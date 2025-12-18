Experiencias bajo cero: viajes donde el invierno es protagonista

La Península Antártica es el brazo más septentrional y accesible de la Antártida. Foto: Cortesía Civitatis

Para quienes viven en países sin estaciones definidas, como Colombia, el invierno suele ser una experiencia lejana, casi exótica. Sin embargo, viajar permite descubrir escenarios donde la nieve, el hielo y las temperaturas bajo cero no son solo parte del paisaje, sino el eje central de la aventura. Desde aldeas temáticas en el norte de Europa hasta travesías inolvidables por el continente más austral del planeta, el frío se convierte en el gran protagonista de experiencias que combinan naturaleza, adrenalina y asombro.

Mientras en gran parte del mundo el invierno transforma ciudades y paisajes, en otros territorios estas postales solo existen en imágenes o relatos. Para quienes desean vivir el frío en su máxima expresión, plataformas especializadas como Civitatis destacan propuestas en destinos del hemisferio norte y sur donde las bajas temperaturas, lejos de ser un obstáculo, dan forma a vivencias únicas.

Deslizarse en motos de nieve, recorrer hoteles construidos íntegramente de hielo, navegar entre glaciares o adentrarse en paisajes polares son algunas de las experiencias bajo cero que se sienten —literalmente— en la piel.

Finlandia: una Navidad blanca y encantadora

Con sus lagos infinitos, bosques frondosos y pueblos silenciosos, Finlandia se transforma en diciembre en un escenario de cuento. La magia se intensifica en Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa y hogar oficial de Papá Noel, a la que se puede llegar en avión o tren nocturno desde Helsinki. Una vez allí, los tours y traslados locales facilitan el acceso a sus principales atractivos.

Entre las experiencias más destacadas recomendadas por guías expertos de Civitatis se encuentra la visita a un hotel de hielo, una excursión de aproximadamente tres horas desde Rovaniemi que conduce al Arctic SnowHotel, una estructura efímera construida completamente con hielo y nieve en medio de los bosques lapones. El recorrido incluye habitaciones y salones temáticos, y finaliza con una cena típica finlandesa en un restaurante de hielo.

Otro imperdible dentro de las actividades sugeridas por Civitatis es el tour de Papá Noel, disponible durante todo el año. La propuesta incluye un recorrido por la aldea y la visita a la famosa oficina de correos, donde llegan cartas de todo el mundo. Además, los visitantes pueden conocer al personaje más emblemático de la Navidad, cruzar el Círculo Polar Ártico y llevarse un certificado como recuerdo, antes de cerrar la experiencia con un almuerzo buffet tradicional.

Para quienes buscan adrenalina, el invierno en Rovaniemi también se vive a toda velocidad con un safari en moto de nieve, una de las experiencias más solicitadas por los viajeros que eligen Civitatis por los bosques nevados de Laponia. Tras la recogida en el hotel, se entrega equipamiento térmico completo —ropa especial, guantes, botas y casco— y se realiza un recorrido de cerca de una hora entre paisajes helados, con vehículos fáciles de manejar incluso para principiantes.

Antártida: una experiencia en el continente blanco

Remota, extrema y fascinante, la Antártida suele parecer un destino reservado para exploradores y científicos. No obstante, hoy es posible visitarla a través de experiencias diseñadas bajo estrictos criterios de conservación y respeto ambiental, permitiendo a los viajeros acercarse a uno de los territorios más vírgenes del planeta.

Una de las alternativas destacadas por Civitatis es una excursión de un día con vuelo directo desde Punta Arenas, en Chile, hasta la isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur. Tras aterrizar en la Base Presidente Frei, la jornada combina caminatas por la zona con navegación en botes inflables de expedición, ideales para avistar pingüinos y apreciar glaciares, icebergs y acantilados en una experiencia de alto impacto visual.

La segunda opción es un crucero de diez días, promovido dentro de las experiencias de Civitatis, que parte desde Ushuaia, en Argentina, y cruza el Pasaje Drake rumbo a la península antártica. El itinerario incluye paradas en escenarios emblemáticos como la Isla Decepción y canales como Gerlache, Neumayer y Lemaire, con oportunidades de observar pingüinos, focas, elefantes marinos y ballenas, incluidas orcas.

El programa contempla hasta dos desembarcos diarios, siempre sujetos a las condiciones climáticas y a la decisión del capitán, en puntos seleccionados para explorar el continente y sus islas a bordo de botes inflables, acompañados por guías especializados.

Viajar a estos destinos extremos no solo implica conocer nuevos paisajes, sino también vivir una experiencia sensorial y emocional distinta, marcada por el silencio, la inmensidad y el respeto por una naturaleza que permanece casi intacta. Desde Civitatis señalan que este tipo de propuestas responde a una creciente demanda de viajeros que buscan aventura, naturaleza extrema y experiencias inmersivas.

“Cada vez más personas buscan despedir el año viviendo algo distinto, en contacto con paisajes extremos y experiencias que dejan huella. Viajar a destinos donde el invierno es protagonista permite conectar con la naturaleza desde otro lugar, valorar el silencio, la inmensidad y vivir el viaje de una forma más consciente”, señala María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

