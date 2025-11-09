Anantara debutará en Argentina con un resort de lujo sostenible en Ushuaia

Foto: Cortesía Minor Hotels

Minor Hotels, grupo hotelero internacional propietario y operador de marcas de renombre global, anunció la apertura de su primer establecimiento Anantara en Argentina. El Anantara Ushuaia Patagonia Resort, cuya inauguración está programada para principios de 2028, marcará el debut de la marca de lujo en el país y en la región del extremo sur del continente americano.

Ubicado en la Costa Susana de Ushuaia, a orillas del canal de Beagle y muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego, el nuevo resort ofrecerá 60 habitaciones y suites de alta gama, un spa y centro de bienestar frente al mar, propuestas gastronómicas exclusivas y espacios dedicados a eventos y reuniones.

Fiel a la filosofía de hospitalidad experiencial de Anantara, la propiedad busca sumergir a los huéspedes en la cultura y la naturaleza del destino, promoviendo al mismo tiempo la preservación ambiental. El desarrollo forma parte del plan maestro Costa Susana, reconocido internacionalmente por su enfoque sostenible y recientemente nominado al Festival Mundial de Arquitectura en la categoría de Paisaje y Medio Ambiente, como el primer proyecto inmobiliario neutro en carbono de Argentina.

El contrato de gestión fue firmado con el Fideicomiso Urbanización Monte Susana, un grupo promotor argentino con más de dos décadas de experiencia en proyectos residenciales en Ushuaia y Tierra del Fuego.

“Ushuaia, a menudo llamada el ‘fin del mundo’, es la puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio”, destacó Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y del grupo Minor International. “Llevar Anantara a América Latina es una prioridad clave, y no hay mejor lugar para hacerlo que en un entorno tan remoto e inspirador como la Patagonia argentina”.

Con una creciente reputación como destino turístico de alto nivel, Ushuaia combina aventura, naturaleza virgen y experiencias únicas, desde estaciones de esquí y cruceros hacia la Antártida hasta recorridos por el Tren del Fin del Mundo y exploraciones en el Parque Nacional Tierra del Fuego, que abarca más de 70.000 hectáreas de paisajes andinos y costeros.

“Anantara Ushuaia representa un paso decisivo en nuestra expansión en América y el cumplimiento de una ambición largamente deseada”, afirmó Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas. “Gracias a la experiencia local de nuestros socios y a nuestra visión compartida, este resort será un referente de hospitalidad sostenible e inmersiva en el fin del mundo”.

Por su parte, Melitón González del Solar, socio del Fideicomiso Urbanización Monte Susana, subrayó: “Asociarnos con Minor Hotels para traer Anantara a la Argentina es un orgullo. Ushuaia, con su belleza natural y espíritu de descubrimiento, encarna la esencia de la marca. Juntos, crearemos un hotel ecológico emblemático para toda la región”.

A solo minutos del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, con conexiones directas a Buenos Aires y otras ciudades, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort ofrecerá una experiencia de lujo responsable en uno de los últimos territorios verdaderamente salvajes del planeta.

