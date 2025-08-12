Así impulsa Airbnb el turismo inclusivo en Colombia

Los anfitriones senior representan casi el 15 % de la comunidad en Colombia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde su llegada a Colombia, Airbnb ha fortalecido su papel como alternativa complementaria para un turismo inclusivo y sostenible, impulsado por la hospitalidad de sus comunidades. Este enfoque no solo atrae a viajeros de todo el mundo, sino que también abre oportunidades para que más personas se beneficien del ecosistema turístico, especialmente mujeres y adultos mayores.

Actualmente, más del 60% de los anfitriones en el país son mujeres y personas mayores de 60 años, quienes se han convertido en pilares económicos de sus comunidades.

Mujeres anfitrionas: motor económico y social

Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en participación femenina dentro de Airbnb, superando a Chile, Perú y Ecuador, y solo detrás de Brasil, México y Argentina. En 2024, las mujeres anfitrionas generaron más de 370 mil millones de pesos, evidenciando su papel clave en el fortalecimiento económico y en la construcción de un turismo más diverso y representativo.

Adultos mayores, sinónimo de calidez y calidad

Los anfitriones senior representan casi el 15% de la comunidad en Colombia, con un promedio de edad de 65 años. El país se ubica en las posiciones seis y siete del ranking latinoamericano de anfitriones mayores de 60 años con mejores calificaciones de cinco estrellas, lo que refleja el alto nivel de servicio y la calidez que ofrecen a los viajeros.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Turismo auténtico desde la comunidad

La oferta de alojamiento gestionada por miembros de la comunidad permite que los visitantes vivan el país desde una perspectiva auténtica, mientras que las familias anfitrionas encuentran en el turismo una oportunidad para complementar sus ingresos y compartir su cultura.

Cali: epicentro de mujeres viajeras

Cali se ha posicionado como la ciudad colombiana que más mujeres viajeras recibe a través de Airbnb, ocupando el quinto lugar en el ranking regional, después de destinos en Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Este crecimiento responde a su riqueza cultural y gastronómica, así como a alianzas estratégicas que fortalecen su proyección nacional e internacional.

👀🌎📄(Lea también: Siete hoteles en Colombia: lujo, naturaleza y privacidad en su máxima expresión)

A comienzos de este año, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y Airbnb firmaron memorandos de entendimiento para impulsar la internacionalización de la región. Las acciones conjuntas incluyen el intercambio de información estadística y la promoción coordinada de la capital vallecaucana como destino turístico.

“La idea es que podamos compartir experiencias para que la gente realmente conozca nuestro departamento, una puerta que se abre para todo el país y para todo el que quiera venir a visitarnos”, destacó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder señaló: “Vamos a trabajar para que se siga llenando nuestra ciudad de turistas que traigan desarrollo de turismo sano, que dejen aquí sus dólares y sus euros, y que muevan la economía caleña”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.