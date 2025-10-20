Generación Z: una oportunidad en crecimiento para el turismo en Colombia

La generación Z prioriza la sostenibilidad, la autenticidad y la inclusión a la hora de viajar. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque la Generación Z aún no es el grupo que más visita Colombia, su interés creciente por experiencias únicas, sostenibles y auténticas la posiciona como un segmento con alto potencial para el desarrollo del turismo nacional.

Conformada por personas nacidas entre 1997 y 2012, esta generación prioriza los destinos con valor cultural y ambiental, lo que coincide con la diversidad natural y patrimonial que ofrece el país. De acuerdo con un estudio de MMGY Global Travel Marketing Collective, los jóvenes de esta generación no solo son de los que más suelen tomar vacaciones, sino que planean aumentar su frecuencia de viajes en los próximos dos años, con entre tres y cuatro periodos vacacionales. Además, proyectan gastar más en viajes internacionales que cualquier otro grupo demográfico en los próximos 12 meses.

Entre sus principales motivaciones se destacan las experiencias gastronómicas: más del 50 % considera que comer en restaurantes locales es una parte fundamental de sus viajes; el 95 % afirma hacerlo, el 96 % compra en tiendas locales y el 89 % reduce el uso de plásticos de un solo uso.

Los turistas internacionales de la Generación Z que más visitan Colombia provienen de Estados Unidos, Ecuador, México y Perú, con preferencia por los departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Bolívar. Estas regiones, por tanto, representan oportunidades para adaptar la oferta turística a las expectativas de este segmento.

“La Generación Z está transformando la industria del turismo y Colombia debe estar preparada para satisfacer sus necesidades y preferencias. Las agencias de viajes están llamadas a crear, a través de su oferta, experiencias auténticas, sostenibles y tecnológicamente asistidas, que marquen la dirección del futuro del mercado de viajes internacionales”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Un estudio de Skift complementa este panorama al indicar que el 73 % de los viajeros de esta generación elige experiencias alineadas con sus valores personales, especialmente en sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social. Asimismo, el 61 % busca actividades con impacto positivo en comunidades locales y el 51 % estaría dispuesto a cambiar su destino por uno menos popular si eso reduce su huella ambiental. Aunque el 73 % busca opciones inteligentes en costo, el 45 % planea aumentar su gasto en viajes durante 2025.

“Colombia cuenta con una oferta turística diversa y excepcional, capaz de cautivar a viajeros de todo el mundo. Sin embargo, para capitalizar el potencial que representa la Generación Z, es fundamental entender lo que esta generación valora y diseñar estrategias más atractivas que fortalezcan su conexión con el país”, concluyó Cortés Calle.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas enEl Espectador.