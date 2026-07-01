Airbnb.org ofrece alojamiento gratuito a equipos de emergencia en Venezuela

En esta primera etapa, Airbnb.org apoya el despliegue hacia Venezuela de organizaciones humanitarias como Project HOPE, Water Mission y CADENA International. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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Mientras avanzan las labores de socorro tras los terremotos que afectaron a Venezuela, Airbnb.org anunció la puesta en marcha de un programa de alojamiento gratuito para equipos de emergencia que apoyan la respuesta humanitaria.

La organización sin fines de lucro, creada por Airbnb para facilitar hospedaje temporal en contextos de crisis, informó que las estancias están dirigidas a miembros de organizaciones de primera respuesta. Los costos del alojamiento son asumidos por Airbnb.org con recursos provenientes de donaciones.

En esta primera etapa, la organización trabaja junto a entidades humanitarias como Rescue Response International, CADENA International, Wine To Water, Project HOPE, All Hands & Hearts y Water Mission, entre otras, para apoyar el despliegue de personal humanitario.

“Para los equipos de primera intervención que trabajan largas horas brindando esfuerzos de ayuda para salvar vidas, tener un lugar al que llamar hogar les da la oportunidad de descansar y recargar energías”, señaló Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, al explicar la importancia de garantizar alojamiento seguro para quienes participan en las labores de asistencia.

Las organizaciones aliadas destacan que el acceso al hospedaje facilita una respuesta más rápida y eficiente. Wine To Water trabaja para restablecer el acceso al agua potable en las zonas afectadas, mientras que Water Mission instalará sistemas de tratamiento con capacidad para abastecer hasta 5.000 personas al día. Project HOPE, por su parte, continúa prestando atención médica y asistencia humanitaria.

“Tras los devastadores terremotos en Venezuela, los equipos de Project HOPE están brindando atención médica crítica y atendiendo las necesidades humanitarias más urgentes. La colaboración con Airbnb.org garantiza que nuestros equipos en primera línea tengan un lugar seguro que puedan llamar hogar mientras trabajan sin descanso”, afirmó Chris Skopec, presidente de Project HOPE.

Desde su creación en 2020, Airbnb.org ha proporcionado más de 1,6 millones de noches de alojamiento temporal gratuito en 140 países. La organización ha participado en la respuesta a distintas emergencias internacionales, entre ellas incendios forestales, inundaciones, huracanes y terremotos ocurridos en América, Asia y Europa.

La organización aclaró que, por ahora, el programa no ofrece alojamiento directamente a personas afectadas por los terremotos en Venezuela. En cambio, el apoyo está enfocado en facilitar el despliegue de los equipos humanitarios que atenderán la emergencia.

Quienes deseen contribuir pueden realizar donaciones a Airbnb.org. Según la organización, el 100 % de los recursos recaudados se destina a financiar alojamiento de emergencia para personas y equipos que enfrentan crisis humanitarias en distintas partes del mundo.

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