Así puede hablar por videollamada con Papá Noel. ¡La experiencia es gratuita!

Hasta el 24 de diciembre, una aerolínea invita a niños y adultos a disfrutar en tiempo real de una experiencia navideña única desde cualquier dispositivo. Descubra cómo participar.

María Alejandra Castaño Carmona
16 de diciembre de 2025 - 11:51 p. m.
Así puede hablar por videollamada con Papá Noel. ¡La experiencia es gratuita!
Foto: Cortesía Iberia
Esta Navidad, los hogares colombianos podrán vivir una experiencia especial al conversar directamente con Papá Noel gracias a una iniciativa de Iberia. La aerolínea puso en marcha una plataforma digital que permite a niños y adultos mantener una videollamada con el icónico personaje navideño, acercando la magia de estas fechas a través de la tecnología.

Como principal novedad, este año la plataforma incorpora un sistema de Inteligencia Artificial que hace posible una conversación real y personalizada. Los participantes podrán contarle a Papá Noel cómo se han portado durante el año, cuáles son sus actividades favoritas y qué regalos desean recibir en esta Navidad, en un diálogo interactivo que busca reforzar la ilusión propia de la temporada.

Esta es la segunda vez que Iberia lleva esta experiencia a los hogares de América Latina, consolidando una iniciativa que ya se ha convertido en tradición. La acción se suma a las videollamadas con los Reyes Magos que, desde hace varios años, la aerolínea ofrece en España. En total, cerca de 30 millones de personas han participado en estas experiencias navideñas.

Colombia ha tenido un papel destacado en esta iniciativa. Durante el año pasado, Bogotá fue la ciudad de América Latina con mayor número de videollamadas realizadas con Papá Noel, seguida por Buenos Aires y Ciudad de México. Medellín, Barranquilla y Cali también figuran entre las ciudades con mayor participación.

“Esta acción ha tenido tanto éxito en los últimos años que ya se ha convertido en una tradición en estas fechas, a la que, por supuesto, Iberia no podía faltar. La Navidad es una época del año llena de magia e ilusión, y queremos poner nuestro granito de arena llevando a Papá Noel a la casa de todas las personas”, afirmó Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia.

Con esta iniciativa, la aerolínea no solo refuerza su cercanía con los viajeros, sino que también invita a celebrar la Navidad conectando a familias y amigos, y promoviendo los viajes y reencuentros propios de esta época del año.

Para disfrutar de esta experiencia, se podrá ingresar desde cualquier dispositivo a través de: https://papanoel.iberia.com

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

mcastano@elespectador.com

