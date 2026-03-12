Aruba fortalece su vínculo con el viajero colombiano para impulsar un turismo de mayor valor

Eagle Beach, la playa número uno del Caribe. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba

Aruba continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del Caribe para el viajero colombiano y latinoamericano, con una estrategia centrada en ofrecer experiencias de mayor valor, sostenibilidad y conexión cultural.

Ubicada a solo 25 kilómetros de la costa de Sudamérica y fuera del cinturón de huracanes, la llamada “Isla Feliz” se distingue por ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año, con cerca de 360 días de sol y una temperatura promedio de 28 grados.

Además de sus reconocidas playas, Aruba cuenta con una amplia oferta natural y cultural. Cerca del 25 % del territorio forma parte del Parque Nacional Arikok, un área protegida que alberga paisajes desérticos, cuevas con pinturas rupestres y una biodiversidad particular del Caribe.

El destino también continúa fortaleciendo su modelo de turismo sostenible, con iniciativas que incluyen la reducción del uso de plásticos de un solo uso, la promoción de energías renovables y programas orientados a la preservación del entorno natural y cultural.

Este enfoque ha contribuido a mantener el reconocimiento internacional del destino. En los Tripadvisor Travelers’ Choice® Awards Best of the Best 2026, Eagle Beach fue elegida como la mejor playa del Caribe y la cuarta más hermosa del mundo, mientras que Palm Beach fue incluida entre las seis playas más destacadas de la región. Asimismo, Aruba fue reconocida como el segundo mejor destino del Caribe, ubicándose dentro del 1 % de los destinos mejor valorados a nivel global.

El 2026 también marca un momento significativo para la isla, que celebra los 50 años de su Himno y su Bandera, así como los 40 años del Status Aparte, un hito que consolidó su autonomía dentro del Reino de los Países Bajos y que hoy forma parte fundamental de su identidad cultural.

“Este año es muy especial para nosotros porque celebramos elementos que definen nuestra identidad como país. Es un momento para resaltar nuestra cultura y compartirla con quienes nos visitan”, explicó Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

Aruba fortalece su relación con Colombia

Con este contexto, el destino participó nuevamente en la Vitrina Turística de Anato. En esta edición, Aruba llegó con una delegación de 29 representantes de la Autoridad de Turismo de Aruba, hoteles, DMC, operadores turísticos y proveedores especializados, con el objetivo de fortalecer su relación con el mercado colombiano y analizar las perspectivas del sector para el próximo año.

“Para nosotros Anato es un momento clave para sentir el mercado desde ambos lados: escuchar a nuestros socios, pero también entender lo que están buscando las agencias, aerolíneas y viajeros. Eso nos ayuda a anticipar cómo puede comportarse el turismo en 2026”, explicó Schlipken.

Los resultados del último año reflejan el buen momento del destino. Aruba cerró 2025 con 1.515.102 huéspedes internacionales, lo que representó un crecimiento del 6,6 % frente a 2024.

América Latina tuvo un papel destacado en este crecimiento, con 231.939 visitantes, un aumento del 2 7% respecto al año anterior y una participación del 15 % en el total de llegadas al destino.

Dentro de la región, Colombia se mantiene como uno de los mercados más importantes para la isla. Durante 2025, más de 60.800 colombianos visitaron Aruba, consolidando al país como el segundo mercado latinoamericano para el destino, después de Argentina.

“Colombia sigue siendo uno de los mercados estratégicos para Aruba. Nuestro objetivo es mantener ese flujo cercano a los 60.000 visitantes, lo cual no es fácil, pero refleja la fuerte conexión que existe entre ambos destinos”, señaló el directivo.

Más allá del volumen de viajeros, Aruba está enfocando su estrategia en mejorar la calidad de la experiencia del visitante.

“Hoy nuestra estrategia no se trata solo de traer más turistas, sino de mejorar la experiencia de quienes nos visitan. Queremos que los colombianos se queden más noches, conozcan más de la isla y vivan Aruba de una forma más completa”, explicó Schlipken.

El perfil del viajero colombiano también ha evolucionado en los últimos años, con un mayor interés por experiencias vinculadas al bienestar, la gastronomía, los viajes románticos y el turismo responsable.

A esto se suma una conectividad aérea que continúa fortaleciéndose, con vuelos directos desde Bogotá y Medellín, además de operaciones estacionales desde Cali y Bucaramanga.

Según Schlipken, el panorama para la industria aérea también muestra señales positivas. “Después de varios años en los que las aerolíneas enfrentaron limitaciones por la falta de aviones, empezamos a escuchar buenas noticias sobre nuevas entregas de aeronaves. Eso abre oportunidades no solo para Aruba, sino para todo el turismo en la región”.

Esta conectividad ha convertido a la isla en una escapada atractiva para el viajero colombiano, especialmente para viajes cortos.

“Muchos colombianos ven Aruba como un escape perfecto: pueden salir un viernes y regresar un lunes festivo. Es un destino cercano donde pueden desconectarse y disfrutar con tranquilidad”, agregó.

El directivo también destacó que uno de los atributos más valorados por los visitantes es la seguridad.

“La seguridad es uno de los factores que más resaltan los viajeros. Aruba ofrece la posibilidad de viajar, relajarse y sentirse tranquilo, algo que hoy es muy importante para quienes buscan descansar realmente durante sus vacaciones”.

Desde el mercado colombiano, la estrategia del destino se seguirá apoyando en el trabajo conjunto con el sector turístico.

“Desde Colombia continuamos trabajando de la mano con aerolíneas, mayoristas y agencias de viajes para fortalecer el posicionamiento de Aruba como un destino diverso, de alto valor y alineado con las nuevas expectativas del viajero colombiano”, afirmó Claudia Delgado, representante de ventas de Aruba en Colombia.

De cara a 2026, el destino continuará impulsando su posicionamiento en el país, apostando por una oferta turística diversa y experiencias diferenciadas que consoliden a Aruba como uno de los destinos favoritos del Caribe para los colombianos.

