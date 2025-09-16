Qué ver en Kuala Lumpur, George Town y Malaca: las ciudades con alma de Malasia

Malaca, Malasia. Foto: Cortesía Tourism Malaysia

Viajar a Malasia es descubrir un país donde la tradición se entrelaza con la innovación, y donde cada ciudad cuenta una historia que inspira. Si bien el país es célebre por sus playas paradisíacas y selvas ancestrales, su encanto urbano ofrece un recorrido inolvidable por paisajes arquitectónicos, culturales y humanos que muestran la esencia de su diversidad.

Kuala Lumpur: modernidad con raíces históricas

En el corazón de Malasia, la capital Kuala Lumpur se erige como un símbolo de contrastes. El skyline está dominado por las icónicas Petronas Twin Towers, joya arquitectónica del argentino César Pelli, y la imponente Menara 118, el segundo edificio más alto del mundo, cuya fachada en forma de diamante refleja la audacia del país hacia el futuro.

Pero entre rascacielos y centros comerciales de lujo, la ciudad conserva su alma tradicional. Templos como el Sri Mahamariamman y la histórica mezquita Masjid Jamek recuerdan la riqueza espiritual y multicultural que define a Malasia. Bukit Bintang, en tanto, late con vida nocturna, gastronomía y tiendas que convierten cada paseo en una experiencia multisensorial.

George Town: una galería al aire libre

En la isla de Penang, George Town se distingue por sus murales, que han transformado sus calles en una galería urbana reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cada pintura narra historias locales y atrae a viajeros en busca de arte, cultura y autenticidad.

La ciudad combina edificios coloniales, templos, mezquitas y mansiones chinas que hablan de un pasado comercial vibrante. Al caer la tarde, el ambiente se enciende con mercados, cafés y bares alternativos, donde el sonido de la música se mezcla con los aromas de su variada gastronomía.

Melaka: historia viva junto al río

A solo unas horas de la capital, Melaka ofrece un viaje al pasado con un estilo contemporáneo. Antiguo puerto estratégico y hoy Patrimonio de la Humanidad, la ciudad conserva iglesias, mezquitas y templos que reflejan siglos de intercambios culturales entre portugueses, chinos y malayos.

El Jonker Street Night Market, epicentro de sabores y colores, convierte cada fin de semana en una fiesta urbana. Navegar por el río Melaka permite apreciar cómo la historia colonial se mezcla con murales y cafeterías modernas, ofreciendo un retrato vivo de su identidad híbrida.

Ciudades con espíritu propio

Kuala Lumpur, George Town y Melaka representan el alma urbana de Malasia: espacios donde el pasado convive con la innovación y donde la diversidad cultural se traduce en inspiración diaria. En cada esquina, el país demuestra que no solo es un destino de naturaleza exuberante, sino también un escenario urbano único, con personalidad, color y una energía que invita a regresar.

