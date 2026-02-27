Vitrina de Anato cerró con cifras récord y más de 56.000 asistentes profesionales

El evento contó con la participación de más de 1.600 expositores. Foto: María Alejandra Castaño

La versión 45 de la Vitrina Turística de Anato cerró con cifras históricas que ratifican a Colombia como uno de los grandes referentes del sector en la región. El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), superó los 56.000 asistentes profesionales durante sus tres días de agenda, lo que representa un crecimiento del 8 % frente a la versión anterior y la consolida como la cita profesional más relevante del turismo en América Latina. Cabe resaltar que se trata de un encuentro exclusivo para actores del sector y no para el público general.

En total, según Anato, se agendaron 26.914 citas de negocios, un 13 % más que en la edición pasada, lo que refleja el dinamismo comercial y la confianza de empresarios nacionales e internacionales en la oferta turística del país. Más de 1.600 expositores participaron en esta versión, entre agencias de viajes, proveedores tecnológicos, empresas de asistencia, hoteles, compañías de cruceros, empresas de alquiler de vehículos y operadores turísticos provenientes de más de 45 países.

“Hemos cerrado con éxito una nueva versión de la Vitrina. No es solo un gran logro gremial, sino que da cuenta del compromiso de todo un sector que está impulsando el turismo para que sea un pilar cada vez más fuerte de la economía de nuestro país”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

El componente internacional se fortaleció con la estrategia de Compradores Invitados – Hosted Buyers, que permitió la participación de empresarios de mercados como Estados Unidos, Vietnam, Marruecos, Polonia, República Checa y Turquía, quienes exploraron oportunidades de negocio y establecieron alianzas estratégicas con expositores colombianos.

El evento contó además con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y ProColombia, reafirmando la articulación público-privada para el fortalecimiento del sector. El viceministro de Turismo, Sebastián Sánchez, resaltó la resiliencia del turismo y su capacidad para unir territorios y proyectar la imagen de Colombia ante el mundo.

En este sentido, la Vitrina también fue sede de la versión 19 del Colombia Travel Mart, la macrorrueda de turismo más importante del país y una de las más relevantes de la región, organizada por ProColombia. Este espacio reunió compradores de 35 países, incluidos destinos novedosos como Finlandia y Singapur.

“El éxito de Colombia Travel Mart 2026 es el resultado de un trabajo conjunto y articulado con Anato. Al unir fuerzas, logramos que la Vitrina Turística no solo sea un espacio de exhibición, sino el motor de negocios más potente de la región”, aseguró Carmen Caballero, presidente de ProColombia, quien destacó que se superaron en un 8 % las expectativas frente a 2025.

Por su parte, en la Rueda de Encadenamiento “Colombiano le compra a colombiano” se cumplieron 400 citas entre pequeñas y grandes empresas, con una expectativa de negocios cercana a los COP 6.000 millones, lo que representa un crecimiento superior al 35 % frente a 2025. En este espacio participaron 82 proveedores de 23 departamentos y 47 compradores nacionales de 13 departamentos.

“Estamos seguros de que la edición 45 de la Vitrina Turística de Anato mostró al país y al mundo que Colombia está lista para consolidarse como un destino competitivo, sostenible e innovador”, enfatizó Paula Cortés Calle.

La versión 46 de la Vitrina se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de febrero de 2027.

Los asistentes eligieron los mejores estands

Un total de 65 estands participaron en la competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, registrando 52.162 votos por parte de los asistentes. El tercer lugar fue para el departamento de Nariño, con 7.172 votos; el segundo lugar lo obtuvo Caquetá, con 7.704 votos; y el estand ganador del primer puesto fue Buenaventura, con 12.718 votos, reflejando el reconocimiento del público a su propuesta y puesta en escena durante el evento.

El MinCIT, a través de Fontur, entregará al primer puesto una activación BTL por COP 200 millones; al segundo lugar, un plan de medios por COP 100 millones; y al tercer puesto, un famtrip valorado en COP 70 millones, como incentivo para fortalecer la promoción de los destinos reconocidos.

