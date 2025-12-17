Cruceros por el Caribe sin visa desde Cartagena: múltiples destinos y entretenimiento a bordo

Hasta abril de 2026, los viajeros pueden disfrutar de cruceros de siete noches con salidas desde Cartagena o Colón (Panamá). Foto: Cortesía: Héctor Rico - Grupo Puerto de Cartagena

Recorrer varios destinos en un solo viaje, sin el desgaste de empacar y desempacar maletas ni de cambiar constantemente de medio de transporte, se ha convertido en uno de los grandes lujos del turismo. Viajar en crucero representa hoy mucho más que trasladarse de un puerto a otro: es habitar una experiencia integral donde el descanso, el entretenimiento, la gastronomía y la exploración cultural conviven en un mismo espacio flotante.

Esa combinación explica por qué cada vez más viajeros eligen este formato. A bordo de un crucero, el día puede comenzar con un café frente al mar, continuar con actividades deportivas o de bienestar, seguir con almuerzos de cocina internacional, tardes de piscina o spa, y cerrar con espectáculos en vivo al estilo Broadway o bailando en una discoteca en alta mar. Todo ocurre sin salir del barco y con alternativas para públicos diversos: familias, mujeres, viajeros solos, comunidad LGBT+, adultos mayores o quienes solo buscan desconectarse del ritmo cotidiano.

Pero el verdadero valor está en la posibilidad de despertar cada mañana en un destino distinto. Islas, ciudades portuarias y culturas se enlazan en un mismo itinerario, mientras el viajero solo debe decidir dónde comer, qué espectáculo ver o en qué bar disfrutar un coctel. En ese equilibrio entre comodidad y descubrimiento, el turismo de cruceros continúa ganando terreno en el mundo y, especialmente, en Latinoamérica.

Una temporada pensada para el viajero latino

Desde octubre hasta abril de 2026, el Caribe sur vuelve a estar al alcance de los viajeros de la región gracias a itinerarios de siete noches hacia Aruba, Bonaire y Curazao, zarpando desde Cartagena (Colombia) y Colón (Panamá). La propuesta elimina la necesidad de visa y posiciona a Latinoamérica como punto de partida de grandes travesías marítimas, una ventaja estratégica para miles de pasajeros.

“Es muy emocionante estar en esta temporada que hemos planeando con tanto entusiasmo para Latinoamérica. Al final, los viajeros pueden embarcarse en aventuras al Caribe sur desde Colombia y Panamá a bordo del Serenade, disfrutando sabores, música y actividades que celebran la riqueza de nuestra cultura latina”, afirmó Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean.

“Este es un momento muy especial, que refleja nuestro compromiso constante de aportar al mercado local y acercar las mejores vacaciones a la región con experiencias únicas y memorables”, agregó.

La temporada está marcada por una experiencia diseñada para el mercado latino. Cada detalle a bordo del Serenade of the Seas ha sido concebido para integrar la identidad cultural de la región: desde una gastronomía que recorre sabores de México a Argentina hasta actividades, música y entretenimiento inspirados en el estilo latino. El resultado es una energía festiva constante que transforma las vacaciones en recuerdos duraderos.

Un barco que se adapta a todos los ritmos

El Serenade of the Seas se presenta como un escenario versátil donde cada viajero encuentra su ritmo. Los bares funcionan como puntos de encuentro con personalidades distintas: el Schooner Bar, donde los cocteles se acompañan de piano en vivo; el R Bar, con bebidas clásicas en un ambiente vintage, y el Solarium Bar, ideal para relajarse junto a la piscina con refrescantes bebidas tropicales.

La propuesta gastronómica del barco, perteneciente a la clase Radiance, eleva la experiencia culinaria con restaurantes como Chops Grille, especializado en cortes de carne; Izumi, con una variada oferta de comida asiática; Giovanni’s Table, que ofrece auténticos sabores italianos, y Chef’s Table, experiencia íntima de cinco tiempos maridada con vinos prémium seleccionados por un sommelier.

A esto se suman actividades para todas las edades y estilos: pared de escalar en alta mar, minigolf, proyecciones de películas al aire libre, piscinas, espacios de relajación y entretenimiento continuo. Todo con el mar como protagonista silencioso, visible gracias a los amplios ventanales panorámicos que caracterizan a esta clase de barcos.

Cartagena vuelve al centro del mapa de cruceros

La temporada del Serenade of the Seas da continuidad al éxito de la operación 2023-24 del Rhapsody of the Seas en la región y abre paso a nuevas etapas. A partir de mayo de 2026, el Grandeur of the Seas ofrecerá más vacaciones en Latinoamérica hasta abril de 2027, reforzando la presencia sostenida de la naviera en el Caribe sur.

