¿A qué hora prenden y apagan los alumbrados en Medellín y cuál es el recorrido?

Si alguien visita Medellín en diciembre, es casi imposible no preguntarse por uno de los rituales más emblemáticos de la ciudad: sus alumbrados. Cada año, esta tradición convierte calles, puentes, ríos y parques en escenarios luminosos que mezclan memoria, celebración y comunidad

En 2025, los Alumbrados EPM regresan en su edición número 57, con una propuesta que invita nuevamente a recorrer la ciudad a pie y a descubrir, paso a paso, con la luz convirtiéndose en un hilo conductor de unas mismas historias.

Y es que toda la propuesta fue concebida para que quienes la visitan vivan una experiencia cercana, pedestre y contemplativa. Por eso, el recorrido principal se extiende a lo largo de casi 1,5 kilómetros, desde el puente de Guayaquil hasta el Edificio EPM, y desarrolla una narrativa que entrelaza tres hitos: los 350 años de Medellín, los 70 años de EPM y los siete cerros tutelares que enmarcan la ciudad.

¿Cuándo prenden la luces?

El tradicional encendido navideño se realizó el 28 de noviembre con un acto inaugural en Parques del Río, punto desde el cual también se dio inicio a la iluminación de otros sectores de la ciudad. Ese mismo día se encendieron las luces del Centro, los parques principales de las 16 comunas y otros espacios estratégicos que cada año reciben gran afluencia de visitantes.

Tenga en cuenta que esta iluminación permanecerá encendida hasta el lunes festivo 12 de enero, entre las 6:00 p.m. y la medianoche, con el mismo horario todos los días de esta época. Durante estas semanas, Medellín volverá a vivir su tradición luminosa, un patrimonio cultural que reúne a familias, turistas y habitantes alrededor de una ciudad que encuentra en la luz una forma de celebrar su identidad.

¿Cómo recorrer los alumbrados en la ciudad?

El centro de los alumbrados de Medellín es el Paseo del Río – Parques del Río, aquí toda la decoración se ubica en el costado oriental del río Medellín, acompañada por un gran jardín colgante con 9.121 flores tejidas a mano y figuras de fauna local.

Estas flores tienen una especial historia pues, son el resultado del trabajo artesanal de 150 mujeres, madres cabeza de hogar, quienes tejieron a mano 25.000 figuras que van desde 1 hasta 30 metros de altura. Estas piezas se distribuyen en 61 puntos de la ciudad, incluyendo parques, avenidas, barrios y los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena, además del nodo central del río Medellín.

Según EPM, la ruta sugerida es iniciar en avenida La Playa, continúar por avenida Oriental, San Juan, Puente Guayaquil y finaliza en el sendero del río y Parques del Río. Aunque también puede visitar sus diferentes temáticas, que este año se divide en cuatro tramos temáticos:

Tramo 1: Homenaje a Medellín y a EPM

Desde el puente de Guayaquil hasta la avenida Guayabal. El recorrido se caracteriza por tener experiencias como:

Árbol de Navidad de 25 metros , con orquídeas moradas y una orquídea dorada en la punta, que ofrece una experiencia inmersiva interior.

Casa Pelton en el Puente de Guayaquil, homenaje a las turbinas Pelton.

Castillo Escudo Medellín , inspirado en el escudo heráldico, de 11,45 m de alto, que permite recorrer su interior.

Representación del cerro Las Tres Cruces .

Figuras de los cerros Nutibara (con Pueblito Paisa) y La Asomadera .

Homenaje a la Fuerza Pública .

Iconos de Medellín: guayacán amarillo, “La Gorda” de Botero, Edificio Coltejer, Catedral Metropolitana, La Alpujarra y cerro Pan de Azúcar, además de un tributo al Metro.

Tramo 2: Cultura e identidad paisa

Entre la avenida Guayabal y el puente de la calle 33.

Figuras de los cerros El Volador y El Picacho .

Carriel paisa monumental (11 m de alto, 18,5 m de ancho, 6 m de profundidad) con espectáculo inmersivo de luces.

Elementos de la Feria de las Flores : silleteros, trovadores y una chiva decorada con silletas.

Metrocable ascendiendo hacia Santo Domingo Savio.

Tramo 3: Jardín colgante del río

Un techo luminoso de flores tejidas que forman un jardín colgante sobre el río.

Flores destacadas: orquídeas, botones de oro, clavelinas, siemprevivas, San Joaquines, pensamientos, cartuchos y aves del paraíso.

Programación electrónica para juegos multicolor.

Figuras monumentales de guacamayas, colibríes, mariposas, abejas y libélulas.

Tramo 4: Tradiciones navideñas

Entre el puente de la calle 33 y el Edificio EPM.

Pesebre monumental (12 m alto, 60 m ancho, 5,63 m de profundidad).

Tres Reyes Magos monumentales.

Stand de celebración por los 350 años de Medellín y los 70 de EPM.

Escenas de la Navidad en los barrios : velitas, decoraciones caseras, cadenetas, dulces tradicionales y juegos infantiles.

Domo de la Navidad con espectáculo de video mapping gratuito cada noche en la Plaza de la Niebla.

Iluminación especial del Edificio EPM, del Cubo con láseres y de la fuente La Vida con show robótico.

Otros alumbrados destacados de la ciudad

Otros puntos centrales del alumbrado son el Parque San Antonio, iluminado con el concepto “Cielo de Navidad”, compuesto por estrellas y pendones con bolas decorativas, y el recorrido del Tranvía por Ayacucho, donde las flores luminosas acompañan el tránsito de los visitantes.

Adicionalmente, el sendero hacia el Pueblito Paisa fue adornado con estrellas, copos, flores, renos y pinos, mientras que el Parque Lleras reúne 78 figuras bajo el concepto “Brillo Navideño”, convirtiéndose en uno de los atractivos más concurridos para propios y turistas.

Durante la presentación oficial de los alumbrados el 7 de noviembre de 2025, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó que se proyecta la llegada de alrededor de 225 mil turistas extranjeros en diciembre y 190 mil en enero. La invitación de la Alcaldía y de EPM es a que la ciudadanía salga a caminar la ciudad, disfrute de los senderos iluminados y comparta en familia esta experiencia anual que ya forma parte del patrimonio cultural de Medellín.

