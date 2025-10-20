Aquatica Orlando estrena Illuminate, su primer festival nocturno de linternas

Aquatica Orlando brillará con Illuminate, nuevo festival de linternas nocturno. Foto: Cortesía Aquatica Orlando

Esta temporada navideña, el reconocido parque acuático Aquatica Orlando estrenará Illuminate, el primer festival nocturno de linternas en su historia. El evento transformará el parque en un mundo de luz, color y fantasía, invitando a los visitantes a vivir una experiencia inmersiva sin precedentes.

Tras el éxito del evento veraniego AquaGlow, Aquatica amplía su calendario con este nuevo formato que se celebrará del 8 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, en noches seleccionadas. Durante este tiempo, el parque se convertirá en un escenario brillante con senderos iluminados, linternas gigantes con forma de animales y cinco áreas temáticas que despertarán todos los sentidos.

“Illuminate es algo completamente nuevo en Aquatica”, explicó Bradley Gilmour, presidente de Aquatica Orlando. “Desde sirenas y bosques de dulces hasta un safari de linternas, este festival iluminará la noche de una manera totalmente nueva. Queremos que las familias creen recuerdos brillantes de fin de año en un entorno que parece de otro mundo, pero que está aquí mismo, en Orlando.”

Una experiencia sensorial para toda la familia

Illuminate está diseñado para estimular los cinco sentidos, combinando luz, música, aromas y sabores en una atmósfera festiva. Los visitantes podrán disfrutar del dulce olor del algodón de azúcar en Candy Cascade Falls o del aroma de las fogatas en S’mores Alley, mientras recorren los caminos decorados con esculturas luminosas y espectáculos visuales.

Cinco áreas temáticas de ensueño

El festival contará con cinco zonas inmersivas, cada una con su propia historia, ambientación y estilo visual:

AquaLuma: Un recorrido guiado por guardianes animales que iluminan las aguas con arcos brillantes y criaturas luminosas.

Candy Cascade Falls: Un bosque encantado de dulces, donde osos de goma gigantes y piruletas cobran vida.

Enchanted Lagoon: Una laguna mística habitada por una sirena luminosa y su unicornio marino.

Myst Wood Waters: Un bosque interactivo donde los visitantes activan luces y colores al caminar bajo un gran árbol brillante.

Rivers of Discovery: Un safari de linternas que celebra la vida silvestre de parques como SeaWorld, Busch Gardens y Discovery Cove.

Actividades especiales y entretenimiento

Además de las áreas temáticas, los asistentes podrán disfrutar de:

Encuentro con Papá Noel tropical , una versión veraniega e inspirada en Oceanía.

Kiddie Alley Express , un mini tren familiar ambientado en un safari de luces.

Árbol de los Deseos , donde los visitantes pueden lanzar su propio deseo iluminado.

Estaciones de S’mores, para degustar este clásico postre estadounidense.

Sabores que iluminan el paladar

El evento ofrecerá un menú exclusivo con creaciones gastronómicas diseñadas especialmente para ILLUMINATE, como:

Mac & Cheese con brisket

Churros de sidra de manzana

Tacos de panceta de cerdo

Pizza de S’mores

Bebidas temáticas, como Margarita de Algodón de Azúcar y Christmas Tree Punch (sin alcohol).

Tenga en cuenta que, considerado uno de los mejores parques acuáticos del país, Aquatica Orlando combina emoción, color y relajación con más de 50 toboganes, ríos y lagunas, además de 7.800 m² de playas de arena blanca. Reconocido como el “Mejor Parque Acuático al Aire Libre de Estados Unidos” por USA Today 10Best Readers’ Poll, Aquatica es un destino ideal para familias que buscan diversión, descanso y experiencias únicas durante todo el año.

