¿Qué hace de Chile uno de los destinos más atractivos y diversos de América Latina?

Chile continúa ganando protagonismo en el mapa turístico de América Latina. De acuerdo con datos de la plataforma Airbnb, durante el primer semestre de 2025 las búsquedas de alojamientos en Santiago crecieron de manera significativa, tanto entre los viajeros nacionales como internacionales, consolidando al país como un destino diverso, moderno y lleno de experiencias únicas.

Entre enero y junio de 2025, Santiago de Chile registró más de 30 millones de búsquedas de estancias en Airbnb, lo que representa un incremento de casi el 30 % entre los huéspedes locales y de casi el 20 % entre los internacionales, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Desde la energía cosmopolita de su capital hasta los paisajes del desierto de Atacama, la magia de la Patagonia, el encanto bohemio de Valparaíso y sus reconocidos viñedos, Chile se reafirma como un destino que combina naturaleza, cultura y modernidad.

Los colombianos entre los más interesados en Chile

Los viajeros colombianos destacan entre los más interesados en explorar Chile. Según los datos de Airbnb, las principales ciudades desde donde se registraron más búsquedas hacia el país austral fueron Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Cali.

En cuanto a reservas efectivas, los turistas provenientes de Bogotá, Medellín, Cali, Zipaquirá y Barranquilla fueron quienes más eligieron Chile como destino durante el primer semestre de 2025.

Este creciente interés refleja el atractivo de Chile como un país que ofrece tanto experiencias urbanas como naturales, donde los viajeros pueden disfrutar desde recorridos culturales hasta actividades al aire libre y gastronomía de primer nivel.

Santiago: puerta de entrada y destino en sí mismo

Santiago se ha consolidado como la puerta de entrada a Chile y, al mismo tiempo, como un destino imperdible. La ciudad combina tradición y modernidad, ofreciendo una amplia gama de actividades que van desde visitas a museos, mercados locales y barrios históricos, hasta experiencias gastronómicas y culturales impulsadas por su vibrante comunidad creativa.

En la plataforma Airbnb, los viajeros pueden acceder a experiencias organizadas por anfitriones locales, que permiten vivir la autenticidad chilena desde distintas perspectivas, tales como:

Estas propuestas reflejan el espíritu acogedor y creativo de los chilenos, que han convertido su cultura en una experiencia compartida con el mundo.

Con una oferta que combina historia, innovación, gastronomía y hospitalidad, Chile reafirma su posición como uno de los destinos más vibrantes y diversos de América Latina, ideal para quienes buscan vivir experiencias auténticas y memorables.

