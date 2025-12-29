Así viajaron los colombianos en 2025 

Los colombianos viajaron con más estrategia, priorizando el turismo nacional y el valor de sus experiencias. Foto: Getty Images

El 2025 dejó claro que los colombianos no dejaron de viajar, pero sí transformaron la manera de hacerlo. En un contexto de precios más altos y mayor acceso a información, los viajeros compararon más, ajustaron sus presupuestos y priorizaron el valor. Los datos del metabuscador de viajes Kayak, junto con cifras oficiales del sector, retratan a un viajero más estratégico, con una marcada preferencia por el turismo nacional, nuevas decisiones sobre cómo volar y alojarse, y un país que, en paralelo, se consolida como destino turístico para el mundo.

Las búsquedas de vuelos aumentaron un 4 % en comparación con 2024, a pesar de que los precios promedio subieron un 3 %. El interés por volar se mantuvo activo, aunque con cambios en la distribución de los viajes. En los vuelos nacionales, las búsquedas crecieron un 4 % y los precios promedio aumentaron un 9 %, hasta ubicarse en COP 357.416. Aun así, el interés por recorrer Colombia se sostuvo, impulsado por viajes cortos y una mayor cercanía con los destinos.

En contraste, los vuelos internacionales registraron una disminución del 4 % en búsquedas, mientras los precios promedio apenas subieron un 1 %, alcanzando los COP 2’012.448. Esta combinación sugiere un comportamiento más cauteloso frente a los viajes al exterior y un giro hacia opciones que ofrecieran una mejor relación entre costo y experiencia.

El comportamiento en alojamiento reforzó esta tendencia. En Colombia, las búsquedas de hospedaje crecieron un 7 % frente a 2024, mientras los precios promedio bajaron un 17 %, favoreciendo estadías más frecuentes y accesibles. Por fuera del país, los precios de alojamiento subieron un 2 %, lo que pudo influir en decisiones más conservadoras. “Lo interesante de 2025 no es solo a dónde viajaron los colombianos, sino cómo tomaron esas decisiones. Vemos una mayor disposición a quedarse en el país y una actitud mucho más selectiva frente a los precios cuando se trata de viajar al exterior”, explica Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.

La forma de volar también mostró cambios significativos. Aunque la clase económica se mantuvo estable en búsquedas, con un precio promedio de COP 635.473, otras cabinas ganaron protagonismo. Las búsquedas en clase prémium crecieron un 49 %, con precios promedio 4 % más bajos que en 2024 (COP 3’117.361), mientras que primera clase aumentó un 24 % y ejecutiva, un 9 %, esta última con un precio promedio de COP 8’901.748. El crecimiento de la clase prémium sugiere que muchos viajeros encontraron en esta categoría un equilibrio entre comodidad y control del gasto.

En hospedaje, los hoteles de tres estrellas concentraron buena parte del interés, con un aumento del 16 % en búsquedas y precios estables alrededor de COP 272.476 por noche, reflejando una preferencia por opciones que combinan confort y presupuesto. Al mismo tiempo, la categoría de cinco estrellas también creció en búsquedas (+3 %) y registró un aumento del 11 % en precios, evidenciando la presencia de un segmento dispuesto a invertir más en experiencias diferenciales. Los alojamientos tipo alquiler fueron los grandes ganadores del año, con un incremento del 31 % en búsquedas y una reducción del 5 % en precios promedio, impulsados por la flexibilidad, el espacio y el control de costos. Los hoteles tradicionales, por su parte, mantuvieron precios casi estables y un leve aumento en la demanda.

Los destinos más buscados por los colombianos en 2025 confirman esta inclinación hacia lo cercano. Santa Marta lideró las búsquedas de vuelos, con un crecimiento del 10 % y un precio promedio de COP 346.869, seguida por Cartagena y Bogotá. Cali (+17 %) y Montería (+19 %) registraron los mayores incrementos en interés dentro del top 20 de destinos, lo que refleja una preferencia por viajes cortos, costos relativamente controlados y ciudades que combinan ocio, cultura y cercanía.

En el plano internacional, Río de Janeiro (Brasil) rompió la tendencia general con un aumento del 109 % en búsquedas y una reducción del 10 % en el precio promedio de los vuelos, que se ubicó en COP 1’928.574. Panamá y Santiago de Chile también mostraron aumentos en las búsquedas, consolidándose como opciones que equilibran conectividad, precios y atractivo turístico.

Este mayor interés por viajar dentro del país se da en paralelo a un proceso de transformación territorial. Un estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cotelco y ProColombia identificó a Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima como territorios turísticos emergentes. Entre 2019 y 2025, estos departamentos duplicaron o triplicaron su oferta formal, mejoraron su conectividad y registraron incrementos hasta del 85 % en la llegada de turistas internacionales y más del 40 % en el gasto turístico nacional.

“El turismo se está convirtiendo en una verdadera palanca de desarrollo para los territorios. Este estudio confirma que estos departamentos están transformando su vocación turística con más oferta formal, mayor conectividad y mejores oportunidades para las comunidades”, afirmó Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo. En la misma línea, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó que la articulación público-privada ha sido clave para que nuevos destinos se posicionen a escala nacional e internacional.

Mientras los colombianos redescubrían su país, Colombia también avanzó como destino turístico internacional. De acuerdo con proyecciones de Migración Colombia, el país cerrará 2025 con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, lo que representa un crecimiento superior al 6 % frente a 2024. Para la temporada alta, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se estima un incremento adicional de 123.000 movimientos migratorios mensuales; uno de los aumentos más destacados de la última década.

“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno del Cambio para generar empleo y bienestar en los territorios”, añadió la ministra Morales.

Este dinamismo se refleja en los aeropuertos del país. El aeropuerto internacional El Dorado superaría los 12,5 millones de movimientos migratorios en 2025, con un crecimiento del 5 %, mientras que el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, alcanzaría más de 4,1 millones de movimientos, un 11 % más que en 2024. A estos se suman el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, con más de 1,68 millones de movimientos proyectados, y el Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, con más de 1,14 millones, reflejando la diversificación de los flujos turísticos.

El impacto económico del turismo internacional también es significativo. El gasto promedio diario de los turistas extranjeros alcanzó los USD 102,3 en Bogotá, USD 119,9 en Antioquia y USD 211,5 en Bolívar, impulsando el empleo y la inversión en estas regiones. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Colombia, mientras México tuvo un papel relevante para Antioquia y el Caribe. Además, el turismo intrarregional creció con mayor presencia de viajeros provenientes de Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Chile.

Con expectativas favorables para 2026, el balance de 2025 muestra un turismo en evolución. Los colombianos siguieron viajando, pero lo hicieron de forma distinta: con más información, más comparación y decisiones cada vez más conscientes. Al mismo tiempo, el país fortaleció su posicionamiento como destino turístico, confirmando al turismo como uno de los motores del desarrollo económico y social en Colombia.

