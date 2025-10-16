Universal Orlando ofrece hasta 30 % de descuento en hoteles para viajeros colombianos

Quienes se hospeden en el Helios Grand Hotel tienen una entrada exclusiva al nuevo parque Epic Universe. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Universal Orlando Resort anunció una promoción especial para el público colombiano, ofreciendo hasta un 30 % de descuento en estadías de cinco noches o más en alguno de sus once hoteles. La oferta ya está disponible a través de agencias de viajes en todo el país y es válida para viajar hasta el 13 de marzo de 2026.

Esta iniciativa llega justo cuando muchos colombianos comienzan a planificar sus próximas vacaciones, convirtiéndose en una oportunidad ideal para disfrutar de una experiencia completa en los parques temáticos del destino.

Además del ahorro, los huéspedes de los hoteles de Universal disfrutan beneficios exclusivos durante todo el año, como admisión anticipada —una hora antes de la apertura regular— a los cuatro parques del complejo: Universal Epic Universe, Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay. El alojamiento también incluye transporte gratuito en autobús o taxi acuático dentro del resort.

Los fanáticos de las compras podrán aprovechar el servicio de entrega gratuita de artículos adquiridos en los parques directamente a sus hoteles.

Algunos hoteles ofrecen beneficios adicionales: los huéspedes del Loews Royal Pacific Resort, Hard Rock Hotel y Loews Portofino Bay Hotel reciben el Universal Express Pass, que permite acceso rápido a las principales atracciones de Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure.

Por su parte, quienes se hospeden en el Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel, dentro del nuevo Universal Epic Universe, contarán con una entrada exclusiva al parque.

Con esta promoción, Universal Orlando Resort refuerza su presencia en el mercado colombiano e invita a los viajeros a disfrutar de unas vacaciones inolvidables con beneficios únicos y entretenimiento sin igual.

