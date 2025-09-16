Barichara busca un turismo sostenible con apoyo ciudadano y académico

Según Migración Colombia, en el primer semestre de 2025 Santander recibió más de 15.026 visitantes extranjeros. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Conocido como “el pueblo más lindo de Colombia”, Barichara enfrenta hoy un desafío que pone a prueba su sostenibilidad: el turismo crece aceleradamente, mientras la falta de planificación amenaza sus recursos naturales, servicios públicos y patrimonio cultural.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, durante el primer semestre de 2025 Santander recibió más de 15.026 visitantes extranjeros, un aumento del 13,4 % frente al mismo periodo de 2024. Barichara, uno de los destinos más visitados por su riqueza paisajística, oferta gastronómica y encanto arquitectónico, ha sido uno de los principales receptores de este auge.

Sin embargo, el municipio no actualiza su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) desde 2015. Esta herramienta es clave para regular los usos del suelo, proteger los ecosistemas y orientar una expansión urbana organizada. La ausencia de una normativa vigente ha derivado en problemas visibles: crisis de agua en barrios y veredas, presión sobre fuentes hídricas, deterioro del patrimonio arqueológico y conflictos por el uso del suelo.

Foro ciudadano para repensar el territorio

Frente a esta realidad, la comunidad ha decidido tomar la iniciativa y convocar al Foro Ciudadano del EOT Barichara 2025, que se realizará el próximo 21 de septiembre. Este espacio busca construir colectivamente una hoja de ruta hacia 2037, con ejes de discusión en torno a:

La escasez de agua en épocas secas.

La presión sobre las fuentes hídricas a raíz del crecimiento urbano y turístico.

La falta de infraestructura para el crecimiento territorial, tanto en el casco urbano como en el sector rural.

Los vacíos normativos que permiten prácticas que ponen en riesgo la disponibilidad y calidad de los recursos.

“Queremos que la comunidad tenga un espacio de diálogo y reflexión para pensar un territorio sostenible en el tiempo. Parte de lo que hemos encontrado para poder articular los distintos actores es la necesidad de que tengamos visiones comunes de territorio, que podamos, como comunidad, soñar un territorio y generar visiones colectivas. Pensamos en una economía, una cultura y una educación regenerativas, y en dejar una huella positiva para las generaciones presentes y futuras”, explicó Natalia Ortiz, representante de la Fundación Barichara Regenerativa.

Respaldo académico

El proceso cuenta con el acompañamiento técnico y metodológico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que ha facilitado talleres participativos, mapas afectivos y espacios de cocreación. Estas mesas han permitido que habitantes del casco urbano y de las veredas propongan soluciones sobre temas como agua, turismo, cultura, patrimonio, inclusión y servicios básicos.

Para Ingrid Rodríguez, coordinadora de la mesa de planeación del colectivo Meseta, esta es una oportunidad para ejercer la participación real. “Creo que tener un plan a 12 años es algo que nos va a comprometer a seguir un solo camino a través de las administraciones, pero sin el seguimiento de la gente y sin la unión, quedará en un documento más del montón. La invitación es a que caminemos juntos y a pata, a que sintamos que nuestra voz debe ser escuchada y que somos nosotros, como habitantes del territorio, quienes decidimos”.

