San Valentín 2026 impulsa el turismo romántico en Colombia: destinos y planes en pareja

San Valentín se consolida como una de las fechas clave para el turismo en pareja en el mundo y Colombia no es la excepción. Cada año, el 14 de febrero toma más fuerza en el país como una oportunidad para celebrar el amor a través de escapadas de fin de semana, viajes a destinos de playa, hoteles y experiencias enfocadas en el descanso, la desconexión y el cuidado personal.

Este entusiasmo por el turismo romántico coincide con un momento de crecimiento sostenido para la industria nacional. Según datos de ProColombia, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, Colombia registra 646.770 reservas aéreas internacionales, ubicándose como uno de los destinos con mayor volumen de reservas dentro del comparativo realizado entre Colombia, México, Costa Rica, Chile y Perú.

El auge no solo refleja el interés internacional, sino también una transformación en las motivaciones de viaje de los colombianos: hoy las parejas buscan experiencias más personalizadas, con sentido emocional y orientadas al bienestar.

Turismo de bienestar: más allá del plan tradicional

El turismo de bienestar —que integra experiencias termales, propuestas holísticas, spas y atención a la salud física y emocional— gana terreno como una de las categorías con mayor proyección. Gracias a su biodiversidad y diversidad geográfica, Colombia ofrece alternativas que van desde el senderismo en reservas naturales hasta aguas termales en destinos andinos.

Eventos como la feria internacional Termatalia, realizada en 2025 en Paipa, Boyacá, reunieron visitantes de más de 18 países y superaron los 2.000 asistentes presenciales, evidenciando el potencial del país como referente regional en experiencias de bienestar integral.

Este segmento, según comparten desde Universal Assistance Colombia, responde a una tendencia global: viajar no solo para conocer un lugar, sino para sentirse mejor. En ese contexto, escapadas que combinan naturaleza, gastronomía consciente, tratamientos corporales y espacios de calma se convierten en el plan ideal para celebrar en pareja.

Planear con anticipación: clave para una experiencia sin contratiempos

Especialistas del sector señalan que organizar un viaje romántico con enfoque en bienestar exige anticiparse a posibles imprevistos médicos o logísticos que puedan afectar la experiencia.

“Hoy las parejas colombianas buscan viajes que les permitan desconectarse y sentirse bien, pero muchas veces no contemplan los imprevistos que pueden surgir en el camino”, explica Luz Doris Bustamante, Country Manager de Universal Assistance Colombia. “Contar con asistencia durante el viaje es parte de una planeación responsable, porque permite resolver situaciones médicas o logísticas sin que el viaje pierda su sentido de bienestar y disfrute”, agrega.

Entre las recomendaciones se destacan:

Elegir experiencias alineadas con objetivos de descanso y relajación.

Planear itinerarios con tiempos amplios para evitar estrés en temporada alta.

Prever atención médica incluso para eventualidades menores.

Organizar documentación y contactos de emergencia accesibles.

Incluir asistencia al viajero como parte del plan de viaje.

Planes para celebrar San Valentín en hoteles

En Bogotá, varios hoteles han diseñado propuestas especiales para la temporada. El JW Marriott Bogotá presenta una Cena Maridaje a cuatro tiempos en su restaurante Factory Steak & Lobster, acompañada de espumantes y vinos seleccionados, además de música en vivo. La experiencia, que se realizará este sábado 14 de febrero, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., incluye preparaciones como carpaccio de langosta del Pacífico, pulpo al Jósper, bife Black Angus y una trilogía de postres. El valor es de $499.000 + IVA por pareja.

Otra alternativa del hotel es el JW Brunch, un concepto “Premium Buffet Unlimited” que combina música en vivo, zona para niños y una amplia oferta gastronómica con estaciones variadas. Este plan se realiza todos los domingos, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., y está pensado tanto para familias como para parejas que buscan una celebración más relajada.

Mientras tanto, Grand Hyatt Bogotá presenta una propuesta que combina hospitalidad de lujo, gastronomía y bienestar para celebrar el amor durante febrero. Una pausa para dos propone una experiencia de alojamiento en suites con detalles románticos como bouquet de rosas y vino espumante, acompañada de una cena de tres tiempos en Capitalino Restaurant y acceso a las zonas húmedas del hotel. Disponible durante todo el mes.

Tres rituales para celebrar juntos incluyen cena romántica los jueves, viernes y sábados en Capitalino Restaurant; un brunch especial el 14 de febrero con estaciones internacionales y bebidas ilimitadas; y el Drunch & Tonic – Edición limitada, una propuesta nocturna con gastronomía y coctelería premium para extender la celebración.

