Autocuidado: la tendencia que lleva a más viajeros a priorizar el descanso

Los hoteles cuentan con opciones para todos los gustos y presupuestos en cualquier temporada del año, sobre todo, en fechas especiales como Amor y Amistad. Foto: Getty Images

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Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Autocuidado, una fecha que busca promover la responsabilidad individual sobre la salud física y mental. En este contexto, el autocuidado se consolida como una de las principales prioridades para quienes buscan mejorar su bienestar. En medio de rutinas cada vez más exigentes, dedicar tiempo al descanso, la alimentación consciente y la desconexión dejó de ser un lujo para convertirse en un hábito que contribuye a una mejor calidad de vida.

Esta transformación también influye en la forma de viajar. De acuerdo con el Hilton 2026 Trends Report, el 48 % de los viajeros extiende sus vacaciones para disfrutar de tiempo a solas, lo que refleja una creciente preferencia por experiencias enfocadas en el descanso, la tranquilidad y el bienestar personal.

A propósito del Día Internacional del Autocuidado, Hilton Bogotá Corferias presentó una serie de experiencias dirigidas a quienes buscan hacer una pausa sin salir de la ciudad. La propuesta combina gastronomía, espacios de relajación y hospedaje para responder a una tendencia creciente en la que el cuidado personal también se vive a través de experiencias.

“En Hilton Bogotá Corferias entendemos que el bienestar comienza con pequeños momentos que permiten desconectarse del ritmo diario y reconectar con uno mismo. Por eso hemos desarrollado experiencias que combinan gastronomía, hospitalidad y relajación, para que cada visitante encuentre un espacio donde cuidar su cuerpo y su mente. Creemos que el autocuidado no debe verse como un lujo, sino como una inversión en la salud y el bienestar integral”, afirmó Javier Cárcamo, gerente de Alimentos y Bebidas de Hilton Bogotá Corferias.

Entre las opciones disponibles se encuentran planes que integran brunch, acceso al spa y a las zonas húmedas, además de experiencias de hospedaje pensadas tanto para huéspedes como para visitantes. El objetivo es ofrecer alternativas para desconectarse del ritmo cotidiano y favorecer momentos de descanso y recuperación.

Más allá de estas experiencias, el autocuidado también se refleja en decisiones cotidianas como mantener una alimentación equilibrada, reservar tiempo para el descanso, realizar actividades que ayuden a reducir el estrés y compartir momentos de calidad con familiares y amigos. Estos hábitos contribuyen al bienestar físico y emocional, y favorecen una mejor calidad de vida.

Con esta iniciativa, Hilton Bogotá Corferias busca responder a una tendencia que gana fuerza entre los viajeros y reafirma su apuesta por ofrecer espacios donde el descanso, la gastronomía y el bienestar se conviertan en parte de la experiencia.

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