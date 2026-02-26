Publicidad

Home

Turismo

Atlántico consolida su transformación turística con cultura, conectividad y seguridad

El Atlántico superó los 200.000 visitantes en la última temporada de Carnaval, consolidándose como un destino que crece más allá de sus festividades tradicionales. Además, el departamento ha construido nuevos atractivos como el Muelle 1888, el Mercado Sazón y la recuperación de 100 metros de playa en Santa Verónica para fortalecer su oferta turística.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Turismo
27 de febrero de 2026 - 12:21 a. m.
El Atlántico avanza en su transformación y busca consolidar una oferta que combina infraestructura cultural.
El Atlántico avanza en su transformación y busca consolidar una oferta que combina infraestructura cultural.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El departamento del Atlántico avanza en su estrategia para consolidarse como un destino turístico de primer nivel en el Caribe colombiano, con un enfoque basado en el desarrollo de nuevos atractivos, la mejora de la conectividad aérea y el refuerzo de la seguridad. Los resultados ya se reflejan en cifras: durante la reciente temporada de Carnaval, la región recibió a más de 200.000 visitantes, de los cuales más de 180.000 se concentraron en los días centrales de la celebración.

Estas cifras reflejan un aumento sostenido en la llegada de turistas y un interés creciente por el Atlántico como destino, más allá de sus festividades tradicionales. Entre los proyectos que lideran esta transformación se encuentran el Muelle 1888 en Puerto Colombia, ya consolidado como un polo gastronómico, y las futuras aperturas del Mercado Sazón, enfocado en gastronomía popular; y la Casa Laja, concebida como espacio cultural y patrimonial para el departamento.

01
Los destinos de playa y escapadas cortas serán tendencia en 2026, según Kayak
Leer artículo
02
Anato inaugura su versión 45 y consolida al turismo como motor económico de Colombia
Leer artículo
03
Córdoba apuesta por el turismo en Anato en medio de la emergencia por inundaciones
Leer artículo

Estas dos próximas inauguraciones fortalecerán la oferta cultural y patrimonial del departamento. Además, la construcción de espolones en Santa Verónica ha permitido recuperar 100 metros de playa, potenciando el turismo de sol y playa.

En conectividad, se han habilitado nuevas rutas aéreas desde Barranquilla hacia otras ciudades del Caribe, ampliando el acceso a la región. A esto se suma una inversión en seguridad con 440 nuevas cámaras de vigilancia, lo que garantiza un entorno más seguro para turistas y residentes.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó, durante la Vitrina Turística de Anato en Bogotá, que el trabajo se ha centrado en crear una oferta propia y diferenciada. “Nos tocó construir esos atractivos para que la gente también pase por nuestro departamento”, afirmó.

Feria AMA: crecimiento con curaduría y calidad

Como parte de la agenda cultural, la segunda edición de la feria AMA (Arte Manual Ancestral) se realizará del 14 al 17 de mayo, con un 30 % más de stands (150 en total) pero manteniendo un riguroso proceso de selección.

El evento, que reúne artesanos y emprendedores del Atlántico y del Caribe colombiano, ha mantenido un criterio riguroso de selección y curaduría. Por tal razón, la gestora social, Liliana Borrero, explicó que el crecimiento fue controlado para preservar la calidad y esencia del evento, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“Lo más lindo que tiene esta feria es que absolutamente todo lo que hay aquí es espectacular. Tú no puedes ampliarla indiscriminadamente; tienes que seguirla curando”, señaló Borrero, al explicar que la decisión fue crecer sin perder el estándar alcanzado en su primera versión.

Con estas iniciativas, el Atlántico avanza en su transformación y busca consolidar una oferta que combina infraestructura cultural, desarrollo gastronómico, turismo deportivo y fortalecimiento institucional, en una estrategia articulada entre Gobernación, Alcaldía de Barranquilla y Gobierno Nacional.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Turismo

Temas recomendados:

Turismo

Turismo por Colombia

Atlántico

Anato 2026

Caribe colombiano

Caribe

Cultura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.