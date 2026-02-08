Logo El Espectador
Bad Bunny y el Super Bowl impulsan el turismo en Puerto Rico con gastronomía, ron y música

La isla aprovecha la atención global para posicionarse como destino caribeño atractivo para los viajeros, resaltando su cocina, su tradición ronera y su oferta cultural.

María Alejandra Castaño Carmona
08 de febrero de 2026 - 03:31 p. m.
Más allá del espectáculo deportivo, la estrategia busca capitalizar la atención global para posicionar a Puerto Rico como un destino donde el deporte y la música comparten un mismo pulso cultural.
Foto: EFE - Thais Llorca
Mientras millones de espectadores en el mundo se preparan para ver el Super Bowl —con el protagonismo del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo— la isla aprovecha la coyuntura para proyectarse como destino turístico internacional.

A través de una activación digital diseñada para acompañar la transmisión del partido, Descubre Puerto Rico, la organización oficial de promoción del destino, busca mostrar cómo la cultura boricua —marcada por la música, la gastronomía y el sentido de comunidad— puede vivirse más allá del estadio y convertirse en una experiencia de viaje.

La iniciativa, denominada The Plena Game Report, será una transmisión bilingüe en vivo que funcionará como segunda pantalla durante el encuentro deportivo. Conducida por el jugador de la NFL Isiah Pacheco, de ascendencia puertorriqueña, junto al actor Amaury Nolasco y el grupo nominado al Grammy Plena Libre, la propuesta combina comentarios del partido con segmentos dedicados a la cultura, la coctelería y la cocina tradicional de la isla.

Más allá del espectáculo deportivo, la estrategia busca capitalizar la atención global para posicionar a Puerto Rico como un destino donde el deporte y la música comparten un mismo pulso cultural.

Gastronomía y ron como experiencia de viaje

Uno de los ejes centrales de la promoción es la cocina puertorriqueña, reconocida por su mezcla de herencias africanas, españolas y caribeñas. Con motivo del Super Bowl, la página oficial del evento ofrece recetas de bocados tradicionales —como cerdo crujiente, brochetas de pollo con guayaba y diversos platos para compartir— que reflejan el carácter festivo de la Isla.

Para el viajero latinoamericano, y particularmente el colombiano, esta propuesta gastronómica resulta cercana en su espíritu social, pero distinta en sabores y preparaciones. A ello se suma la tradición ronera del territorio: Puerto Rico produce más del 70 % del ron que se consume en Estados Unidos y alberga destilerías históricas que hoy forman parte de su oferta turística, con recorridos y experiencias especializadas.

Música, identidad y proyección internacional

El impulso global del reguetón —género que tiene en Puerto Rico uno de sus principales epicentros— ha despertado un renovado interés por la isla. Sin embargo, la estrategia turística también destaca ritmos tradicionales como la bomba y la plena, expresiones afrocaribeñas que siguen vivas en festivales y celebraciones comunitarias.

En Puerto Rico, la música y el deporte funcionan como lenguajes de identidad colectiva. Esa conexión cultural, que se manifiesta tanto en estadios como en plazas públicas, es la que el destino busca trasladar a una audiencia internacional.

Con esta activación alrededor del Super Bowl, Puerto Rico no solo se suma a la conversación global del evento deportivo, sino que refuerza su posicionamiento como un destino que combina patrimonio histórico, playas caribeñas, selva tropical, vida nocturna y una escena gastronómica en expansión.

La invitación es clara: el espectáculo puede verse desde cualquier pantalla, pero la experiencia completa se vive en la “Isla del Encanto”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

