Provenza, la transformación de la nueva zona rosa de Medellín y sus principales atractivos

Provenza, uno de los sectores más turísticos de Medellín (Antioquia), es reconocido por sus bares, restaurantes y discotecas para todos los gustos. Foto: Cortesía Grupo Belisario

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A la entrada de la carrera 35 con calle 8A, en Medellín, en medio de los árboles que le dan fresco a las calles de la capital antioqueña, se levanta un arco de colores, con grabados de flores y un nombre en letras amarillas que salta a la vista: “Provenza”. La revista Time Out, de Londres, reconoció a este barrio en 2022 como una de las calles “más cool” del mundo. Su oferta gastronómica, su actividad cultural y nocturna han hecho que esta zona residencial se consolide en un lapso de 10 años como la nueva zona rosa de la ciudad.

Las cifras dan cuenta de la transformación de ese barrio, donde funciona gran parte del motor del entretenimiento nocturno de Medellín. Los empresarios del Grupo Somos Belisario calculan que la zona, que concentra restaurantes, discotecas y hoteles de gran calidad, recibe entre 2.000 y 3.000 turistas cada día. Una cifra que aumenta en momentos clave del año, como las primeras semanas de agosto, cuando se realizan Colombiamoda y la Feria de las Flores. Durante esas fechas pueden recibir hasta 7.000 personas.

En cuanto a los restaurantes, que son parte de los principales atractivos de Provenza, el Grupo Somos Belisario estima que solo durante la temporada de la Feria de las Flores sus ventas se incrementan entre el 25 % y el 35 %. También los hoteles, que han despuntado recientemente en la zona para ofrecer una experiencia todo incluido a los turistas, muestran cifras positivas. Lo que estiman los empresarios es que durante estas celebraciones su ocupación pasa de entre el 65 % y el 70 % a entre el 88 % y el 92%.

Los cálculos de los empresarios de Provenza, donde hay entre 150 y 200 negocios, coinciden con los de las autoridades de Medellín. Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de la capital antioqueña, expuso en diálogo con El Espectador que la derrama económica estimada de la Feria de las Flores de 2026 es de USD 60 millones. ¿Pero de qué forma Provenza terminó impulsando en gran parte el crecimiento del turismo en la ciudad?

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Provenza: de barrio residencial a zona rosa

Hasta hace una década, Provenza era un barrio residencial de la comuna 14, El Poblado. Fundado entre finales de los años 50 e inicios de los 60, se caracterizaba por sus casas familiares, espaciosas, en calles abrazadas por la sombra de los árboles. Entre 2016 y 2017, empresarios de Medellín vieron la oportunidad de darle una nueva cara al barrio y convertirlo en uno de los sitios más conocidos de la ciudad. Uno de los primeros negocios creados con ese objetivo fue la tienda conocida como El Social.

Alex Duque, CEO del Grupo Somos Belisario, narró en diálogo con este diario que el nuevo Provenza nació de la unión de emprendedores como él, quien hoy está al frente de 25 de las unidades de negocio ubicadas allí, entre restaurantes, discotecas y hoteles. “El barrio empezó a tener una transformación gracias a que empezaron a llegar varios empresarios, cada uno a montar un restaurante pequeño o un negocio. En conjunto fueron formando el sector gastronómico y de entretenimiento que hoy está consolidado”, explicó Duque.

Al principio, los negocios se instalaron en las casas que fueron alquiladas a las familias que se mudaban a otras zonas. Luego, algunos empresarios compraron las propiedades y construyeron los edificios de tres y cuatro pisos en los que hoy funcionan restaurantes coloridos y llenos de sabor. Algunos tienen además como socios a artistas de la escena nacional e internacional, como Karol G y Maluma. Para el CEO del Grupo Somos Belisario, el desarrollo de Provenza también cambió las vidas de cientos de personas.

“Yo soy un convencido de que el entretenimiento transforma vidas. Generamos muchos empleos. Muchas personas viven en todas las comunas del entretenimiento, de la gastronomía y el turismo. La demostración hoy es Provenza, que genera aproximadamente unos 9.000 empleos. Y todos los artistas que han crecido en esta ciudad también nos han ayudado a que nos conozcan mucho más en otros países”, expresó Alex Duque en su conversación con El Espectador.

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Detalló que al inicio no fue tan fácil construir lo que hoy se conoce como una de las calles “más cool” del mundo. ¿La razón? No había un diálogo directo con el plan de desarrollo de la ciudad. Pero luego los puentes de comunicación que se abrieron entre empresarios de Provenza, como el Grupo Somos Belisario, y la administración de la capital antioqueña facilitaron avanzar en el crecimiento organizado de ese proyecto como un distrito de entretenimiento.

