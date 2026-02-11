Crecen las reservas de viajes para el Carnaval de Barranquilla 2026

Se estima la llegada de más de 880.000 turistas durante el Carnaval de Barranquilla 2026. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

El Carnaval de Barranquilla vuelve a marcar el ritmo del inicio de año en Colombia. Más allá de la música y las comparsas, los datos de búsqueda de viajes muestran que la fiesta sigue moviendo el mapa turístico del país.

Según cifras de Kayak, las búsquedas de vuelos nacionales hacia Barranquilla para las fechas del Carnaval 2026 crecieron un 24 % frente al año anterior, una señal de que la celebración mantiene su lugar como uno de los eventos culturales más convocantes del calendario.

“El Carnaval de Barranquilla sigue siendo un pilar del calendario cultural de Colombia y continúa impulsando tanto el turismo nacional como el internacional. Y aunque las tarifas hoteleras promedio suelen ser más altas en febrero, los viajeros aún pueden encontrar oportunidades en vuelos, con tarifas desde Bogotá que promedian un 25 % menos que en 2025”, explicó Alejandro Lombana, director comercial de Kayak Latinoamérica.

Las ciudades que más buscan volar al Carnaval

Dentro del país, la mayor demanda proviene de Bogotá, Medellín y Cali. El precio promedio de los vuelos ida y vuelta en clase económica se ubica en COP 527.531, un 10 % menos que en 2025, lo que posiciona esta edición como una alternativa atractiva para quienes planean una escapada corta sin desbordar el presupuesto.

En alojamiento, el comportamiento cambia: durante los días centrales de la fiesta, el precio promedio por noche alcanza los COP 600.881, reflejo de la alta ocupación que vive la ciudad en esas fechas, según datos de Kayak.

Precio promedio por persona – vuelos ida y vuelta:

Bogotá: COP 456.038 Medellín: COP 670.963 Cali: COP 658.801 Bucaramanga: COP 717.509 Pereira: COP 711.042

El carnaval también atrae miradas desde el exterior

La celebración no solo moviliza viajeros nacionales. Estados Unidos, México y Chile lideran las búsquedas internacionales para asistir al Carnaval 2026, seguidos por Perú y España.

Precio promedio por persona – vuelos ida y vuelta:

Estados Unidos: COP 2.044.264 México: COP 3.081.817 Chile: COP 2.154.797 Perú: COP 1.514.394 España: COP 3.129.808

Entre tanto, el efecto del Carnaval también se percibe en la estacionalidad. Mientras enero registra un precio promedio por noche de COP 193.597 y marzo COP 218.815, febrero —mes de la celebración— alcanza los COP 539.852.

La diferencia evidencia cómo la festividad transforma el comportamiento habitual del primer trimestre. Además, los viajes asociados al Carnaval suelen concentrarse en estancias breves, con una duración promedio de tres días, lo que refuerza la tendencia de escapadas enfocadas en vivir los eventos centrales.

Una fiesta que desborda la ciudad

“En Barranquilla se baila hasta caminando”. Y esa energía también se refleja en las plataformas de alojamiento. De acuerdo con Airbnb, las búsquedas de estancias para las fechas del Carnaval crecieron más del 100 % frente a periodos anteriores.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, el Carnaval se expande por barrios, calles y municipios cercanos, convirtiendo al Caribe colombiano en un gran escenario al aire libre.

En el plano internacional, los viajeros que más han buscado hospedaje provienen de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y Países Bajos. En Colombia, el flujo está liderado por Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, lo que demuestra que la fiesta conecta regiones y acentos.

Los datos también revelan cómo se vive la experiencia: casi el 40 % de las reservas corresponden a viajes en pareja y más del 20 % a grupos de entre tres y cinco personas, lo que confirma que el Carnaval es, ante todo, una celebración colectiva.

Los días clave de la celebración

La programación oficial mantiene los eventos tradicionales que marcan cada jornada:

Jueves 12 de febrero: Baila la Calle y Noche del Río.

Viernes 13 de febrero: Coronación de los Reyes del Carnaval.

Sábado 14 de febrero: Batalla de Flores por la Vía 40.

Domingo 15 de febrero: Gran Parada de Tradición y Festival de Letanías.

Lunes 16 de febrero: Gran Parada de Comparsas.

Martes 17 de febrero: Desfile y Entierro de Joselito, cierre simbólico de la fiesta.

De acuerdo con Carnaval S.A., se estima la llegada de más de 880.000 turistas durante la fiesta, lo que dinamiza sectores como transporte, comercio y experiencias culturales, consolidando al Carnaval como uno de los principales motores económicos del Caribe colombiano.

Carnaval en clave latinoamericana

Dentro de la temporada de carnavales en la región, Airbnb anunció además una experiencia Original para vivir el Carnaval de Río de Janeiro junto a la actriz Paolla Oliveira, Reina del tradicional Cordão da Bola Preta. Durante dos días, los participantes podrán acceder a actividades tras bambalinas y al desfile, ampliando la oferta de experiencias culturales inmersivas en América Latina.

El comportamiento de las búsquedas y reservas confirma que el Carnaval de Barranquilla no solo es una tradición local: es un fenómeno cultural que cada año gana más alcance y que en 2026 volverá a atraer miradas —y viajeros— de distintas partes del mundo.

