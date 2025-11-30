Air Canada impulsa el turismo: anuncia vuelos directos a Cartagena desde Toronto y Montreal

Air Canada continúa apostando por una operación sostenible, moderna y responsable. Foto: Pexels

Cartagena continúa ampliando su conectividad internacional. Air Canada anunció, junto a la Alcaldía de Cartagena y la Embajada de Canadá en Colombia, el inicio de vuelos directos estacionales desde Toronto y Montreal hacia la capital de Bolívar. Las operaciones se realizarán todos los sábados entre el 20 de diciembre de 2025 y el 14 de abril de 2026.

Las nuevas rutas complementan la operación diaria que la aerolínea ya mantiene durante todo el año entre Toronto–Montreal y Bogotá, consolidando a Colombia como un mercado estratégico dentro de su red internacional.

“Es gratificante ver cómo las grandes cosas del mundo y todo lo bueno que merece Cartagena está volviendo o llegando. Nuestra ciudad es el mayor referente turístico, comercial, portuario y de inversiones de Colombia”, afirmó el alcalde Dumek Turbay, quien celebró la expansión de la conectividad con Canadá.

Por su parte, la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, destacó la importancia de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales: “La conectividad aérea es un puente que acerca a nuestros países fomentando el comercio, el turismo y el intercambio cultural”.

Un impulso al turismo y a la proyección internacional de Cartagena

Cartagena se reafirma como un destino clave por su riqueza cultural, su atractivo turístico y su dinamismo económico. La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, señaló que estas nuevas rutas consolidan a la ciudad como un destino global y amplían su conexión con Norteamérica.

El anuncio se enmarca en la mayor expansión de Air Canada hacia América Latina hasta la fecha, con un aumento del 16 % en capacidad respecto a la temporada invernal anterior. Cartagena se integra así a los cuatro nuevos destinos que la aerolínea abrirá para el invierno 2025–2026, junto con Río de Janeiro, Ciudad de Guatemala y Guadalajara.

Para Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en Colombia, la inclusión de la ciudad fortalece su compromiso con el país: “Estas rutas amplían significativamente la oferta para los viajeros y consolidan a Colombia como uno de los mercados más importantes dentro de nuestra estrategia en América Latina”.

El sector turístico local también celebró la noticia. La presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado, destacó que Canadá es uno de los mercados más relevantes: a octubre de 2025, Cartagena ha recibido 19.139 visitantes canadienses, de los cuales el 98% llegó motivado por turismo.

Desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, su gerente general, Carlos Cuartas, aseguró que esta nueva operación es un reconocimiento al crecimiento del aeropuerto, actualmente la tercera terminal con mayor movimiento de pasajeros en Colombia.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, calificó la decisión de Air Canada como “una noticia extraordinaria para el país de la belleza”, mientras que Carolina Ariza, directora ejecutiva de Cotelco Cartagena y Bolívar, afirmó que la nueva conexión impulsa de manera directa la ocupación hotelera y la competitividad del destino.

Una operación moderna y sostenible

Los vuelos serán operados con aeronaves Boeing 737 MAX 8 de la flota mainline de Air Canada, equipadas con:

169 asientos en dos cabinas.

Business Class (América): 16 asientos tipo recliner, mayor reclinación, servicio premium y entretenimiento personal.

Economy Class: 153 asientos ergonómicos con pantallas individuales.

Sistema de entretenimiento en todas las cabinas.

Iluminación LED para reducir la fatiga.

Mejoras en eficiencia de combustible y reducción de emisiones.

Con esta apuesta, Air Canada refuerza su compromiso con una operación sostenible, moderna y orientada a ofrecer a los viajeros experiencias más seguras y confortables.

