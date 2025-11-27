Logo El Espectador
Bogotá se posiciona como el destino urbano más buscado de la región en 2025

Según datos de Airbnb, la capital registró más de 35 millones de búsquedas en el primer semestre del año, impulsadas por viajeros de Perú, Chile y Argentina, con estadías más largas y un impacto económico que supera los COP 10 billones.

María Alejandra Castaño Carmona
28 de noviembre de 2025 - 12:07 a. m.
Bogotá es uno de los destinos más visitados por los turistas internacionales en Colombia.
Foto: Getty Images - Getty Images
Bogotá continúa consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos de Latinoamérica. Entre enero y junio de 2025, la capital colombiana registró más de 35 millones de búsquedas de estancias en Airbnb, una cifra que reafirma su protagonismo en el turismo doméstico y regional.

Según datos de la plataforma, la mayoría de los viajeros interesados provienen de ciudades latinoamericanas como Lima y Arequipa (Perú), Santiago (Chile), y General Alvear y Buenos Aires (Argentina). Este flujo regional sugiere que Bogotá sigue siendo un punto focal para el turismo cultural, gastronómico y de corta y media distancia dentro del continente.

Estadías más largas ganan terreno

Uno de los hallazgos más relevantes es la creciente preferencia por estadías prolongadas. Cerca del 60 % de los viajeros argentinos y más del 50 % de los chilenos reservaron estancias de siete noches o más, lo que posiciona a Colombia como un destino de al menos una semana para el Cono Sur.

Los viajeros peruanos también muestran esta tendencia: más del 30 % opta por estadías largas, aunque la mayoría sigue eligiendo visitas de entre 2 y 6 noches. A nivel nacional, los colombianos concentran casi 60 % de sus noches en estadías cortas o medias.

Un destino atractivo para adultos jóvenes

El perfil del viajero en el primer semestre de 2025 evidencia un predominio claro de adultos jóvenes. El grupo de 30 a 39 años lidera las reservas en Argentina, Perú, Chile y Colombia, superando en todos los casos el 40 %. Entre los viajeros colombianos, también destaca la población de 25 a 29 años, que representa más del 20 % de las reservas.

Las dinámicas de búsqueda también revelan que Bogotá es un destino altamente social. Más del 40 % de las consultas se relacionan con viajes en pareja, mientras que los grupos de 3 a 5 personas representan más del 20 %, impulsando escapadas en familia o entre amigos.

La capital, centro de experiencias culturales

Bogotá continúa posicionándose como la puerta de entrada a la diversidad cultural del país. Con barrios históricos, museos icónicos, una escena gastronómica en auge y la mezcla entre tradición y modernidad, la ciudad ofrece experiencias variadas que atraen a viajeros que buscan inmersión local.

Entre las actividades más destacadas dentro de Airbnb Originals se encuentran:

Impacto económico: el turismo como motor local

Detrás de cada reserva se mueve una cadena económica que beneficia directamente a emprendedores, proveedores de servicios y comercios locales. De acuerdo con estimaciones de Airbnb, la actividad de huéspedes y anfitriones generó más de COP 3.1 mil millones en ingresos directos e indirectos el año pasado.

En 2024, el impacto económico total de esta actividad en el país alcanzó los COP 10.6 billones:

  • COP 1.6 billones en ingresos para anfitriones.
  • Más de COP 9 billones destinados a negocios y servicios locales.

Con su mezcla de modernidad, tradición y un movimiento cultural vibrante, Bogotá continúa abriéndose al mundo como una ciudad que invita a descubrir el arte urbano, la diversidad de sus habitantes y el pulso contemporáneo que define hoy a la capital.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

