de la sostenibilidad, a través de iniciativas como The Future of Tourism Coalition y el lanzamiento de un sello de bioseguridad “Check in certificado, COVID-19 bioseguro”, el primero de este tipo en la región. Y esto sumado a la Política de Sostenibilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se da un paso más para fortalecer y formalizar la oferta de sostenibilidad del país, al posicionarlo como un principio rector en la estrategia de rebrote de Colombia.

Cinco formas en que los viajeros pueden apoyar la industria del turismo sostenible de Colombia

Visitar una de las ciudades y pueblos sostenibles certificados de Colombia

El país cuenta con 27 destinos de turismo sostenible certificados por el MinComercio, una iniciativa diseñada para promover destinos que están demostrando un compromiso con prácticas responsables. Estos destinos han recibido el estatus por una combinación de razones, que van desde la conservación y la protección de las comunidades locales, hasta iniciativas innovadoras de reciclaje y el uso efectivo del agua y los recursos de energía renovable.

Los destinos certificados incluyen Santa Rosa de Cabal, famosa por el extenso Parque Nacional Los Nevados y sus magníficas aguas termales, y Puerto Nariño, al que solo se puede llegar en bote a lo largo del río Amazonas. Otros pueblos y ciudades incluyen La Macarena en Meta, Salento en Quindío, Mompox en Bolívar y Ciénaga en Magdalena.

Aquí puede conocer más información

Hoteles que impulsan los esfuerzos de conservación

Secretos de Colombia es una coalición formada por trece hoteles boutique colombianos, comprometidos con impulsar la conservación, trabajar con las comunidades locales, respetar las tradiciones locales y promover destinos turísticos alternativos. Cada hotel ofrece una experiencia íntima y auténtica.

El Corocora Camp ofrece lujosas tiendas de campaña en las sabanas de los humedales de Los Llanos. Trabajando en estrecha colaboración con la Reserva Natural El Encanto de Guanapalo, un ecosistema altamente vulnerable en Colombia, Corocora financia proyectos locales de conservación de la vida silvestre e invita a los huéspedes a participar también. Además, ha desarrollado un proyecto de educación de la comunidad local, llamado “Guardianes de Guanapalo”, para educar a los jóvenes locales sobre la conservación y prevenir el tráfico ilegal de vida silvestre en el área.

Colombia a través de los ojos de un local

Para aquellos que buscan una experiencia de viaje más profunda y personal, Colombia ofrece una amplia gama de experiencias dirigidas por la comunidad que permiten a los visitantes conectarse con las comunidades. Además de beneficiar a los viajeros al proporcionar una visión única de las áreas locales, también tiene un impacto positivo en las comunidades locales al crear más oportunidades para la población local.

Rafting for Peace es una iniciativa comunitaria que reintegra a ex miembros de las FARC capacitándolos para que se conviertan en guías de balsa certificados. Con base en San Vicente del Caguán, en Caquetá, estos guías locales comparten la historia del conflicto armado de Colombia y las impresionantes vivencias de cómo se está construyendo la paz en la comunidad a lo largo del histórico río Pato. En este recorrido educativo y emocionante, los visitantes también pueden pasear en balsa por los rápidos del río, explorar cuevas, encontrar una increíble vida salvaje y disfrutar de cenas preparadas por familias anfitrionas locales.

Esta experiencia hace parte del Meaningful Travel Map of Colombia, un proyecto que incluye las mejores iniciativas en turismo comunitario de más de 15 destinos elegidos por ProColombia y Colombia Productiva.

Explorar los destinos menos conocidos de Colombia

Los viajeros pueden apoyar las industrias sostenibles de Colombia explorando el país más allá de sus ciudades de entrada y lejos de los puntos turísticos más establecidos. El operador turístico responsable Colombia Oculta ofrece visitas guiadas a este país oculto como Chiribiquete. Este es uno de los Parques Nacionales Naturales más grandes de Colombia y es considerado uno de los lugares más inexplorados del planeta. El parque es rico en vida silvestre, hogar de especies endémicas, así como jaguares, águilas arpías y el colibrí esmeralda de Chiribiquete.

Al visitar estos destinos menos conocidos, los viajeros también están contribuyendo a una nueva y vital fuente de ingresos para los destinos menos conocidos que a menudo han dependido de negocios extractivos, como el tráfico de vida silvestre.

Apoyar a los agricultores locales y las prácticas agrícolas sostenibles

Además de la diversidad cultural y los ecosistemas, Colombia también cuenta con una rica diversidad de productos agrícolas. Un viaje al cinturón cafetero en el extremo norte de los Andes es el destino perfecto para conocer la historia detrás de la taza, y también ayuda a impulsar una cultura del café de alta calidad que está empoderando a los agricultores colombianos para construir un futuro mejor.

La ruta, que toma entre tres y cinco días en bicicleta, ofrece paisajes impresionantes, serpenteando a través de montañas, ricos terruños cafeteros y coloridos pueblos. Las fincas cafetaleras como Finca del Café adoptan técnicas milenarias para producir mezclas orgánicas que son orgánicas y mínimamente invasivas para el medio ambiente.