Hoy, en palabras del propio Alex Duque, Provenza es una de las calles más seguras de Medellín, apoyada en el monitoreo de la Policía, la seguridad privada y la implementación de normas propias para que este sea un sector más ordenado. “Uno tiene que preocuparse por lo que hay en su negocio, adentro. Pero la invitación a todos los empresarios es que se preocupen también por lo que sucede de puertas hacia fuera, para que a la ciudad y al país les vaya bien”, señaló el CEO del Grupo Somos Belisario.

La secretaria Ana María López Acosta coincidió en la importancia de Provenza para Medellín y en el valor del trabajo que adelantan los empresarios que pusieron su mirada allí: “Provenza se ha vuelto un centro de entretenimiento muy importante para la ciudad. La volvieron muy famosa varios cantantes de Medellín. Pero no solamente es un centro de entretenimiento y de rumba, sino también cultural. Acá se hacen muchos festivales, es un centro de gastronomía y una comunidad de empresarios que trabajan articuladamente”.

La funcionaria agregó que el trabajo desarrollado allí es “el ejemplo perfecto” de un modelo que se podría replicar en otros sitios de la ciudad por medio de estrategias como el Área de Revitalización Urbana (ARE) de Medellín. “Provenza es la muestra perfecta de cómo un atractivo turístico, comunitario, colectivo, puede tener éxito y funcionar muy bien (...) Aquí han sabido cuidarse y evolucionar. Han tenido retos y problemáticas, pero ellos se unen y lo trabajan en conjunto. Eso es muy valioso”, concluyó la secretaria López Acosta.

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¿Qué planes hacer en Provenza?

A lo largo de las dos cuadras que concentran el corazón de Provenza se levantan restaurantes, cafés, heladerías, gastrobares y discotecas para todos los gustos e intereses. Hay desde comida típica colombiana hasta negocios que ofrecen una fusión entre lo asiático y la cocina nacional. Afuera de la calle, donde todos los negocios son coloridos y están llenos de música, hay mesas, sillas y carpas en las que las personas comparten y disfrutan de la oferta gastronómica, conversan y cantan, bajo la sombra de los árboles.

Uno de los primeros restaurantes con los que se encuentran los visitantes al llegar a Provenza es La Tropical. Su cocina exalta lo mejor de la comida colombiana, con empanadas, chorizo, chicharrones, papas rellenas y arepas de distintos tipos entre sus opciones de entrada. Los platos fuertes van desde la bandeja paisa y los fríjoles con chicharrón, típicos de la cocina antioqueña, hasta el ajiaco y el sancocho, entre otras opciones. También hay variedad de bebidas, como cócteles clásicos y otras más tradicionales, como el refajo.

También está Guzmán y Mezcal, un gastrobar mexicano sembrado entre plantas en una de las esquinas de Provenza. Es conocido como “la esquina de los cantaritos” por una de sus bebidas más populares: un cóctel a base de tequila, mezcal o aguardiente y cítricos. Pero más allá de la bebida, los turistas viven la experiencia de prepararla en la mesa con uno de sus meseros. Es así como un trago termina convirtiéndose en un ritual de música, risas y aplausos que se comparten también con picadas, fajitas, quesadillas y otros platos.

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Wan es otro de los restaurantes de Provenza que hacen de la comida un ritual y un espacio para compartir. Antes de compartir allí, los comensales son invitados a beber una copa de sake, la tradicional bebida japonesa a base de arroz fermentado, mientras se purifica la mesa con eucalipto. Se trata de una experiencia gastronómica asiática que pone en el corazón del entretenimiento de Medellín lo mejor de la cocina nikkei, con pescados, mariscos, carnes, arroces especiales, ceviches y sushi.

Pero uno de los restaurantes más conocidos de la zona es Provenza. No solo porque lleva el nombre del barrio y de una de las canciones de Karol G, sino porque la artista es una de sus socias e incluso la carta está inspirada en innovaciones gastronómicas hechas a partir de algunos de sus platos favoritos. Muestra de ello es el cucayo de pollo, que pone el tradicional arroz con pollo en un nuevo nivel con una modificación de su textura y la mezcla con chorizo artesanal, pollo a la brasa, plátano maduro, mayonesa de hogao y huevo poché.

Esto es solo parte de la oferta gastronómica, complementada por discotecas como La Oculta, el Teatro Victoria y El Callejón del Gato. El Grupo Somos Belisario ahora amplía sus servicios con el Hotel Belisario, que busca que quienes visitan la ciudad tengan, en palabras de Alex Duque, “una experiencia 360”. Provenza sigue creciendo y aún hay retos por delante, como mantener la seguridad y seguir formando a sus trabajadores en alianzas con instituciones universitarias. Pero, sobre todo, el reto es seguir siendo un motor de transformación de la ciudad.

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