Destinos poco concurridos para planear su próximo viaje lejos de las multitudes

Liubliana es la capital y la ciudad más grande de Eslovenia. Foto: Pixabay

Viajar en temporada alta suele asociarse con aeropuertos saturados, calles abarrotadas y atracciones al límite de su capacidad. Sin embargo, cada vez más viajeros apuestan por una tendencia opuesta: cerrar el año en destinos tranquilos, lejos de las multitudes y más cerca de la naturaleza, la cultura local y un ritmo de viaje pausado.

De acuerdo con las millones de reseñas de su comunidad viajera, Booking.com identificó una selección de destinos ideales para quienes buscan despedir el año sin estrés, pero con experiencias memorables. Se trata de rincones poco concurridos donde es posible caminar sin prisa, disfrutar la gastronomía local y descubrir paisajes extraordinarios sin competir por el mejor ángulo de una fotografía.

Cangas del Narcea, Asturias (España)

Este destino ofrece una versión silenciosa de la Navidad europea. Rodeado de valles verdes, bodegas familiares y bosques frondosos, Cangas del Narcea invita a reconectar con lo esencial. Durante diciembre, el ambiente frío se acompaña de platos tradicionales como la fabada asturiana y paseos por el Parque Natural de las Fuentes del Narcea.

Dónde hospedarse: Parador de Corias, un antiguo monasterio convertido en hotel, que combina historia, spa, gastronomía local y vistas a las montañas envueltas en neblina.

São Miguel, Azores (Portugal)

La mayor isla del archipiélago de las Azores es sinónimo de naturaleza sin espectadores. Lagunas volcánicas, piscinas termales y carreteras escénicas junto al Atlántico definen una experiencia ideal para cerrar el año con calma.

Dónde hospedarse: Caloura Hotel Resort, un refugio frente al mar con acceso directo al océano, rodeado de vegetación protegida y espacios diseñados para el descanso.

Luang Prabang (Laos)

En el sudeste asiático, Luang Prabang se distingue por su atmósfera serena. Templos budistas, mercados locales y arquitectura colonial conviven con rituales tradicionales y paseos junto al río Mekong. En diciembre, el clima seco favorece la exploración tranquila de la ciudad y sus alrededores.

Dónde hospedarse: Villa Maydou Boutique Hotel, un alojamiento íntimo con jardines tropicales, piscina y arquitectura tradicional laosiana.

Bacalar, Quintana Roo (México)

Para quienes buscan un Caribe sin excesos, Bacalar se presenta como una alternativa ideal. Su famosa laguna de los siete colores invita a actividades como kayak, visitas a cenotes y caminatas por un pueblo de espíritu bohemio y ritmo relajado.

Dónde hospedarse: MBH Maya Bacalar Hotel Boutique, frente a la laguna, con muelle privado y espacios pensados para disfrutar el paisaje en silencio.

Ljubljana (Eslovenia)

Discreta y encantadora, la capital eslovena brilla en diciembre con mercados navideños de escala humana y calles peatonales iluminadas. Es una ciudad perfecta para recorrer a pie y también un punto estratégico para explorar paisajes alpinos cercanos, como el lago Bled.

Dónde hospedarse: ONE66 Hotel, un alojamiento moderno y creativo, ubicado ligeramente fuera del centro, ideal para descansar lejos de las zonas más concurridas.