Uno de los hitos más relevantes es el regreso de Cartagena como puerto base de cruceros, luego de una temporada sin operaciones de embarque. Cada domingo, miles de pasajeros zarparán desde la Terminal de Cruceros de Cartagena, consolidando a la ciudad como un punto clave del turismo marítimo regional.

“El regreso de los embarques reafirma el liderazgo de Cartagena en el Caribe. Iniciar un crucero desde nuestra ciudad es generar nuevas oportunidades para todos; este paso fortalece nuestra conectividad con el Caribe y acerca los cruceros a los latinoamericanos”, comentó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena.

El impacto económico será significativo. Transporte, comercio, gastronomía y servicios turísticos se beneficiarán de la llegada de pasajeros que pernoctarán y consumirán en la ciudad antes y después de cada zarpe.

“Las operaciones regulares de embarque de Royal Caribbean en Cartagena reafirman la confianza de las navieras internacionales en Colombia”, explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. “Hemos trabajado en la promoción del país como destino estratégico de cruceros en el Caribe, impulsando no solo el turismo, sino también el impacto económico que generan estas operaciones en las comunidades locales”.

En la misma línea, Teremar Londoño, secretaria de Turismo de Cartagena, destacó: “El inicio de operaciones de Royal Caribbean como Cartagena puerto base desde octubre y durante 18 meses ininterrumpidos nos posiciona como el hub de cruceros del Caribe sur, fortaleciendo nuestra conectividad marítima y abriendo nuevas oportunidades para la ciudad”.

Por su parte, Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, subrayó que “retomar el rol como puerto de embarque hacia el Caribe representa un avance estratégico para Cartagena. Esta reactivación no solo impulsa la cadena de servicios turísticos, sino que fortalece el posicionamiento de la ciudad en el ámbito global”.

Cifras que respaldan el crecimiento

El Serenade of the Seas, con capacidad para 2.148 pasajeros y 859 tripulantes, y el Grandeur of the Seas, con capacidad para 1.994 pasajeros y 760 tripulantes, permitirán que más de 42.000 viajeros embarquen en Cartagena. Esta facilidad elimina la necesidad de desplazarse a puertos de Norteamérica o Europa, acercando la experiencia de crucero a los latinoamericanos.

Cartagena recibe más del 95 % de los cruceros que llegan a Colombia. En la temporada 2025-26, que comenzó el 29 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el 28 de junio de 2026, se esperan 180 recaladas, 442.740 visitantes y un impacto económico estimado de USD 52’992.678. La temporada incluye 22 pernoctaciones, dos recaladas cuádruples, nueve fechas con recaladas triples y 51 con recaladas dobles. En total, 36 líneas navieras visitarán la ciudad y se registrarán nueve recaladas inaugurales.

Según la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el país proyecta un crecimiento del 26,17 % en el número de pasajeros durante la temporada 2025-26, frente a los 365.214 turistas que arribaron a Cartagena en la temporada anterior a bordo de 182 embarcaciones. El aumento estará impulsado por la operación de los dos cruceros de Royal Caribbean, que movilizarán más de 82.000 pasajeros en 36 llegadas.

La temporada 2024-25 dejó un impacto económico cercano a los USD 50 millones, consolidando a Colombia como un destino competitivo en el Caribe y reforzando el posicionamiento internacional del país. El flujo de cruceros se concentra entre octubre y abril, con enero como el mes más activo, siguiendo la tendencia de viajeros que buscan climas cálidos durante el invierno del hemisferio norte.

Entre 2023 y 2025, Cartagena registró un crecimiento acumulado del 19,67 %, impulsado por un repunte del 14,67 % solo en 2025, un récord histórico que amplió la temporada turística. Aunque Estados Unidos lidera el origen de los viajeros con más del 60 %, se evidencia una mayor diversificación, con crecimiento de turistas de Canadá, Reino Unido y Australia.

El perfil del pasajero también marca una tendencia clara: más del 68 % de los viajeros entre 2023 y 2025 pertenecen a los rangos de 60 a 69 años y 70 años o más, un segmento con alto poder adquisitivo y disponibilidad de tiempo para viajar.

Con infraestructura para atender hasta cinco cruceros de manera simultánea y una capacidad diaria cercana a los 10.000 turistas, Cartagena se consolida como el principal puerto de cruceros del país. En este contexto, el viaje en crucero reafirma su promesa: conocer múltiples destinos, vivir experiencias diversas y dejar que el mar marque el ritmo, mientras el barco, sin imponerse, se convierte en el corazón de la travesía.

