¿Cuál es el peor asiento para viajar en un bus? Consejos para ir más cómodo

Viajar en bus por carretera suena como una experiencia perfecta para quienes disfrutan de los paisajes y de los trayectos largos: es una opción económica, permite conocer el país desde otra perspectiva y observar cómo la naturaleza cambia a medida que avanzan los kilómetros. Sin embargo, no todo es tan idílico cuando se deben pasar horas en el mismo asiento. El cansancio, el ruido o la falta de espacio pueden transformar el viaje en un verdadero reto. Por eso, una de las preguntas más comunes entre los viajeros es: ¿cuál es el peor asiento, ya sea en un bus o en un avión?

Aunque la experiencia puede ser subjetiva y variar según cada viajero, hay ciertos asientos en los autobuses que suelen ser menos cómodos que otros. Los de la parte trasera, por ejemplo, tienden a ser los más incómodos debido al calor, el ruido del motor y las vibraciones constantes. También los asientos ubicados en los extremos delantero y trasero se consideran los menos seguros en caso de una colisión.

Sin embargo, aquí le decimos cuáles son los más incómodos, mostrándole del porqué reducen la comodidad y pueden hacer del viaje una experiencia poco agradable.

Asientos traseros: suelen ser los menos recomendables, ya que el ruido del motor y del sistema de ventilación es constante, el movimiento del bus se siente con mayor intensidad y el espacio para las piernas es más reducido.

Asientos sobre o delante de las ruedas: en esta zona se perciben más las vibraciones y los golpes del camino, lo que puede resultar incómodo durante trayectos largos y agravar el mareo por movimiento.

Asientos junto al baño: aunque pueden parecer convenientes por la cercanía, su desventaja radica en los olores, el ruido, las luces que se encienden con frecuencia y el constante paso de personas, especialmente en los viajes nocturnos.

Asiento del medio en una fila de tres: ofrece poco espacio personal y resulta incómodo al quedar rodeado por otros pasajeros, con escaso acceso a los apoyabrazos y sin posibilidad de mirar por la ventana.

¿Qué asiento elegir?

Elegir el asiento adecuado puede marcar la diferencia entre un viaje placentero y uno incómodo. Pero todo dependerá de sus preferencias: si busca espacio, tranquilidad o facilidad para moverse, cada zona del autobús ofrece ventajas distintas.

Primera fila (detrás del conductor o del mamparo): ofrece mayor espacio para las piernas, una salida más rápida en las paradas y menos ruido del motor, ya que está alejada de la parte trasera. Sin embargo, puede sentirse más el impacto de los baches, el espacio de almacenamiento bajo el asiento es limitado y, durante el día, el calor y la luz solar del parabrisas pueden resultar molestos.

Asientos de ventana en la parte media del autobús (filas 3 a 6): suelen ser los más equilibrados en cuanto a confort. Ofrecen una conducción más estable, buena visibilidad y una posición ideal para descansar o disfrutar del paisaje. Su único inconveniente es que resulta más difícil levantarse sin molestar a los demás pasajeros.

Asiento de pasillo: es una buena opción para quienes prefieren levantarse con frecuencia o acceder fácilmente al baño, ya que permite estirar las piernas en el pasillo. Sin embargo, está más expuesto al paso constante de personas y al roce con el equipaje o el personal durante el trayecto.

Entonces, ¿qué debe priorizar al momento de elegir su asiento? Aquí tenemos algunos tips:

Estabilidad y vistas: los asientos centrales son los más equilibrados, ideales para evitar el mareo gracias a su menor movimiento. En los autobuses de dos pisos, la parte inferior ofrece un viaje más tranquilo, mientras que la superior brinda vistas panorámicas perfectas para disfrutar del paisaje.

Comodidad y tecnología: si el bus dispone de tomas de corriente o puertos USB, elija estos asientos para mantener sus dispositivos cargados y aprovechar el trayecto viendo películas, escuchando música o trabajando sin preocuparse por la batería.

Para viajes largos: los asientos reclinables o de lujo son la mejor alternativa, pues brindan más espacio para las piernas, mejor soporte lumbar y una experiencia mucho más cómoda durante trayectos extensos.

Aspectos que debe tener en cuenta por salud

Jennifer Sánchez Rojas, médica general y especialista en Gerencia de la Salud, además de coordinadora del Servicio Médico Aeroportuario de Clínica Colsanitas, recomienda tomar precauciones para prevenir dolores musculares y lesiones durante los viajes en bus.

Esto se debe a que los trayectos largos, las paradas frecuentes, el peso del equipaje y la postura sostenida pueden generar molestias si no se siguen algunas recomendaciones:

Use zapatos cómodos , con buena amortiguación, y evite estrenar calzado antes del viaje.

Prefiera mochilas ergonómicas o maletas con ruedas , con correas anchas que distribuyan bien el peso, facilitando cargar y trasladar equipaje.

Al levantar objetos , flexione las rodillas y use la fuerza de las piernas, no de la espalda, para prevenir lesiones.

Para mejorar el descanso , use antifaz, tapones para los oídos o auriculares con cancelación de ruido; llevar una almohada pequeña puede hacer más cómodas las horas sentado.

Hidrátese adecuadamente , bebiendo entre 1.5 y 2 litros de agua al día, y más si hay calor o actividad física antes o durante el viaje.

Realice estiramientos y movilizaciones cada 1 o 2 horas: mueva cuello, hombros, muñecas, espalda, piernas y pies; evite cruzar las piernas para mantener una buena circulación.

Use ropa cómoda y transpirable, que facilite la movilidad y le permita adaptarse mejor a los cambios de temperatura dentro del bus.

Estas medidas ayudan a reducir la fatiga, prevenir dolores y disfrutar de un viaje más seguro y confortable.

