Amor y Amistad: planes para celebrar en hoteles, playas y destinos de Colombia

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El próximo sábado 19 de septiembre se celebrará en Colombia el Día del Amor y la Amistad, una fecha que, además de los tradicionales encuentros y regalos, se ha convertido en una oportunidad para salir de la rutina y compartir experiencias en pareja, con amigos o en familia.

La oferta para este fin de semana incluye desde propuestas gastronómicas y actividades de entretenimiento en hoteles de distintas ciudades hasta viajes de último minuto a destinos nacionales e internacionales.

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En Bogotá, por ejemplo, Hilton Bogotá tendrá programación desde el viernes 18 de septiembre en Sky15 Rooftop, con una propuesta que comenzará a las 6:00 p. m. Para el sábado, el hotel ofrecerá un brunch en el restaurante La Ventana, entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 p. m., con buffet, mimosas, bebidas calientes y un plato especial de carta. El valor anunciado es de COP 250.000 para dos adultos.

Hilton Bogotá Corferias también tendrá actividades durante el fin de semana. El viernes habrá una noche con ginebras en Four Eleven, mientras que el sábado se ofrecerá un brunch en Oka Grill House y, en la noche, una cena de cinco tiempos con maridaje.

En Cartagena, Hilton Cartagena programó para el 19 de septiembre una cena de tres tiempos en el Kiosko La Marina, frente al mar, a partir de las 7:00 p. m. La experiencia tiene un valor anunciado de COP 300.000 por pareja e incluye una copa de vino y un detalle especial. El hotel también contempla alternativas de bienestar, como masajes, sauna y tratamientos en su spa.

La programación de Hilton para la fecha también incluye propuestas en Santa Marta y Barranquilla, con actividades sujetas a la disponibilidad de cada establecimiento.

Once ciudades con programación

Hoteles Estelar también preparó una agenda especial para septiembre, con actividades en Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Manizales, Ibagué, Cali, Villavicencio, Yopal y Paipa.

La programación reúne cenas, talleres gastronómicos, música en vivo, coctelería y planes de alojamiento. Entre las propuestas aparecen talleres de pizza y sushi, cenas de maridaje, encuentros en rooftops y actividades junto a la piscina.

En Bogotá se destacan un taller de pizza con Andrés López en Tonnarello, una propuesta de paella para dos en Bulería y una Noche de Plancha en Estelar Suites Jones. Medellín tendrá actividades de gastronomía y coctelería, además de una noche de karaoke, DJ y música.

En Cartagena se contemplan experiencias gastronómicas y planes frente al mar, mientras que Santa Marta y Barranquilla tendrán actividades relacionadas con gastronomía, coctelería y música. La programación también llegará a ciudades como Ibagué, Cali, Villavicencio, Yopal, Paipa y Manizales.

Además de las actividades de un día, la cadena cuenta con planes de alojamiento para quienes quieran convertir la celebración en una escapada. Las tarifas y condiciones dependen de cada establecimiento y están sujetas a disponibilidad.

Una cena sensorial en Barú

Sofitel Barú Cartagena. Foto: Cortesía Sofitel Hotels & Resorts

En Cartagena también habrá una alternativa que combina gastronomía, música y el paisaje del Caribe. Sofitel Barú Cartagena realizará el 19 de septiembre The Sunset Affair, una experiencia gastronómica en la piscina principal del hotel que comenzará al atardecer y estará acompañada por una banda de jazz en vivo.

La propuesta busca integrar la cocina con elementos del territorio y el entorno. La cena contempla preparaciones elaboradas con ingredientes como cangrejo samario, atún, langostinos, mango biche, algas, queso Paipa, miel de los Montes de María, frutas tropicales y chocolate blanco.

El recorrido gastronómico comienza con un cóctel de bienvenida inspirado en la historia del aguardiente en Cartagena y continúa con diferentes preparaciones concebidas como capítulos de una misma experiencia. Entre ellas están un aguachile de atún y langostinos, un sherbet de mango biche y algas y una picaña a las brasas. El cierre incluye una composición de frutas, chocolate blanco, hierbabuena y sandía con Jerez, además de un bocado de chocolate, tamarindo picante, maracuyá y cristales explosivos.

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De acuerdo con el hotel, la experiencia tendrá un aforo máximo de 30 personas y busca que la música y la gastronomía acompañen de manera simultánea la velada.

The Sunset Affair comenzará a las 6:00 p. m. con un brindis y la cena está prevista para las 6:30 p. m. El valor anunciado es de COP 1.620.000 por pareja, con cupos limitados.

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Escapadas de último minuto

Para quienes prefieran salir de la ciudad, también hay opciones de viaje. De acuerdo con Viajes Falabella, los viajes en pareja representan este año el 32 % de sus reservas, mientras que los paquetes que combinan tiquete y hotel alcanzan el 45 %.

Entre las alternativas reportadas por la agencia aparecen destinos de playa nacionales e internacionales. Punta Cana (República Dominicana), por ejemplo, cuenta con paquetes de tres noches y cuatro días desde COP 1.574.995 por persona, en acomodación doble y con salida desde Bogotá, según la agencia. El paquete mencionado incluye vuelos, alojamiento, traslados e impuestos.

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Turistas disfrutan de las paradisíacas playas, este viernes en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

En México, Cancún tiene opciones desde COP 2.162.163 por persona, con salida desde Medellín y tres noches de alojamiento. Panamá aparece con paquetes desde COP 1.979.969 por persona, mientras que Cartagena tiene alternativas desde COP 672.993 por persona, con vuelos desde Bogotá y desayuno.

Para quienes prefieran destinos nacionales, Santa Marta registra paquetes desde COP 699.845 por persona, con vuelos desde Medellín, y San Andrés desde COP 1.299.737 por persona, con salida desde Cali. Los precios corresponden a las opciones reportadas por la agencia y pueden variar según fechas, disponibilidad y condiciones de compra.

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Así, la celebración de Amor y Amistad se extiende este año más allá de las tradicionales cenas y reuniones, con alternativas que combinan gastronomía, entretenimiento, alojamiento y viajes, tanto en las principales ciudades como en destinos de playa.

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