¿Cuáles son las novedades de la transformación histórica de Epcot, en Disney?

Walt Disney dijo una vez que Epcot “siempre estaría en un estado de transformación”, y el parque temático de Walt Disney World Resort está cumpliendo con esa promesa, a medida que continúa la mayor transformación de cualquier parque Disney en la historia, dando vida a la siguiente generación de narrativa inmersiva a través de una gran cantidad de nuevas atracciones y experiencias.

Epcot se ha unificado en cuatro vecindarios que destacan aspectos importantes del mundo y su gente: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery. Estos vecindarios están llenos de nuevas experiencias basadas en la autenticidad e innovación que llevan a los visitantes a nuevos destinos, donde lo real se vuelve fantástico en la celebración de la curiosidad, el descubrimiento y la magia de lo posible.

World Celebration

World Celebration ofrece nuevas experiencias que conectan a los visitantes entre sí y con el mundo que los rodea.

La plaza de entrada a Epcot da la bienvenida a los visitantes con caminos y amplios espacios verdes que embellecen la entrada. Conectando el pasado, el presente y el futuro del parque, hay una nueva fuente en la base de Spaceship Earth con tres nuevos y majestuosos pilares. La plaza de entrada también cuenta con nueva iluminación y música, así como banderas que flanquean la fuente con seis iconos originales de Epcot.

Spaceship Earth se transforma por la noche en un símbolo de magia con nuevas luces que brillan a través de los paneles reflectantes de la esfera geodésica. Estas luces se conectan entre sí como símbolo de optimismo que se asemeja a las estrellas en un cielo nocturno.

El nuevo Connections Café and Eatery alberga un restaurante de servicio rápido, así como el café Starbucks. Con cocinas abiertas y una variedad de opciones para tomar asiento, esta nueva opción gastronómica alienta a los visitantes a conectarse entre sí a través de alimentos y bebidas. Además del rico legado del parque de exhibiciones de arte originales, Connections Eatery presenta un mural pintado a mano que se extiende a más de 48 metros de largo en la pared posterior, celebrando cómo se cultivan los alimentos en todo el mundo.

Creations Shop invita a los visitantes a explorar y celebrar la creatividad de Disney, inspirada en Mickey Mouse. La ubicación de la mercancía presenta un diseño audaz y elegante en un ambiente abierto, luminoso y acogedor con grandes paredes de vidrio que permiten que la luz del sol entre. Los homenajes artísticos a Mickey están en toda la tienda, incluidos murales grandes y dinámicos que aprovechan el espíritu artístico original del parque.

Junto a Creations Shop se encuentra el revitalizado Club Cool Hosted by CocaCola. Celebrando a esta medida de una manera nueva y fresca, Club Cool invita a los huéspedes a explorar sabrosas bebidas de todo el mundo, dando vida a la experiencia global de Coca-Cola a través de nueva magia y sabor clásico.

Cuando los visitantes pasen Spaceship Earth, descubrirán una nueva e impresionante vista de World Showcase desde Dreamers Point. World Celebration también contará con una nueva estatua que honrará el legado del soñador original, Walt Disney, además de hermosos entornos naturales y elementos de diseño global llenos de magia y sorpresas Disney.

World Discovery

En World Discovery, las historias sobre ciencia, tecnología y aventuras intergalácticas cobran vida.

Debutando el 27 de mayo, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es el primer pabellón “de otro mundo” en EPCOT. La aventura de esta montaña rusa familiar inicia en el Galaxarium, una exhibición similar a un planetario que explora las similitudes y misterios sobre la formación de la galaxia de la Tierra y Xandar. Los visitantes aprenderán más acerca de la tecnología que Xandar tiene para compartir – hasta que llegue Eson el Celestial y los visitantes deban ayudar a los Guardianes de la Galaxia a salvar el universo en una persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio. La atracción es una de las montañas rusas completamente cerradas más largas del mundo, y cada vehículo gira 360 grados para enfocar a los visitantes en la acción, incluido el primer lanzamiento inverso en una montaña rusa de Disney.

En una expansión del pabellón de Mission: SPACE, el nuevo restaurante Space 220 es una experiencia culinaria que ofrece el panorama celestial de una estación espacial, incluidas vistas diurnas y nocturnas de la Tierra desde 220 millas de altura. Los visitantes abordarán un elevador especial para viajar a la Centauri Space Station, donde disfrutarán de una experiencia gastronómica ide altura. Durante el ascenso, las ventanas gráficas brindarán a los visitantes una perspectiva en tiempo real mientras viajan sobre el planeta. Cuando llegan, los visitantes disfrutan de comida y bebidas fantásticas mientras observan paisajes realmente fuera de este mundo. Space 220 es operado por Patina Restaurant Group.

World Showcase

World Showcase continúa siendo una celebración de cultura, gastronomía, arquitectura y tradiciones – impregnada con nueva magia.

El recién expandido pabellón de Francia presenta la nueva atracción Remy’s Ratatouille Adventure, donde los visitantes sienten que se encogen al tamaño del Chef Remy y corren a través del restaurante de Gusteau. Un nuevo y delicioso restaurante, La Crêperie de Paris, se une a esta experiencia familiar en el pabellón de Francia, ofreciendo las opciones de servicio a la carta y servicio rápido con un menú del reconocido chef Jérôme Bocuse.

También, en el pabellón de Francia, se une a la clásica película “Impressions of France” el nuevo “Beauty and the Beast Sing-Along,” dirigido por Don Hahn, productor, tanto de la versión animada como de la versión live-action, de esta historia que es tan antigua como el tiempo.

“Harmonious” es uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque Disney. Llevándose a cabo en World Showcase Lagoon, el espectáculo celebra la forma en que la música Disney inspira a las personas alrededor del mundo, llevándolas, armoniosamente, a través de una serie de canciones familiares reinterpretadas por un grupo culturalmente diverso de 240 artistas de todo el mundo. “Harmonious” contará con bastas piezas flotantes, paneles LED hechos a la medida, fuentes móviles sincronizadas con una coreografía, luces, pirotecnia, láseres y más.

Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue, el nuevo restaurante informal de comida rápida en el pabellón The American Adventure, ofrece comida clásica de una parrillada estadounidense y cervezas artesanales caseras. El restaurante adopta su nombre de Sam Eagle; el querido Muppet es el anfitrión de una competencia de cocina centenaria – un tributo a todas las cocinas del mundo, pero, principalmente, a la parrillada.

World Nature

World Nature está dedicado a comprender y preservar la belleza, el asombro y el equilibrio del mundo natural. Incluye los pabellones de The Land y Seas with Nemo & Friends, y próximamente Journey of Water, Inspired by Moana.

La nueva película del pabellón The Land, “Awesome Planet,” muestra la belleza, la diversidad y la historia dinámica de la Tierra. El espectáculo, de 10 minutos, presenta efectos dentro del teatro y una partitura original del compositor Steven Price, ganador del Premio de la Academia.

Journey of Water, Inspired by Moana será la primer experiencia en un parque Disney inspirada en la exitosa película de Walt Disney Animation Studios. Este exuberante sendero de exploración invitará a los visitantes a encontrarse y jugar con agua mágica que cobra vida. Al igual que el océano, amigo de Moana, el agua tendrá una personalidad propia, y ayudará a los visitantes a aprender cómo proteger el ciclo natural del agua en una forma divertida y atractiva.

