Los destinos de playa y escapadas cortas serán tendencia en 2026, según Kayak

La más reciente bandera azul fue izada esta semana en la playa Palo Blanco, en Santiago de Tolú (Sucre).

Desde la mirada de KAYAK, el comportamiento del viajero colombiano confirma que 2026 será un año de movimiento constante y decisiones más flexibles a la hora de viajar. Con casi una década de presencia en el país, la plataforma identifica a Colombia como uno de los mercados más activos de la región, gracias a un producto ajustado al contenido local y a las necesidades específicas de los usuarios.

En su más reciente reporte, en el marco de Anato 2026, para la plataforma, las búsquedas muestran una mayor inclinación hacia los vuelos domésticos frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los viajes internacionales registran una leve contracción temporal. Las búsquedas de hoteles en destinos nacionales para 2026 registran un crecimiento de 5 %. Este patrón refuerza el peso histórico del turismo interno, impulsado por la conectividad entre ciudades secundarias y los desplazamientos cortos, especialmente hacia destinos de costa, que siguen siendo protagonistas.

En el radar internacional, Madrid continúa liderando las preferencias de los colombianos. La ciudad se mantiene en el top de búsquedas por factores como la fuerte migración hacia España, una oferta aérea más competitiva y su rol estratégico como puerta de entrada a Europa. A la par, destinos tradicionales como Miami y varios puntos del Caribe conservan una alta demanda.

Sin embargo, los datos también revelan un cambio de mentalidad. Aparecen destinos emergentes que ganan protagonismo tanto dentro como fuera del país. San Andrés escala posiciones con un crecimiento cercano al 19 % en búsquedas, mientras que Tolú empieza a consolidarse a nivel nacional. En el plano internacional, Río de Janeiro irrumpe con un aumento superior al 100 %, reflejando un mayor interés por explorar opciones distintas a las clásicas.

La forma de viajar también se transforma. “En lugar de concentrar las vacaciones en un solo periodo largo, los colombianos están optando por múltiples escapadas cortas durante el año. El alto número de días festivos facilita este comportamiento, que se traduce en estadías hoteleras más breves y en una demanda sostenida sin grandes picos estacionales”, le explicó a El Espectador Alejandro Lombana, director para Latinoamérica de Kayak.

Más competitividad

El contexto de precios acompaña esta tendencia. En promedio, los vuelos nacionales han reducido sus tarifas en un 3 % y los internacionales en un 8 %, lo que abre la puerta a destinos que antes parecían fuera del alcance. Esta variación ha llevado a los viajeros a replantear sus decisiones y a descubrir nuevas alternativas.

Desde el exterior, el interés por Colombia continúa creciendo. Estados Unidos lidera las búsquedas hacia el país, seguido por Costa Rica, Perú, España y Ecuador. Bogotá y Cartagena concentran la mayor parte de las llegadas, funcionando como ejes desde los cuales los visitantes se desplazan a otros destinos.

A este panorama se suma el impacto de los eventos. Conciertos, festivales y competencias deportivas se han convertido en el principal motivo del viaje, fortaleciendo la posición de Colombia como un punto estratégico en la región por su ubicación y conectividad. Además, gana fuerza el turismo de bienestar, enfocado en descanso, experiencias de autocuidado y escapadas de lujo moderado.

Destinos más buscados

Las búsquedas de vuelos para 2026 muestran que los destinos de sol y playa siguen marcando el pulso del turismo entre los colombianos. A nivel nacional, Santa Marta, Cartagena y San Andrés conforman el Top 3 de los destinos más buscados, confirmando su atractivo permanente, aunque con comportamientos dispares frente a 2025. En el plano internacional, Madrid, Miami y Punta Cana lideran el ranking, reflejando el interés sostenido por grandes capitales y destinos vacacionales del Caribe.

El análisis de tendencias revela cambios relevantes en las preferencias de viaje. Destinos nacionales como Tolú y Medellín registran los mayores incrementos interanuales en búsquedas, con crecimientos del 30 % y 26 %, respectivamente, lo que evidencia una diversificación del interés más allá de los polos tradicionales. En el ámbito internacional, Brasil se consolida como el país en mayor tendencia para 2026, impulsado por el fuerte aumento en las búsquedas hacia Río de Janeiro y Sao Paulo, mientras que destinos como Dubái y Ciudad de México también ganan terreno entre los viajeros colombianos.

En conjunto, los datos apuntan a un viajero colombiano más activo, diverso en sus intereses y dispuesto a aprovechar oportunidades, en un escenario que combina precios más competitivos, mayor conectividad y una oferta de destinos cada vez más amplia.