El arte de compartir, en Ushin Japanese & Grill, ofrece un menú japonés contemporáneo de cinco tiempos maridado, diseñado como un recorrido sensorial para disfrutar en pareja durante todo el mes.

Finalmente, Bienestar para dos, en Zaitania Spa, integra zonas de agua, vapor privado, masajes y tratamientos faciales, acompañados de vino y una selección gastronómica, en una experiencia enfocada en la relajación y la reconexión. Disponible del 1 al 28 de febrero de 2026.

A esta oferta hotelera se suma el W Bogotá, que presenta una opción para celebrar con todo el estilo: Liquid Frequencies Special Edition, una edición especial de San Valentín el 14 de febrero con estaciones gastronómicas, coctelería ilimitada y fiesta con DJ’s en vivo, así como su propuesta dominical Brunch & Munch para disfrutar sin prisa.

Por su parte, Hilton Bogotá ofrece dos alternativas: una cena romántica en el restaurante La Ventana, con menú para dos y cóctel de bienvenida, y la segunda edición de “It’s not me, it’s you” en Sky15 Rooftop, un evento dirigido a solteros y grupos de amigos con DJ en vivo y coctelería especial. La propuesta responde a una tendencia creciente en la capital: celebrar la fecha desde múltiples perspectivas, donde gastronomía y entretenimiento se convierten en protagonistas.

“Bogotá está buscando cada vez más planes que mezclen gastronomía con entretenimiento. Este año quisimos ofrecer alternativas para distintos públicos: quienes celebran en pareja y quienes prefieren vivir la fecha desde la amistad y el humor, en espacios con buena música y una propuesta de coctelería y cocina pensada para compartir”, afirmó Diego Torres, gerente de alimentos y bebidas de Hilton Bogotá.

Por otro lado, Sofitel Bogotá Victoria Regia, a través de su restaurante Basilic, presenta un Night Brunch con propuestas de alta cocina, que incluye carnes, pescados, risottos y postres temáticos diseñados especialmente para la ocasión.

En el ámbito nacional, la Ruta de los Sabores de Hoteles Estelar lanza la campaña “San Valentín para dos”, una invitación a celebrar el amor y la amistad a través de una experiencia culinaria diseñada especialmente para compartir. Hasta el 22 de febrero, los restaurantes participantes ofrecerán un menú degustación para dos personas, creado para brindar una experiencia romántica y sofisticada, ideal tanto para quienes buscan un plan diferente en la ciudad como para quienes celebran durante su estadía en la cadena hotelera.

La experiencia incluye una entrada para compartir, dos platos fuertes, un postre y dos copas de Lambrusco Spritz, por un valor de $150.000 por pareja. La propuesta estará disponible en restaurantes como Tonnarello (Bogotá, Paipa e Ibagué), Bulería (Bogotá y Cali), Fiola Trattoria (Medellín y Bogotá), Kuzina (Bogotá, Medellín, Cartagena, Villavicencio y Paipa), Origen (Manizales y Santa Marta), Adele Cocina Europea (Medellín) y Plaza Café (Bogotá).

Cartagena, ideal para el turismo romántico

Entre tanto, Cartagena se consolida como uno de los principales destinos de turismo romántico en Colombia. Su combinación de historia, cultura, gastronomía y paisajes frente al mar Caribe la convierte en escenario ideal para escapadas, aniversarios y bodas de destino.

De acuerdo con cifras de ProColombia, en 2025 la ciudad concentró cerca del 44 % de las bodas de destino realizadas en el país, consolidando su liderazgo en este segmento.

En este contexto, Hilton Cartagena impulsa experiencias enfocadas en la desconexión y el bienestar en pareja, que incluyen meditación al amanecer frente al mar, spa en pareja, alojamiento con vistas al Caribe y brindis al atardecer.

Un sector en expansión

El crecimiento en conectividad aérea, reservas internacionales y diversificación de la oferta confirma la solidez del turismo colombiano. Pero más allá de las cifras récord, la tendencia apunta a un cambio en la forma de viajar: experiencias con propósito, centradas en el bienestar y el tiempo de calidad.

En fechas como San Valentín, el viaje deja de ser solo desplazamiento y se convierte en un ritual compartido. Para las parejas colombianas, celebrar el amor hoy implica desconectarse del ruido cotidiano, reconectar entre sí y elegir destinos que les permitan volver renovados, física y emocionalmente.

