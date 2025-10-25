¿A dónde viajar en Halloween? Los destinos favoritos para los amantes del terror

Miles de personas disfrazadas participaron en el 51° Desfile Anual de Halloween en Greenwich Village, considerado el más grande del mundo. Foto: EFE - PORTER BINKS

Llegó la temporada favorita de los amantes del terror: en octubre, las calles se llenan de telarañas, calaveras y decoraciones espeluznantes que transforman las ciudades en escenarios de película. Los cines se llenan de estrenos de horror, los museos organizan recorridos nocturnos y muchos destinos turísticos aprovechan la fecha para ofrecer experiencias especiales que atraen visitantes de todo el mundo.

Desde pueblos fantasma y cementerios hasta castillos medievales y calles con leyendas centenarias, cada vez más ciudades se suman a la tradición de Halloween, convirtiéndose en epicentros de turismo temático. Para quienes quieren vivir Halloween al máximo, estos son los destinos que todo amante del terror debe visitar en esta época, según la revista global Travel and Tour World.

Adéntrese en los orígenes de Halloween: Escocia e Irlanda

No hay mejor forma de comenzar este recorrido que en los lugares donde nació Halloween: Escocia e Irlanda. Allí, cada 31 de octubre, se celebra el Festival del Fuego de Samhain, un ritual celta que marcaba el final de la cosecha y que dio origen a la festividad moderna.

En Edimburgo, el terror se combina con la historia: sus calles góticas, los relatos de brujas y las batallas sangrientas crean un ambiente que eriza la piel. Kilkenny, por su parte, vive Samhain durante todo octubre con bailes tradicionales, cuentos junto a la chimenea y recorridos gastronómicos que muestran sus mitos y leyendas más antiguos.

Recorra un pueblo fantasma de California, Estados Unidos

Recorrer las ruinas y los vestigios de lo que un día fue un pueblo lleno de vida es una experiencia que mezcla historia y misterio. En California, Estados Unidos, existen recorridos por pueblos fantasma que surgieron durante la fiebre del oro y hoy parecen detenidos en el tiempo. El Parque Histórico Estatal de Bodie es uno de los más famosos, ofreciendo una mirada a la vida del Viejo Oeste. Sus paisajes desérticos y las historias que los rodean hacen sentir a los visitantes como si viajaran al pasado.

Explore castillos y leyendas vampíricas en Transilvania, Rumania

Para los que prefieren una experiencia terrorífica más clásica, los Alpes de Transilvania en Rumania son imperdibles. El Castillo de Bran, asociado con Drácula, se alza majestuoso en los Montes Cárpatos y permite recorrer sus salas, habitaciones y pasillos mientras se respira la atmósfera medieval y gótica. Es el destino ideal para quienes buscan un Halloween lleno de misterio, cultura y arquitectura.

Explore la historia más oscura de Londres, Inglaterra

La capital inglesa es perfecta para quienes disfrutan del terror con un toque histórico. La Torre de Londres y Hampstead Heath esconden relatos de ejecuciones, asesinatos y fantasmas que impactan incluso a los visitantes más escépticos. Además, durante octubre se celebra HorrOctober en el Prince Charles Cinema, un festival de cine con proyecciones de clásicos del cine de terror que hasta hoy siguen fascinando al público.

Viva la leyenda de Sleepy Hollow, Estados Unidos

A poca distancia de Nueva York, la leyenda del Jinete sin Cabeza cobra vida. El escritor Washington Irving inmortalizó esta historia, y hoy los visitantes pueden recorrer el cementerio del siglo XIX donde está enterrado. Además, el evento de Halloween en Croton-on-Hudson presenta una espectacular exhibición de miles de linternas de calabaza iluminadas, combinando literatura, historia y la magia propia de Halloween.

Dé un paseo por las calles embrujadas de Salem, Estados Unidos

No se puede hablar de Halloween sin mencionar Salem, Massachusetts, famosa por los Juicios de las Brujas. Su festival Haunted Happenings atrae turistas de todo el mundo con recorridos de fantasmas, lecturas psíquicas y bailes de disfraces. Uno de los tours más impactantes es Tales & Tombstones Night Tour, que recorre los lugares más representativos de la ciudad, contando historias de brujas, ejecuciones y momentos impactantes que todavía rondan sus calles.

