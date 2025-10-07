Así es el Legend of the Seas: el crucero más familiar e innovador de Royal Caribbean

Foto: Cortesía Royal Caribbean

Royal Caribbean International ha compartido los primeros detalles del Legend of the Seas, su nuevo buque insignia diseñado para llevar las vacaciones familiares a otro nivel. La embarcación debutará en julio de 2026 con itinerarios por Europa antes de iniciar su temporada en el Caribe desde Fort Lauderdale, Florida, en noviembre del mismo año.

El nuevo integrante de la Clase Icon promete combinar lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y la tecnología sostenible. Con 28 opciones para comer y beber, espectáculos exclusivos y atracciones inmersivas, el Legend aspira a convertirse en el destino preferido de quienes buscan una experiencia completa en alta mar.

“Con Legend of the Seas, damos vida a nuestras vacaciones más legendarias mientras seguimos superando los límites de lo que nuestros huéspedes conocen y aman”, señaló Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International.

Gastronomía global con 28 experiencias únicas

El Legend of the Seas ofrecerá la mayor variedad gastronómica en el mar, con propuestas que van desde cenas inmersivas hasta clásicos familiares:

Royal Railway – Legend Station : una experiencia teatral y culinaria inspirada en las antiguas Rutas de la Seda, donde los comensales recorren los sabores de China, India e Italia a través de un viaje sensorial en tren.

Hollywoodland Supper Club : un homenaje a la edad dorada de Hollywood, con música de jazz en vivo, platos gourmet y cócteles de autor.

AquaDome Market : mercado gastronómico con cinco nuevos espacios y una barra de jugos y batidos naturales.

Además, regresan los favoritos: Surfside Eatery, Basecamp, Chops Grille, Izumi Hibachi y Hooked Seafood.

Entretenimiento al estilo Broadway y noches inolvidables

El entretenimiento a bordo alcanzará un nuevo nivel. El exitoso musical “Charlie and the Chocolate Factory” de Roald Dahl debutará en el mar en el Royal Theater, mientras que el AquaTheater presentará espectáculos que combinan clavadistas, acróbatas, robots y efectos visuales.

La diversión continúa en Absolute Zero, la pista de hielo más grande del mundo a bordo de un crucero, y en más de 20 bares y salones, incluyendo el 1400 Lobby Bar, el lounge de jazz Lou’s y el espacio interactivo Dueling Pianos.

Aventura y relax para todos los gustos

La adrenalina será protagonista en el nuevo parque acuático Category 6, con seis toboganes de última generación, y en la atracción Crown’s Edge, una mezcla de pasarela y tirolesa suspendida a 50 metros sobre el océano.

El barco contará con siete piscinas —incluyendo Royal Bay, la más grande del mar—, zonas solo para adultos como The Hideaway, espacios familiares en Surfside y áreas infantiles en Splashaway Bay. Habrá también 10 jacuzzis y cabañas privadas para quienes prefieran el descanso total.

Itinerarios por el Mediterráneo y el Caribe

Durante el verano europeo de 2026, el Legend of the Seas navegará itinerarios de 7 noches por el Mediterráneo occidental, con salidas desde Barcelona y Roma (Civitavecchia). Las escalas incluyen destinos icónicos como Provenza (Marsella), Nápoles y Palma de Mallorca.

A partir de noviembre de 2026, el barco se trasladará al Caribe, con rutas de 6 y 8 noches desde Fort Lauderdale hacia Aruba, Curazao y el exclusivo destino privado Perfect Day at CocoCay, en las Bahamas.

Tecnología verde y compromiso ambiental

El Legend of the Seas será el cuarto buque de Royal Caribbean propulsado por gas natural licuado (GNL), incorporando sistemas de recuperación de calor residual y conexión a energía eléctrica en puerto, como parte del plan del grupo para lograr cero emisiones netas en 2035.

Las reservas para las travesías del Legend of the Seas ya están disponibles en el sitio web oficial de Royal Caribbean International. El barco promete marcar un antes y un después en la industria de los cruceros familiares, combinando aventura, lujo y sostenibilidad en un solo destino flotante.

