Nocturismo en Latinoamérica: 10 planes nocturnos para disfrutar destinos sin fiesta

El nocturismo viene ganando relevancia entre viajeros de todo el mundo. Cada vez más personas miran la noche con otros ojos: ya no es sinónimo exclusivo de fiesta o rumba, sino de experiencias que permiten descubrir los destinos desde una perspectiva diferente, más pausada y auténtica.

En este contexto, se ha incrementado la oferta de planes nocturnos pensados para familias, parejas, grupos de amigos y también para los locales que solo disponen de tiempo libre después de la jornada laboral. En formato after office, estas experiencias se convierten en escapadas breves que transforman el cierre del día en un plan con sabor a viaje.

El gran diferencial de viajar de noche está en aquello que muchas veces falta durante el día: temperaturas más agradables en temporada de verano, menor afluencia de personas y una atmósfera completamente distinta. Por ello, están tomando fuerza actividades como recorridos por centros históricos iluminados, rutas gastronómicas, visitas culturales, miradores, photo walks y experiencias de naturaleza como la observación de estrellas o caminatas nocturnas en entornos seguros.

En este escenario, expertos guías de Civitatis seleccionaron un top 10 de tours nocturnos en Latinoamérica, ideales para vivir experiencias únicas e inolvidables.

“Las nuevas formas de viajar están impulsando un turismo de 24 horas. Destinos que antes se pensaban solo para el día hoy también se disfrutan al caer la noche. Esto responde a las nuevas demandas del viajero y, al mismo tiempo, dinamiza la economía local, abriendo oportunidades para destinos y proveedores turísticos que apuestan por experiencias seguras y de calidad en distintos horarios”, explica María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

Los mejores tours nocturnos en Latinoamérica

Tour del plancton luminiscente en Barú: En En Playa Blanca, los viajeros se embarcan hacia una zona apartada para apreciar este fenómeno natural. Tras una explicación sobre el ecosistema marino, llega el momento más esperado: nadar y ver cómo el agua se ilumina con cada movimiento.

Tour nocturno por Bogotá: Una Una ruta para descubrir la capital iluminada, comenzando en Usaquén, siguiendo por Parque 93 y la Zona Rosa, y culminando en el mirador de La Calera con vistas panorámicas. El cierre es en la Zona G de Chapinero, epicentro gastronómico de la ciudad.

Senderismo nocturno por el Amazonas – Leticia: Una Una caminata guiada para explorar la selva al caer la noche, observando fauna nocturna como ranas, búhos y monos, mientras se conocen historias y tradiciones locales. El recorrido permite presenciar fenómenos naturales propios de la noche amazónica.

Tour nocturno por los miradores de Medellín: Un Un recorrido ideal para admirar el skyline de la ciudad desde sus mejores ángulos. Inicia en los miradores de El Zarzal y Las Palmas, continúa con una pausa en el parque UVA Nuevo Occidente, y finaliza en el tradicional Pueblito Paisa, una parada imperdible de la capital antioqueña.

Crucero VIP con cena en Cartagena: Desde el muelle de La Bodeguita, los viajeros navegan durante dos horas por la bahía con la ciudad amurallada como telón de fondo. Desde el muelle de La Bodeguita, los viajeros navegan durante dos horas por la bahía con la ciudad amurallada como telón de fondo. Incluye cena de cuatro tiempos, vino, música colombiana y vistas privilegiadas de Bocagrande.

Tour nocturno en autobús descapotable por Quito (Ecuador): El El recorrido inicia en el Bulevar Naciones Unidas y atraviesa sectores como La Carolina, La Mariscal y el barrio América. Incluye paradas estratégicas, como la Basílica del Voto Nacional, y vistas privilegiadas del centro histórico iluminado.

Tour nocturno por Recoleta + espectáculo de jazz (Buenos Aires, Argentina): Un Un paseo elegante por uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, pasando por el Museo Nacional de Bellas Artes, Plaza Francia y edificios históricos. La experiencia culmina con dos horas de jazz en vivo.

Tour nocturno por Barranco con cena (Lima, Perú): Un Un recorrido bohemio por calles pintorescas, plazas iluminadas y casonas antiguas. Incluye una visita al Puente de los Suspiros con música en vivo y finaliza con una cena de gastronomía peruana tradicional.

Tour nocturno por el Parque Xoximilco (Playa del Carmen – Riviera Maya, México): Una auténtica velada mexicana navegando en trajinera por los canales del Una auténtica velada mexicana navegando en trajinera por los canales del parque Xoximilco , con música tradicional en vivo, degustaciones gastronómicas y un ambiente festivo que recrea la esencia del Xochimilco original, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Observación de estrellas en el desierto de Atacama (San Pedro de Atacama, Chile): Gracias a su baja contaminación lumínica, el desierto ofrece uno de los cielos más impresionantes del mundo. La Gracias a su baja contaminación lumínica, el desierto ofrece uno de los cielos más impresionantes del mundo. La experiencia incluye observación a simple vista, uso de telescopios electrónicos y una pausa con bebidas y snacks junto a una fogata.

