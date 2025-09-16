Colombianos aprovechan dólar barato para viajar más: los destinos más elegidos

Aruba se disparó más de 275%. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba

La reciente baja en la cotización del dólar, que en septiembre se ha mantenido por debajo de los $4.000, está dinamizando el turismo internacional entre los colombianos. Según un análisis de Viajes Falabella, las reservas hacia destinos internacionales crecieron un 40 % en los primeros días del mes, con Aruba, México, Orlando y Cancún como los lugares más demandados.

El reporte de la agencia revela que, frente a los primeros diez días de agosto, las reservas internacionales aumentaron más de un 10 %. Sin embargo, algunos destinos muestran crecimientos mucho más pronunciados: Aruba se disparó más de 275 %, seguido por México con 111 %, Orlando con 39 % y Cancún con 25,5 %.

“Durante septiembre hemos identificado un comportamiento muy interesante en las reservas internacionales. Dado que gran parte de la industria turística opera en dólares, la tasa de cambio actual representa una ventaja para los viajeros colombianos, quienes aprovechan la caída de la divisa para optimizar su presupuesto y acceder a más destinos o servicios en sus viajes”, explicó Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella Colombia.

Viajes más accesibles y anticipación de planes

El buen momento para la divisa ha impulsado no solo escapadas a destinos de playa, sino también planes más amplios como cruceros por el Caribe, circuitos internacionales en Europa, Turquía o India, e incluso lunas de miel en África. Asimismo, los paquetes turísticos que combinan vuelos y alojamiento en lugares como República Dominicana, Puerto Rico, Panamá o Brasil, han ganado atractivo gracias a precios más competitivos y hoteles con modalidad “todo incluido”.

Los viajes de compras y entretenimiento también aparecen entre las tendencias. Orlando se consolida como punto clave por sus parques temáticos, mientras que Estados Unidos y Panamá destacan por la posibilidad de adquirir productos a precios más bajos.

Incluso los fanáticos del fútbol están aprovechando para anticipar vuelos hacia Miami con miras a la Copa Mundial de 2026, como estrategia para ahorrar antes de que se definan oficialmente las sedes del torneo.

Travel Fest: oportunidad para descuentos adicionales

Con el objetivo de mantener el impulso en el turismo, Viajes Falabella anunció el Travel Fest, que se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro y a través de todos sus canales digitales. Allí, los viajeros podrán acceder a descuentos adicionales y beneficios exclusivos para tarjetahabientes de Banco Falabella, como 3 cuotas sin interés en compras con la tarjeta de crédito.

La agencia, que cuenta con más de 100 especialistas en turismo y 31 tiendas físicas en Colombia, busca reforzar su misión de acompañar a los colombianos en la planificación de viajes nacionales e internacionales, aprovechando la coyuntura cambiaria.

En conclusión, la baja del dólar se traduce en una oportunidad única para los colombianos de planear vacaciones más amplias y diversas, con tarifas más convenientes y un abanico de destinos que va desde el Caribe hasta Europa y África.

