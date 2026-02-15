Así será la montaña rusa más rápida de Universal Studios Hollywood

Foto: El vehículo de la atracción Fast & Furious: Hollywood Drift, modelado a partir del Dodge Charger 1970 de Dominic Toretto en Universal Studios Hollywood. / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La adrenalina sube de revoluciones en California: Universal Studios Hollywood confirmó que “Fast & Furious: Hollywood Drift”, su primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad, abrirá en el verano norteamericano. El anuncio llega acompañado de una campaña que incluye un spot de 30 segundos narrado por Vin Diesel, productor y protagonista histórico de la franquicia.

El comercial —concebido para capturar el espíritu callejero y vertiginoso del universo cinematográfico de Universal Pictures— se emite durante eventos deportivos de alto perfil como los Juegos Olímpicos de Invierno, el Super Bowl LX y el NBA All-Star, en NBC y Peacock, anticipando lo que el parque describe como una de sus apuestas tecnológicas más ambiciosas.

Derrapes a 116 km/h sobre el parque

Ubicada en el Upper Lot dentro de una estructura de ladrillo rojo con estética de garaje industrial, la atracción incorporará tecnología de rotación de 360 grados, diseñada para simular la sensación de coches derrapando en plena persecución.

La montaña rusa alcanzará velocidades de hasta 116 kilómetros por hora y recorrerá 1.250 metros de pista aérea —equivalente a casi 12 campos de fútbol— serpenteando por encima de distintas áreas del parque, incluida la icónica escalera mecánica Starway que conecta el Upper Lot con el Lower Lot. La propuesta busca integrar el paisaje del parque en la experiencia, convirtiendo el recorrido en un espectáculo visible desde múltiples puntos.

El lanzamiento de “Fast & Furious: Hollywood Drift” coincide con el inicio de la celebración del 25.º aniversario de la saga cinematográfica, cuyo capítulo final, Fast Forever, tiene previsto su estreno en 2028. Con más de USD 7.000 millones recaudados en taquilla mundial a lo largo de once películas, la franquicia se ha consolidado como la más longeva y rentable del estudio.

En ese contexto, la nueva montaña rusa se suma a la estrategia de expansión temática que conecta cine y experiencias inmersivas, reforzando el posicionamiento de Universal Studios Hollywood como destino turístico clave del sur de California.

Un parque en constante reinvención

“Fast & Furious: Hollywood Drift” ampliará el catálogo de atracciones del parque, que incluye áreas y experiencias como:

Super Nintendo World, con “Mario Kart: Bowser’s Challenge”.

The Wizarding World of Harry Potter, con el pueblo de Hogsmeade y sus atracciones.

Jurassic World—The Ride.

The Secret Life of Pets: Off the Leash.

The Simpsons Ride.

El clásico recorrido detrás de cámaras, el Studio Tour.

Con esta nueva apuesta, Universal busca atraer tanto a fanáticos de la franquicia como a viajeros internacionales interesados en experiencias de alto impacto. La combinación de velocidad, tecnología de giro total y tematización cinematográfica promete convertir a “Hollywood Drift” en uno de los lanzamientos turísticos más comentados del verano en Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.