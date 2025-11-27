Bogotá se posiciona como el destino urbano más buscado de la región en 2025

Bogotá es uno de los destinos más visitados por los turistas internacionales en Colombia. Foto: Getty Images - Getty Images

Bogotá continúa consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos de Latinoamérica. Entre enero y junio de 2025, la capital colombiana registró más de 35 millones de búsquedas de estancias en Airbnb, una cifra que reafirma su protagonismo en el turismo doméstico y regional.

Según datos de la plataforma, la mayoría de los viajeros interesados provienen de ciudades latinoamericanas como Lima y Arequipa (Perú), Santiago (Chile), y General Alvear y Buenos Aires (Argentina). Este flujo regional sugiere que Bogotá sigue siendo un punto focal para el turismo cultural, gastronómico y de corta y media distancia dentro del continente.

Estadías más largas ganan terreno

Uno de los hallazgos más relevantes es la creciente preferencia por estadías prolongadas. Cerca del 60 % de los viajeros argentinos y más del 50 % de los chilenos reservaron estancias de siete noches o más, lo que posiciona a Colombia como un destino de al menos una semana para el Cono Sur.

Los viajeros peruanos también muestran esta tendencia: más del 30 % opta por estadías largas, aunque la mayoría sigue eligiendo visitas de entre 2 y 6 noches. A nivel nacional, los colombianos concentran casi 60 % de sus noches en estadías cortas o medias.

Un destino atractivo para adultos jóvenes

El perfil del viajero en el primer semestre de 2025 evidencia un predominio claro de adultos jóvenes. El grupo de 30 a 39 años lidera las reservas en Argentina, Perú, Chile y Colombia, superando en todos los casos el 40 %. Entre los viajeros colombianos, también destaca la población de 25 a 29 años, que representa más del 20 % de las reservas.

Las dinámicas de búsqueda también revelan que Bogotá es un destino altamente social. Más del 40 % de las consultas se relacionan con viajes en pareja, mientras que los grupos de 3 a 5 personas representan más del 20 %, impulsando escapadas en familia o entre amigos.

La capital, centro de experiencias culturales

Bogotá continúa posicionándose como la puerta de entrada a la diversidad cultural del país. Con barrios históricos, museos icónicos, una escena gastronómica en auge y la mezcla entre tradición y modernidad, la ciudad ofrece experiencias variadas que atraen a viajeros que buscan inmersión local.

Entre las actividades más destacadas dentro de Airbnb Originals se encuentran:

Impacto económico: el turismo como motor local

Detrás de cada reserva se mueve una cadena económica que beneficia directamente a emprendedores, proveedores de servicios y comercios locales. De acuerdo con estimaciones de Airbnb, la actividad de huéspedes y anfitriones generó más de COP 3.1 mil millones en ingresos directos e indirectos el año pasado.

En 2024, el impacto económico total de esta actividad en el país alcanzó los COP 10.6 billones:

COP 1.6 billones en ingresos para anfitriones.

Más de COP 9 billones destinados a negocios y servicios locales.

Con su mezcla de modernidad, tradición y un movimiento cultural vibrante, Bogotá continúa abriéndose al mundo como una ciudad que invita a descubrir el arte urbano, la diversidad de sus habitantes y el pulso contemporáneo que define hoy a la capital.

