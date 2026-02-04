América Latina se consolida como destino de lujo: países que lideran la hotelería premium

En América Latina, el lujo se redefine con autenticidad, sostenibilidad y servicio personalizado - Dreams Karibana Cartagena. Foto: Cortesía

La recuperación sostenida del turismo internacional impulsa a América Latina como protagonista en el segmento de alta gama. Según el Barómetro mundial de ONU Turismo, en 2025 se registraron 1.520 millones de turistas internacionales, casi 60 millones más que en 2024, reflejando una tendencia global positiva que abre oportunidades para la inversión en hotelería de lujo en la región.

El análisis de Hyatt Inclusive Collection, incluido en el informe Panorama del Turismo América Latina, identifica cinco destinos con mayor proyección: México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Colombia. Estos mercados combinan dinamismo turístico, inversión en infraestructura y espacio para propuestas diferenciadas.

Las cifras oficiales respaldan esta lectura: República Dominicana cerró 2025 con un récord de 11,6 millones de visitantes, Costa Rica superó los 2,9 millones, México alcanzó 79,3 millones y Colombia recibió 3,4 millones de turistas internacionales en el periodo de enero a septiembre. Brasil reportó 9,3 millones de llegadas, lideradas por visitantes argentinos. Estados Unidos se mantiene como principal emisor, con hasta el 60 % de la llegada de turistas a México y 22 % a Colombia, consolidando la demanda internacional.

Una nueva mirada al turismo premium

El informe destaca un cambio en el turismo de alto valor: los viajeros buscan experiencias inmersivas, sostenibles y personalizadas, priorizando bienestar, gastronomía local, cultura y naturaleza. Este enfoque impulsa la innovación en diseño, operación y concepto de la hotelería, y promueve la descentralización hacia destinos secundarios con alto atractivo ecológico y cultural.

Por qué estos cinco destinos destacan

República Dominicana: La expansión hotelera va más allá de Punta Cana. Nuevos polos como Miches, Samaná, Pedernales, Jarabacoa y Constanza están ganando tracción con propuestas de lujo, bienestar y sostenibilidad.

Colombia: La autenticidad cultural se combina con cadenas internacionales y hoteles boutique. Regiones emergentes como el Eje Cafetero, La Macarena, Villa de Leyva y Barichara muestran un gran potencial para desarrollos que unan estándares globales con “alma local”.

Costa Rica: El lujo con propósito marca la pauta. Los viajeros de alto poder adquisitivo buscan experiencias significativas en naturaleza, bienestar y gastronomía. Modelos híbridos que combinan resort y residencias refuerzan la inversión en destinos emergentes.

Brasil: Con enorme potencial natural y cultural, Brasil ofrece oportunidades en turismo regenerativo y experiencias vinculadas a la naturaleza, cultura y bienestar. Los destinos emergentes aún no están saturados, lo que abre espacio para la hotelería de lujo internacional.

México: Aunque mantiene su peso como mercado maduro en el “todo incluido”, la inversión se dirige a destinos emergentes como Yucatán, Oaxaca, Bacalar y Huatulco. La conectividad, infraestructura y demanda de experiencias auténticas permiten desarrollos curados y sostenibles.

“Para crecer de forma sostenible, es clave partir de estudios de mercado sólidos. Nos permiten tomar decisiones basadas en información real sobre entrada al mercado, inversión y expansión”, explica Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en Hyatt Inclusive Collection.

El panorama es claro: América Latina no solo recupera turistas internacionales, sino que redefine el turismo de lujo con experiencias más auténticas, sostenibles y personalizadas, consolidando un espacio de oportunidad único para la hotelería de alta gama.

