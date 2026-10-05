Alaska se prepara para una nueva temporada de cruceros en el verano de 2028

Los itinerarios partirán de Seattle, Seward y Vancouver e incluirán destinos como Ju-neau, Skagway, Ketchikan, Sitka e Icy Strait Point. Foto: Cortesía Royal Caribbean - Stephen Burke

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Royal Caribbean presentó su programación para el verano de 2028 en Alaska, una temporada que permitirá a los viajeros recorrer algunos de los principales paisajes naturales del estado a bordo de cuatro de sus barcos: Anthem of the Seas, Ovation of the Seas, Serenade of the Seas y Voyager of the Seas.

A partir de abril de 2028, la compañía ofrecerá cruceros de siete noches desde Seattle, Seward y Vancouver, con itinerarios que incluyen glaciares, fiordos, montañas, comunidades costeras y zonas reconocidas por su biodiversidad. La propuesta también contempla Cruisetours de dos a seis noches, con los que los pasajeros podrán extender el viaje con experiencias terrestres antes o después del crucero.

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Los recorridos incluyen destinos como Juneau, Skagway, Ketchikan, Sitka e Icy Strait Point, además de navegación por zonas como Endicott Arm y visitas a los glaciares Hubbard y Dawes. Entre las experiencias previstas también está la posibilidad de conocer el glaciar Mendenhall y, en determinados Cruisetours, extender el recorrido hasta el Parque Nacional Denali.

El Anthem of the Seas operará entre mayo y septiembre desde Seward y Vancouver. Sus itinerarios de siete noches estarán acompañados por opciones de Cruisetours de hasta seis noches. En tierra, los viajeros podrán realizar actividades como senderismo, kayak, pesca y tirolesa en Ketchikan, mientras que a bordo tendrán acceso a espacios como la cápsula de observación North Star y SeaPlex.

Desde Seattle, el Ovation of the Seas realizará cruceros de siete noches entre mayo y septiembre. El recorrido contempla escalas en Sitka, Skagway y Juneau, además de paisajes de Endicott Arm y el glaciar Dawes. El barco cuenta con atracciones como el simulador de paracaidismo RipCord by iFly y diferentes opciones gastronómicas.



Los viajeros podrán explorar glaciares, fiordos y comunidades costeras en itinerarios de siete noches, con alternativas para extender el viaje por tierra.

Foto: Cortesía Royal Caribbean

El Serenade of the Seas, por su parte, navegará desde Vancouver entre mayo y septiembre, con escalas en Icy Strait Point, Prince Rupert y Juneau. El itinerario combina los paisajes de la costa de Alaska con actividades a bordo como muro de escalada, cine junto a la piscina y música en vivo.

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El cuarto barco, Voyager of the Seas, operará desde Seattle entre abril y septiembre con recorridos de siete noches que incluyen Sitka, Juneau, Skagway y Victoria, en Columbia Británica. Durante el viaje, los pasajeros podrán disfrutar de paisajes montañosos y costeros y observar especies como osos grizzly, focas comunes y águilas calvas.

Para los viajeros que embarquen en Seward, Royal Caribbean también destacó la nueva terminal desarrollada por Royal Caribbean Group y Alaska Railroad. La instalación cuenta con conexión directa con la estación del ferrocarril de Alaska y busca facilitar la combinación entre los recorridos ferroviarios y la experiencia de crucero.

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