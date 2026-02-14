Agenda 2026: Río de Janeiro combina Carnaval, deporte y música para impulsar el turismo

La ocupación hotelera durante los días de Carnaval alcanzará el 90 %. Foto: Cortesía

Río de Janeiro, Brasil, vuelve a confirmar su lugar como uno de los destinos turísticos más dinámicos del mundo. En plena temporada de Carnaval, la ciudad registra cifras que reflejan un fuerte repunte del turismo y anticipan un 2026 marcado por grandes eventos culturales, deportivos y de entretenimiento.

Un estudio elaborado por Visit Rio, basado en encuestas del sector y en el movimiento de las principales puertas de entrada a la ciudad, proyecta que la ocupación hotelera durante los días de Carnaval alcanzará el 90 %. El dato consolida a Río de Janeiro como la principal elección de los viajeros en este período festivo.

“El Carnaval es la gran vitrina de Río para el mundo. Ver a la hotelería cerca de su capacidad máxima demuestra que el turista quiere vivir esta energía de cerca. Es un resultado que impacta en toda la cadena del turismo y refuerza el papel del sector como motor de la economía de la ciudad”, afirmó Luiz Strauss, presidente ejecutivo de Visit Rio. La diversidad de la agenda, que va desde los desfiles en la Sapucaí hasta los blocos callejeros (fiestas callejeras temáticas), bailes y experiencias culturales, es clave para sostener este atractivo.

La elección de Río también se refleja en los estudios de plataformas de viajes como Booking.com y Decolar, que ubican a la ciudad como el destino favorito tanto para turistas nacionales como internacionales durante el Carnaval.

El flujo de viajeros respalda esa tendencia. La Terminal de Autobuses de Río estima recibir más de medio millón de pasajeros entre llegadas y salidas, un 2 % más que en 2025, con un pico el sábado 14, cuando se esperan cerca de 35.000 arribos. En el Aeropuerto Internacional de Galeão, la previsión supera los 613.000 pasajeros, de los cuales 367.300 corresponderán a vuelos domésticos y 246.600 a operaciones internacionales.

Además de los tradicionales desfiles en el Sambódromo Marquês de Sapucaí y los blocos callejeros, el Carnaval carioca ofrece propuestas para públicos diversos. Fiestas temáticas, bailes históricos, eventos en hoteles, salas de espectáculos y espacios culturales amplían el abanico de experiencias, desde celebraciones masivas hasta opciones más exclusivas. Como complemento, Visit Rio lanzó una playlist especial de Carnaval en Spotify, curada por el productor cultural Thales Browne, para acompañar el clima festivo dentro y fuera de la ciudad.

Río de Janeiro en 2026

Más allá del Carnaval, Río de Janeiro se prepara para un año intenso en materia de eventos internacionales. Entre finales de febrero y comienzos de marzo volverá el mayor espectáculo a cielo abierto del mundo, mientras que en marzo la ciudad será sede, por primera vez, de los Premios Homenaje Globo de Oro, que se realizarán en el icónico Copacabana Palace y reunirán a unos 350 invitados, incluidos cerca de 100 artistas internacionales.

El calendario deportivo también tendrá hitos inéditos. En abril, Río hará historia al convertirse en la primera ciudad sudamericana en albergar el SailGP, considerado la Fórmula 1 de la vela, con competencias los días 11 y 12 en la Bahía de Guanabara. En junio se disputará la Maratón de Río, el mayor evento de running de Brasil, con pruebas de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

La música volverá a ser protagonista en mayo con una nueva edición de Todos en Río en la playa de Copacabana, y en septiembre con Rock in Rio, que reunirá a artistas internacionales como Elton John, Stray Kids, Maroon 5 y Demi Lovato.

Además, recientemente se conoció que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, como cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El evento forma parte del festival anual Todo Mundo no Rio y será el 2 de mayo de 2026, con asistencia masiva esperada.

A esto se sumará un acontecimiento histórico para el turismo deportivo: la llegada de la National Football League a Río, con un partido oficial en el Estadio Maracanã, aún sin fecha ni equipos confirmados.

Con una agenda que combina música, cultura, deporte y entretenimiento a lo largo de todo el año, Río de Janeiro refuerza su posición como un destino activo los doce meses, capaz de atraer a millones de visitantes y de sostener al turismo como uno de los grandes motores de su economía.

