¿A dónde viajan los colombianos? Destinos internacionales no tradicionales ganan popularidad

Entre enero y octubre de este año, 4.730.687 colombianos viajaron al exterior, lo que representa un aumento del 3 % frente al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 4.594.214. Este crecimiento refleja un dinamismo sostenido del turismo emisivo del país y un notable interés por destinos internacionales no tradicionales.

Puerto Rico lideró este segmento con un incremento del 80 % en viajeros colombianos, seguido por Brasil (+49 %), El Salvador (+46 %), Francia (+37 %), Turquía (+31 %), Perú (+24 %), Cuba (+23 %), Panamá (+20 %), República Dominicana (+16 %) y Costa Rica (+9 %).

De acuerdo con la Encuesta Trimestral ANATO – ETA, aplicada a las agencias de viajes asociadas, los destinos más comercializados durante el tercer trimestre de 2025 fueron España, República Dominicana, México y Estados Unidos, tendencia que coincide con las preferencias de los viajeros colombianos.

Estados Unidos continúa como el país más visitado, con 1,3 millones de viajeros, lo que equivale al 29 % del total. España recibió 681.000 visitantes (14 %) y Panamá 503.000 (11 %). República Dominicana, Perú y Ecuador también se mantienen como mercados recurrentes para los colombianos.

“La mayor transformación del mercado se observa en la diversificación de destinos internacionales, evidenciando mayor conectividad y una oferta turística más competitiva”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Además, destacó la importancia de seguir impulsando el turismo interno para fortalecer la competitividad del sector en los próximos años.

Estos resultados muestran no solo un aumento en la movilidad internacional, sino también un cambio en las preferencias de los viajeros colombianos, quienes cada vez exploran destinos menos convencionales, ampliando las oportunidades para el sector turístico nacional e internacional.

