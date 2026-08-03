Argentina cierra acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú por El Niño

Las Cataratas del Iguazú seguirán recibiendo visitantes, aunque el acceso al principal mirador permanecerá restringido por precaución. Foto: EFE - Dirección de Parques Nacionales de Argentina

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En Argentina, el Parque Nacional Iguazú, que protege las Cataratas, cerró de forma preventiva la pasarela de acceso a la imponente Garganta del Diablo ante las proyecciones para septiembre de una fuerte crecida del caudal del río Iguazú por el fenómeno climático de El Niño.

Fuentes oficiales confirmaron este lunes a EFE que se ha dispuesto el cierre para evitar la destrucción de la infraestructura de la pasarela metálica que conduce hasta ese punto de visión panorámica.

“El desarme de las pasarelas, que comenzó hoy, va a demorar entre 30 y 40 días. Es por precaución, porque, por la corriente de El Niño, se esperan unas precipitaciones abundantes en las cabeceras de cuenca. Se espera que llegue en septiembre”, dijo a EFE el intendente del Parque Nacional Iguazú, Jose María Hervás.

Una vez que el caudal se normalice a la bajada, las pasarelas volverán a montarse, un trabajo que demandará entre 30 y 60 días.

Hervás remarcó que el parque, que la semana pasada recibió 143.000 visitantes, permanecerá abierto con normalidad, con todos los circuitos y servicios turísticos -incluyendo la navegación- habilitados, a excepción del acceso a la Garganta del Diablo y la estación de tren en ese punto del paseo.

“Es una oportunidad para que los visitantes sepan que el parque no es solo la Garganta del Diablo, sino que tiene muchos otros atractivos. Para mí, las mejores vistas de los 200 saltos están desde el circuito inferior, con varios miradores”, dijo Hervás.

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