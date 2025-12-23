Alberto Gutiérrez deja el cargo de CEO de Civitatis y cede el liderazgo a Andrés Spitzer

Foto: Cortesía

Civitatis ha anunciado una transición de liderazgo planificada. Su fundador y consejero delegado, Alberto Gutiérrez, dejará el cargo ejecutivo y nombrará como nuevo CEO a Andrés Spitzer, actual director de Producto y Tecnología (CPTO), con efecto a partir del 1 de enero de 2026.

Alberto Gutiérrez continuará vinculado a la compañía como miembro del Consejo de Administración, desde donde seguirá aportando su experiencia tecnológica y su conocimiento del sector turístico para respaldar la estrategia y la visión de crecimiento de Civitatis. La transición supone una evolución natural tras casi dos décadas de trayectoria, en las que Gutiérrez ha liderado la transformación de un proyecto personal en un referente global de su categoría, con más de 1,2 millones de viajeros reservando actividades cada mes.

El nuevo CEO, Andrés Spitzer, cuenta con una sólida trayectoria en tecnología, marketplaces y turismo. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de responsabilidad en compañías como Amazon, Europcar y Ubeeqo, y ha sido una pieza clave en el desarrollo de la estrategia de producto y tecnología de Civitatis. Su perfil combina visión estratégica, experiencia tecnológica y conocimiento del negocio, cualidades que lo posicionan como el líder idóneo para la próxima fase de crecimiento a gran escala de la compañía.

Civitatis destaca en el ecosistema de viajes por haber mantenido un flujo de caja positivo de forma ininterrumpida desde su fundación en 2008. La empresa creció sin capital externo hasta la entrada de Vitruvian Partners en abril de 2022, una combinación de crecimiento y rentabilidad poco habitual en la industria. Este modelo se apoya en canales de comercialización altamente eficientes, tanto B2C como B2B, una plataforma tecnológica robusta y un enfoque centrado en el cliente, con una cuidada selección de experiencias en el idioma del viajero.

En línea con su estrategia de innovación, Civitatis está incorporando la Inteligencia Artificial como un elemento clave para mejorar la experiencia de usuario, optimizar la oferta y escalar sus procesos operativos, sin perder el componente humano y de confianza que caracteriza a su marketplace.

Con el respaldo de Vitruvian Partners, accionista mayoritario, la compañía ha reforzado su liderazgo en América Latina, una región donde actualmente crece a ritmos superiores al 40 %. Este desempeño refleja el sólido posicionamiento de la marca y su excelencia operativa en mercados estratégicos.

Por su parte, Enrique Espinel, director de Operaciones (COO) desde los primeros años de la compañía, continuará en su cargo y reforzará el foco en la expansión internacional, especialmente en América Latina, con el objetivo de acelerar la huella global de Civitatis.

Alberto Gutiérrez señaló que la decisión responde a un momento de fortaleza de la empresa: “Comenzar Civitatis hace 18 años fue un sueño; ver cómo se ha convertido en el líder global que es hoy es un privilegio. Dejo las riendas con absoluta confianza en Andrés y en el equipo”.

Andrés Spitzer, por su parte, destacó que “Civitatis es una empresa poco común en el ecosistema tecnológico: rentable, en crecimiento y muy valorada por clientes y socios”, y subrayó su intención de acelerar el ecosistema tecnológico y de producto para generar aún más valor.

Desde Vitruvian Partners, Sophie Bower-Straziota reafirmó el compromiso del fondo con esta nueva etapa, mientras que Mariano Dima, presidente de Civitatis, destacó que el equipo directivo “está perfectamente alineado para capturar la enorme oportunidad que representa el mercado de cerca de 850 millones de hispanohablantes y lusoparlantes en todo el mundo”.

