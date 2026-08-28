Así es Obra Hotels, el nuevo hospedaje en Medellín que apuesta por la cultura local

Obra Hotels destaca entre las construcciones del barrio Astorga por su fachada en ladrillo y con plantas naturales. Foto: Obra Hotels

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“No buscamos importar conceptos ajenos ni adaptar fórmulas foráneas que despojen al lugar de su esencia. Buscamos que la cultura local sea el punto de partida”. Esas son las palabras con las que el arquitecto Juan Manuel Domínguez describe el corazón de Obra Hotels, la nueva propuesta de hospedaje de Medellín, que abrió sus puertas en El Poblado. Se trata de un proyecto que busca convertir el descanso de los viajeros en una experiencia creativa, cultural y gastronómica que siempre está en movimiento.

Obra Hotels está ubicado en la calle 9 con carrera 43C, en el barrio Astorga. Un vecindario residencial y comercial ubicado en la parte baja de El Poblado que, además, tiene una particularidad: su historia se remonta a 1616, porque fue allí donde nació Medellín. Fue luego, en la década de los 50, que se perfiló como el barrio que existe hoy. Sus calles combinan el fresco de los árboles con los negocios de arte, los cafés, las casas espaciosas y los edificios modernos, pero que conservan, en gran parte, el estilo del barrio.

Una de esas nuevas construcciones es el edificio en el que funciona Obra Hotels. El proyecto fue desarrollado, estructurado, gerenciado, diseñado y construido por las empresas Unosesentaiuno y AH Cuadrado, esta última a la cabeza de Juan Manuel Domínguez. “Nuestro proyecto nació con el objetivo de consolidar una propuesta de diseño, concepto y operación plenamente consciente y responsable frente a la problemática urbana de la gentrificación”, le explicó el arquitecto a El Espectador.

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De allí que este proyecto, que pone al servicio del turismo de Medellín alrededor de 106 habitaciones y distintos espacios abiertos a la cultura, el arte y el diseño, haya adoptado el ladrillo, el barro, los colores terracota y las plantas para crear la identidad de la obra. La construcción tuvo una inversión de más de COP 65.000 millones y generó más de 150 empleos directos e indirectos, entre contratistas y proveedores. En su mayoría, talento local. La apuesta es generar equilibrio, no romperlo en la renovación del barrio.

“El auge del turismo internacional, las rentas de corta estancia y el uso irresponsable del suelo están acelerando los procesos de gentrificación en ciudades de todo el mundo. Como resultado, el valor de la tierra aumenta, los residentes locales son desplazados y los barrios comienzan a perder su identidad, arrastrados por una transformación que los aleja de su historia, su cultura y sus tradiciones”, explicó el arquitecto Domínguez. Astorga es uno de los barrios que ha sufrido los coletazos de esa dinámica, aunque en menor medida.

Lo que buscaron las personas detrás de Obra Hotels fue generar el menor impacto posible en las dinámicas y el paisaje del barrio al introducir este proyecto que se suma a la oferta turística de una de las zonas más vibrantes de Medellín, cercana al parque de El Poblado y Provenza, esta última reconocida como una de las calles “más cool” del mundo. “Creemos firmemente que un hotel no solo debe minimizar su impacto ambiental y físico, sino también su huella urbana y social”, expresó el arquitecto Domínguez.

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En esa línea, Obra Hotels le apunta a varios objetivos. Por un lado, hacer de la cultura una protagonista de lo que sus creadores han denominado como “un hotel vivo” y un espacio abierto para la ciudad. Muestra de ello es el Black Room, un espacio pensado y realizado para convocar actividades como catas, cenas, conversatorios alrededor del vino, lanzamientos, coworking, clubes de lectura, grabación de pódcast, producción de contenido para creadores digitales, tertulias, actividades de moda, diseño, gastronomía y bienestar.

Por otro lado, ofrecer a sus huéspedes, en palabras de sus creadores, una experiencia de “hospitalidad abierta, cercana y siempre en movimiento”. Y eso se logra a través del arte y la cultura. “Aspiramos a ser un espacio donde residentes y visitantes converjan desde el reconocimiento de la identidad del barrio y donde las experiencias compartidas fortalezcan el vínculo entre ambos. En esa convergencia está el propósito: mostrar nuestra cultura desde su autenticidad, sin caricaturizarla ni diluirla”, señaló el arquitecto Domínguez.

Finalmente, Obra Hotels busca ser un proyecto con “conciencia territorial”, donde los visitantes puedan disfrutar de Medellín sin contribuir al desplazamiento ni a la exclusión de quienes llevan décadas viviendo en Astorga; que contribuya a preservar la identidad territorial del barrio y permita que el huésped participe de la cultura local. Todo está pensado desde el origen para ello: su entrada abierta, sin puerta y con una terraza a la calle que retoma los antejardines de algunas de las casas que se mantienen en pie allí.

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También sus paredes en ladrillo, los detalles en madera, el juego con los espejos de formas particulares en espacios comunes, ascensores y baños, las plantas naturales, las habitaciones espaciosas y cálidas hacen parte de los detalles que le dan forma al concepto de Obra Hotels, un hospedaje vivo y en movimiento. Sin dejar de lado el servicio de alta calidad y la propuesta gastronómica liderada por la marca Ganso & Castor, que le apuesta a una cocina con productos locales y de proveedores de la región.

Desde su apertura el hotel funciona con 17 empleados. La proyección es llegar a una planta de 61 colaboradores directos y vinculados de manera formal. A esto se suma el impacto indirecto sobre cafeteros, artistas, artesanos, viveros, restaurantes de barrio y otros aliados locales que hacen parte de la cadena de servicios ofrecidos a los visitantes. La meta es que en 2027, que será su primer año de operación plena, Obra Hotels genere ventas por alrededor de COP 12.800 millones, con una ocupación promedio del 59 %, que llegue al 71 % en 2028.

“Lo genuino necesita espacio para expresarse. Cuando ese espacio existe, la hospitalidad deja de ser solo un servicio y se convierte en una herramienta de preservación y proyección cultural. Preservar no significa congelar una cultura en el tiempo, sino mantener vivas sus tradiciones y su capacidad de evolucionar desde sus propias raíces”, expresó el arquitecto Domínguez. Y a eso le apuesta Obra Hotels: un proyecto que parte de la cultura y la identidad de Astorga, pero que, al mismo tiempo, abre el barrio al desarrollo turístico de la ciudad.

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