Universal Orlando revela todas las experiencias de su Navidad y Año Nuevo

The Wizarding World of Harry Potter. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Universal Orlando Resort se prepara para recibir la temporada más mágica del año con una serie de experiencias navideñas en todo el destino. Del 21 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, los visitantes podrán disfrutar de celebraciones temáticas, decoración festiva, espectáculos en vivo y ofertas especiales en los hoteles del complejo.

Entre las atracciones más esperadas se encuentran la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter™, Grinchmas, Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s™ y muchas más actividades diseñadas para toda la familia.

🎅 Magia navideña en los parques

The Wizarding World of Harry Potter™ se vestirá de fiesta en sus tres locaciones: Hogsmeade, Diagon Alley y, por primera vez, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic en el nuevo parque Universal Epic Universe. Los visitantes podrán disfrutar de presentaciones especiales de The Frog Choir y Celestina Warbeck and the Banshees, además del deslumbrante espectáculo nocturno “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”.

En Islands of Adventure, el espíritu navideño cobrará vida con Grinchmas en Seuss Landing, que incluye el espectáculo musical “The Grinchmas Who-liday Spectacular”, basado en el clásico del Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas!, además de encuentros con el propio Grinch y los Whos.

Por su parte, el icónico Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s™ llenará las calles de Universal Studios Florida con gigantescos globos, carrozas coloridas y la aparición de personajes queridos, culminando con el encendido del árbol de Navidad de 24 metros de altura encabezado por Santa Claus.

Además, Celestial Park, la zona central del nuevo Universal Epic Universe, contará con su propia decoración e iluminación festiva, invitando a los visitantes a sumergirse en un ambiente lleno de magia y color.

👀🌎📄(Lea también: Miami, un destino que conquista por sus playas, cultura, lujo y bienestar)

Diversión, sabor y espíritu festivo en todo el resort

En Universal CityWalk, el Red Coconut Club se transformará en el Green & Red Coconut Club, con cócteles temáticos, entretenimiento en vivo y apariciones del simpático personaje Earl the Squirrel. También se ofrecerán platillos y bebidas inspirados en la temporada en restaurantes como Bigfire, VIVO Italian Kitchen y The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen.

Los 11 hoteles de Universal Orlando Resort también se sumarán a la celebración con decoraciones especiales, menús festivos para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, y actividades como la iluminación del árbol de Navidad, la menorá de Hanukkah y presentaciones de coros navideños.

🎆 Celebraciones de Año Nuevo

Para despedir el 2025, Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, Universal Epic Universe, Universal CityWalk y los hoteles del resort ofrecerán fiestas especiales para dar la bienvenida al nuevo año. Los detalles se anunciarán próximamente.

Promociones especiales

Los visitantes que deseen disfrutar de todas estas experiencias podrán aprovechar ahorros de hasta un 30 % al reservar una estadía de cinco noches o más en uno de los hoteles de Universal Orlando (oferta válida para viajes hasta el 13 de marzo de 2026).

El acceso a las experiencias navideñas en los parques está incluido con la entrada regular.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.