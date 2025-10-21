Actividad en Airbnb aportó más de COP 10,6 billones a la economía colombiana

Entre los sectores más beneficiados por el gasto de los viajeros se destacan los restaurantes. Foto: Getty Images

El turismo en Colombia sigue consolidándose como un sector estratégico para la economía, y las plataformas digitales tienen un papel relevante en este crecimiento. De acuerdo con datos de la plataforma Airbnb, durante 2024 la actividad de anfitriones y huéspedes generó un impacto económico estimado en más de COP 10.6 billones en el país, una cifra que refleja la capacidad del turismo utilizando plataformas digitales para dinamizar la economía local.

De este dato de contribución, los ingresos de la comunidad de anfitriones representaron COP 1.6 billones, mientras el gasto total que los viajeros destinaron a la compra de productos o servicios en comercios locales ascendió a más de COP 9 billones.

Entre los sectores más beneficiados gracias al gasto de los viajeros, se destacan los restaurantes, el entretenimiento y las compras en diferentes comercios, que concentran casi el 70 % del gasto, dividido de la siguiente manera:

Restaurantes: esta es la categoría con mayor participación. En total, obtuvieron ingresos superiores a los COP 2.8 billones en 2024. Cada huésped gastó en promedio cerca de COP 500.000 por viaje, considerando estancias de 3,2 noches.

Entretenimiento: ocupó el segundo lugar en la lista de preferencias, con casi el 20 % del gasto en comercios. Esta categoría generó más de COP 2.1 billones, con un gasto promedio cercano a los COP $380.000 por estadía.

Compras: los viajeros desembolsaron alrededor de COP 350.000, lo que en conjunto representó ingresos superiores a los COP 2 billones para el comercio nacional.

Comestibles: alcanzaron un impacto de COP 1.5 billones, con un gasto promedio de más de COP 260.000 por estadía.

Transportes: movilizó más de COP 1.3 billones, impulsado por un gasto cercano a los $240.000 por viaje.

Además, se calcula que más del 40 % del gasto de los huéspedes se realizó en los mismos barrios donde estaban ubicados los alojamientos.

“Estas cifras muestran cómo la plataforma Airbnb está contribuyendo al desarrollo económico de Colombia al generar ingresos que llegan a las comunidades locales. Se trata de oportunidades para pequeños negocios y familias en distintas regiones del país”, afirma Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb en Sudamérica.

Los departamentos más beneficiados

El impacto económico no se concentró únicamente en las ciudades principales, sino que se extendió a diversos departamentos del país:

Antioquia lidera el ranking con un impacto superior a los COP 3 billones, que se tradujeron en más de COP 500 mil millones de ingresos para anfitriones, es decir, más del 30 % del total nacional.

Bolívar, con más de COP 2 billones en impacto económico ocupa el segundo puesto, con más de COP 380 mil millones en ingresos para anfitriones, lo que representa más del 20 %. Este resultado puede ser indicador del peso de Cartagena como uno de los epicentros del turismo internacional en el Caribe colombiano.

En el tercer lugar, está Magdalena, donde destinos como Santa Marta y el Parque Tayrona impulsaron un impacto económico de más de COP 600 mil millones y COP 93 mil millones en ingresos para anfitriones, el 5 % del total del país.

Más al interior del país, Cundinamarca y Valle del Cauca registraron impactos de COP 430 mil millones, con ingresos cercanas a los COP 67 mil millones cada uno. Estos datos muestran cómo destinos emergentes en torno a Bogotá y Cali están ganando terreno en la preferencia de los viajeros.

En el Eje Cafetero, Quindío superó los COP 200 mil millones en impacto económico, con más de 33 mil millones en ingresos para anfitriones, consolidándose como un destino en auge para quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza y la cultura cafetera.

Atlántico y Boyacá también figuran en la lista, con impactos de COP 199 mil millones y COP 129 mil millones respectivamente.

