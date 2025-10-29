Avión Solidario de Latam: vuelos que transforman vidas y cuidan el país

Foto: Cortesía: Latam Airlines Colombia

Por más de una década, el programa Avión Solidario de Latam Airlines Colombia ha tejido una red de solidaridad en el país. En 2025, su impacto se expande hacia la salud, el medio ambiente, la atención de emergencias y la lucha contra la trata de personas.

En cada vuelo del programa viajan más que pasajeros y carga: viajan sueños, segundas oportunidades y compromisos compartidos. Desde hace más de diez años, esta iniciativa ha demostrado que la aviación también puede ser un puente hacia la equidad social y ambiental.

Un vuelo con propósito

Para María Lara, gerente de asuntos corporativos de Latam Airlines Colombia, el programa ha evolucionado de manera significativa:“El programa Avión Solidario está desde que LAN empieza a operar y después nos transformamos en Latam. Durante varios años no creció tanto en Colombia, hasta que, a partir de la pandemia, replanteamos toda la estrategia de sostenibilidad y definimos tres focos: salud, medio ambiente y atención de emergencias. Son temas donde la conectividad es bien relevante, porque ayuda a atender problemáticas y a fortalecer a organizaciones sociales que trabajan en esos frentes”.

Esa revisión permitió ampliar las alianzas locales y darles flexibilidad para responder a las realidades del país. “Pasamos de tener una o dos alianzas a tener siete”, explica Lara. “Y lo más valioso es que ahora las organizaciones se conocen entre sí, se integran y se apoyan mutuamente. El Avión Solidario no solo transporta personas o carga, sino que genera oportunidades y conexiones que multiplican el impacto”.

En 2025, el programa ha movilizado 668 personas —entre médicos, pacientes, rescatistas y sobrevivientes de trata— y 46.325 kilos de carga solidaria que incluyen alimentos, equipos médicos, residuos aprovechables y hemocomponentes.

Salvar corazones, cambiar destinos

Uno de los aliados más antiguos del programa es la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, que trabaja para que niños con enfermedades cardíacas accedan a diagnóstico y tratamiento en Bogotá. Para Svetlana Noworyta, directora de Sostenibilidad y Donaciones de la fundación:“Contar con el apoyo del programa Avión Solidario de Latam significa cortar la distancia entre la esperanza y la vida. Gracias a esta alianza podemos garantizar que los niños con enfermedades del corazón que viven en lugares remotos del país tengan acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento especializado”.

En lo que va del año, 84 pacientes pediátricos y 74 profesionales de la salud han sido transportados por el programa. Noworyta recuerda con emoción la historia de Juan Sebastián, un niño de Montería que necesitaba una cirugía cardíaca:“Nunca había viajado en avión y su sueño era ser piloto. Gracias al programa, no solo pudimos garantizar su traslado y la cirugía que salvó su vida, sino que la aerolínea lo invitó a conocer la cabina. Su madre nos decía con lágrimas en los ojos: ‘Mi hijo llegó feliz, convencido de que iba a pilotear el avión’. Eso le dio fuerzas para enfrentar la cirugía con valentía”.

Para Noworyta, “cada vuelo es un puente de equidad que cambia destinos enteros”.

Cuidar el planeta desde el aire

En San Andrés, el programa también contribuye a aliviar otro tipo de urgencia: la ambiental. Junto a la Schooner Bight Ethnic Association (SBEA), Avión Solidario transporta residuos aprovechables desde la isla hacia tierra firme. Su líder, Zambo Arigan, asegura que la alianza ha sido crucial:“Avión Solidario hace un papel muy importante porque maneja toda la parte de logística desde San Andrés a tierra firme, para que los residuos puedan ser aprovechados de la mejor manera. Ya hemos sacado más de seis mil kilos, más de seis toneladas, y vamos por más. Estamos tratando de desintoxicar a nuestra isla”.

Este año, SBEA sufrió un incendio que destruyó su centro de acopio. Pero, como explica Arigan, el apoyo de Latam fue decisivo:“Perdimos todo, absolutamente todo. Arrancar de cero siempre es duro, pero gracias a Dios y a Latam, con la compactadora nueva que nos donaron, pudimos volver a soñar y seguir empujando este proyecto tan importante para la isla”.

El mensaje de Arigan es claro:“La basura siempre va a estar, pero no la satanicemos. Démosle un buen manejo, convirtámosla en materia prima. Así no veremos basura, sino oportunidades”.

Luchar contra la trata de personas

En 2025, el Avión Solidario amplió su horizonte e incorporó una nueva causa: la prevención y atención de la trata de personas, en alianza con la organización Valientes ONG. “La problemática de la trata de personas en Colombia es absolutamente relevante”, advierte María Lara. “Muchas víctimas son trasladadas por vía aérea, y ahí el sector aeronáutico tiene una responsabilidad en la prevención. Con Valientes encontramos una oportunidad de sumar desde nuestro rol, no solo en la prevención y capacitación del personal, sino también en el rescate y repatriación de sobrevivientes”.

Hasta la fecha, Latam ha transportado 45 personas entre sobrevivientes y equipos de prevención, impactando a más de 3.000 personas en procesos de sensibilización.

Alimentos que vuelan para combatir el hambre

Otro frente vital es la alianza con ABACO – Red de Bancos de Alimentos de Colombia, con la que Latam ha transportado casi 20.000 kilos de alimentos en 2025. El panorama del hambre en el país, sin embargo, sigue siendo desolador. Según Juan Carlos Buitrago, director de ABACO: “Hoy en Colombia 19,2 millones de personas tienen un consumo insuficiente de alimentos. Paradójicamente, el país bota 9,7 millones de toneladas de comida al año. Con esa comida podríamos alimentar a toda La Guajira tres veces al día durante quince años”.

Frente a ese desafío, el apoyo logístico del Avión Solidario resulta clave:“Latam es un aliado estratégico desde 2021. Nos ayuda a mover alimentos hacia regiones apartadas como La Guajira y San Andrés, y también transporta a nuestros colaboradores para acompañar proyectos de alimentación y desarrollo comunitario. En emergencias, su disposición es inmediata”.

Buitrago recuerda un caso reciente:“Durante la crisis humanitaria en el Catatumbo, Latam nos ayudó a llevar toneladas de alimentos a Cúcuta. Gracias a esos vuelos pudimos entrar con caravanas humanitarias y entregar comida a familias que no tenían nada”.

Más que transporte, transformación

Las cifras de Avión Solidario son contundentes, pero su verdadero impacto se mide en vidas cambiadas.“Más importante que los números es que cada cifra representa una oportunidad que se genera en el país”, reflexiona María Lara. “Niños que reciben una operación, familias que encuentran esperanza, comunidades que atienden una emergencia. Y lo más bonito es que también transforma a nuestros colaboradores. Cuando participas en estas misiones, entiendes el valor real de lo que haces y te cambia la manera de ver tu trabajo y tu país”.

Para 2026, Latam proyecta transportar más de 1.200 personas y 211 toneladas de carga solidaria, reforzando su papel como puente entre comunidades, organizaciones y causas.

Porque al final, como resume Lara:“ El Avión Solidario no es solo un avión: es una forma de conectar, de cuidar y de transformar”.

