Semana de receso: hoteles y destinos para descubrir Colombia entre naturaleza y descanso

La Manigua Lodge se encuentra a orillas del Río Guayabero, a solo 30 minutos navegando aguas arriba desde La Macarena. Foto: Cortesía Secretos de Colombia

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Colombia tiene tantos paisajes como formas de viajar. Para la Semana de Receso, que irá del 5 al 12 de octubre, destinos de distintas regiones del país ofrecen alternativas para quienes buscan unos días de descanso, naturaleza, gastronomía, cultura o simplemente cambiar de escenario.

Amazonas, Cartagena, el Eje Cafetero, Meta, Antioquia, Santander y la Sierra Nevada hacen parte de esta oferta, representada por los 15 hoteles que integran Secretos de Colombia, un grupo de propiedades independientes que comparten una filosofía alrededor de la hospitalidad, la autenticidad, el territorio, la sostenibilidad y las experiencias que permiten conocer una Colombia diferente.

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Esta oferta se presenta en un momento particular para el turismo de algunas regiones del país, después del terremoto del 10 de agosto, cuyos efectos han sido diferentes según cada destino y han tenido impacto en el comportamiento de algunas reservas.

El turismo busca recuperar la confianza

Después del sismo, el comportamiento de las reservas ha variado entre los diferentes destinos. Mientras algunos hoteles registraron cancelaciones o aplazamientos, otros continuaron recibiendo viajeros con reservas confirmadas. Incluso lugares que no resultaron afectados directamente, como Amazonas y Cartagena, han sentido efectos indirectos relacionados con la percepción de los viajeros y la alteración de algunos circuitos turísticos.

Uno de los principales retos ha sido transmitir información clara sobre las condiciones de cada territorio. Para los hoteles, la percepción de que una región completa está afectada puede llevar a decisiones de viaje que no corresponden con la situación real de cada destino.

Ante este escenario, las propiedades han reforzado la comunicación con agencias, operadores y viajeros, además de implementar medidas como mayor flexibilidad en cambios y cancelaciones e incentivos comerciales. La mayoría de los hoteles continúa operando con normalidad, mientras que algunos establecimientos han realizado revisiones de sus instalaciones y reforzado protocolos de prevención y seguridad. En determinados casos se han presentado cierres temporales para realizar reparaciones o adecuaciones.

La experiencia también llevó a fortalecer los protocolos de emergencia, las rutas de evacuación y la capacitación de los equipos. Una de las principales lecciones señaladas por el grupo es la importancia de entregar información precisa y actualizada, teniendo en cuenta que las condiciones pueden ser diferentes entre regiones e incluso entre destinos cercanos.

Rodeada por la imponente cordillera de los Andes, árboles centenarios, jardines y cultivos, Hacienda Bambusa es un oasis de paz y belleza natural.

Foto: Cortesía Secretos de Colombia

Destinos para descubrir Colombia

Los 15 hoteles que integran Secretos de Colombia reúnen propuestas que van desde experiencias de naturaleza y conservación hasta gastronomía, bienestar, arquitectura y conexión con las comunidades. Cada propiedad busca acercar al viajero a las particularidades del territorio donde está ubicada.

La selección también incluye establecimientos que han recibido reconocimientos de la Guía MICHELIN. En la edición 2026, publicada el 18 de septiembre, Cannúa Lodge y Casa San Agustín fueron distinguidos con dos Llaves MICHELIN, una categoría que reconoce una estancia excepcional. En Sudamérica, 21 hoteles cuentan actualmente con esta distinción. Hacienda Bambusa, por su parte, logró conservar su Llave en la selección 2026.

Cannúa Lodge es un eco-hotel de lujo y turismo regenerativo ubicado en la vereda Gaviria, en el municipio de Marinilla, Antioquia Foto: Cortesía Secretos de Colombia

En Cartagena, Quadrifolio funciona en una casa colonial del Centro Histórico y propone una experiencia vinculada con la cultura, la gastronomía, el bienestar, la arquitectura y el Caribe. Casa San Agustín, por su parte, reúne tres antiguas casas restauradas, con espacios que conservan elementos de la arquitectura y la memoria de la ciudad. Su propuesta incluye el restaurante Alma, inspirado en sabores del Caribe, y Aurum Spa.

