Así funciona la guía para viajar por EE. UU. en el Mundial 2026

Con el regreso de la Copa Mundial de la FIFA a Estados Unidos tras más de tres décadas, el país no solo se alista para recibir a millones de aficionados en los estadios, sino también para invitarlos a descubrir su diversidad cultural, gastronómica y natural. En ese contexto, Brand USA lanzó America the Beautiful Game, una nueva plataforma de planeación de viajes diseñada para acompañar a los hinchas antes, durante y después del Mundial 2026, conectando la pasión por el fútbol con experiencias auténticas en todo el territorio estadounidense.

Disponible en AmericaTheBeautiful.com/Football, la plataforma reúne actividades destacadas, recomendaciones gastronómicas e itinerarios iniciales creados con inteligencia artificial, que enlazan las 11 ciudades sede del torneo en Estados Unidos con destinos cercanos. La iniciativa hace parte de America 250, una serie de contenidos conmemorativos que resaltan 250 actividades para vivir el país, de las cuales 50 están enfocadas especialmente en el Beautiful Game durante el Mundial.

“Estados Unidos ofrece experiencias incomparables para los aficionados al fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha”, afirmó Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 es la oportunidad perfecta para combinar la emoción del deporte con unas vacaciones únicas. Queremos que los fans lleguen antes, se queden después y exploren los destinos que hacen de América un lugar irrepetible”.

Las propuestas abarcan desde recorridos por estadios icónicos y museos deportivos, hasta rutas gastronómicas, arte urbano, espacios naturales y proyectos comunitarios ligados al fútbol. En Atlanta, sede de ocho partidos incluida una semifinal, los visitantes podrán recorrer el Mercedes-Benz Stadium, probar las clásicas lemon pepper wings o jugar fútbol informal en canchas conectadas por el transporte público. Boston combina su herencia deportiva con parques históricos y bares icónicos, mientras que Dallas, la ciudad con más partidos del torneo, suma arte, barbacoa texana y el Salón de la Fama del Fútbol.

El recorrido continúa por Houston, Kansas City y Los Ángeles, donde el fútbol se mezcla con diversidad cultural, arte contemporáneo y una escena gastronómica global. Miami aporta color latino y arte urbano; New York/New Jersey se consolida como epicentro de celebraciones masivas con fan festivals y bares históricos; Philadelphia destaca por su tradición deportiva y su cocina reconocida por Michelin; San Francisco Bay Area integra arte, tecnología y sostenibilidad; y Seattle cierra la lista con mercados emblemáticos, café de origen latino y paisajes naturales imponentes.

Cada ciudad, además, propone “goles en tiempo extra”: road trips y excursiones a destinos cercanos que amplían la experiencia del Mundial, desde parques nacionales y rutas costeras hasta pueblos históricos y capitales culturales.

Todo lo anterior es solo una muestra de que con America the Beautiful Game, Brand USA apuesta por convertir la Copa Mundial 2026 en algo más que un evento deportivo, sino en una invitación a recorrer Estados Unidos a través del fútbol, celebrando su diversidad, creatividad y espíritu viajero en un momento histórico para el país y para el deporte.