En Amazonas, Calanoa propone una experiencia vinculada con la conservación del ecosistema y la protección de la cultura local, con actividades que buscan acercar al visitante a la naturaleza y al territorio.

En el Eje Cafetero, Sazagua cuenta con dos propiedades: una en Pereira, con 22 habitaciones y cercana a diferentes atractivos de la región, y otra en Cocora, con 10 habitaciones dentro de una reserva de 80 hectáreas. Su propuesta busca conectar al visitante con la naturaleza, el destino y las comunidades.

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En Antioquia, Cannúa se encuentra en Marinilla, en una zona de montaña y dentro de un área de 12 hectáreas dedicada a la conservación. Su propuesta combina principios de permacultura y regeneración con arquitectura construida a partir de materiales locales, gastronomía, huerta y experiencias relacionadas con el entorno.

También en Antioquia está Hotel El Cielo, en Medellín, que cuenta con 28 habitaciones y una propuesta basada en hospitalidad personalizada, gastronomía, diseño y bienestar.

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En Caldas, El Nido del Cóndor, en la zona rural de Villamaría, combina naturaleza, gastronomía, recorridos y bienestar, con especial atención a la presencia de una pareja de cóndores en el entorno.

Hacienda Bambusa, en Armenia, Quindío, destaca la capacidad de la ciudad y de la comunidad para recuperarse y continuar recibiendo visitantes después de haber enfrentado distintos episodios sísmicos.

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En Santander, Casa Yahri y Casa Barichara Boutique ofrecen una experiencia vinculada con la arquitectura, la historia y la cultura de Barichara. Ambas propuestas buscan preservar el carácter del municipio y ofrecer estadías más íntimas.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, Villa Playa Tayrona se encuentra en un punto donde confluyen río, mar y montaña, con acceso a playas, ríos, cascadas y senderos. Casa Bambú Tayrona, por su parte, está rodeada de bosque tropical y cerca de las playas de Los Naranjos y Los Ángeles, con villas privadas que buscan una conexión directa con la naturaleza.

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Villa Playa Tayrona. Foto: Cortesía

La oferta se complementa con Hotel Las Islas, en Barú, cuya propuesta integra arquitectura, experiencias, servicios y sostenibilidad, y La Manigua Lodge, en la Amazonía, ubicada sobre el río Guayabero, donde la experiencia gira alrededor de la biodiversidad, la fauna, la flora y el vínculo con las comunidades locales.

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Viajar también puede contribuir a la recuperación

La Semana de Receso no solo representa una oportunidad para hacer una pausa y conocer nuevos lugares. Para los destinos que dependen de la actividad turística, la llegada de visitantes también significa mantener en movimiento una cadena que involucra hoteles, restaurantes, guías, transportadores, productores, artesanos y otras actividades locales.

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Desde Secretos de Colombia señalan que cada viajero que mantiene o retoma sus planes contribuye a sostener empleos, familias y economías locales.

El llamado, sin embargo, es a viajar con información. Los hoteles recomiendan consultar previamente las condiciones específicas del destino antes de cancelar o modificar un viaje, pues la afectación no ha sido igual en todo el territorio colombiano. Cuando las condiciones lo permiten, continuar viajando contribuye a mantener activa la cadena turística y a acompañar la recuperación de las regiones.

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Foto: El Nido del Cónder. / Cortesía Secretos de Colombia

De cara al resto de 2026, Secretos de Colombia plantea fortalecer el trabajo conjunto entre hoteles, agencias, operadores y aliados, así como desarrollar experiencias relacionadas con naturaleza, gastronomía, cultura, bienestar y comunidades. La apuesta está también en promover un turismo más consciente y conectado con los territorios.

Así, los días de descanso pueden convertirse en una oportunidad para conocer distintas regiones del país y, al mismo tiempo, aportar a las comunidades que encuentran en el turismo una fuente de empleo, ingresos y desarrollo. Para Secretos de Colombia, la recuperación del turismo también puede ser una forma de contribuir a la recuperación de los territorios.

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