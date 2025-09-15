Colombia atrae más turistas: 2,7 millones de visitantes y récord en divisas

Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali concentran la mayor parte de las llegadas internacionales. Foto: Getty Images

El turismo en Colombia sigue marcando récords en 2025. Entre enero y julio llegaron al país 2,7 millones de visitantes extranjeros no residentes, lo que representa un crecimiento del 6 % frente al mismo periodo del año anterior, consolidando al sector como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional.

Estados Unidos continúa siendo el principal emisor de viajeros, con más de 700 mil visitantes en lo corrido del año. Sin embargo, se observa un importante dinamismo en mercados vecinos como Perú, que registró un crecimiento del 29%, y Brasil, con un 19,9 %.

En cuanto a destinos, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali concentran la mayor parte de las llegadas internacionales, con participaciones del 35%, 24%, 19% y 4% respectivamente. No obstante, San Andrés ha sorprendido al registrar un incremento del 57 % en el número de turistas extranjeros recibidos, pese a representar solo el 3 % del total.

El buen desempeño también se refleja en la movilidad aérea. Durante los primeros siete meses del año, 32,6 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales se movilizaron por el país, lo que equivale a un aumento del 8,4 %, consolidando a Colombia como un hub estratégico en la región.

El impacto económico es aún más significativo: en el primer semestre de 2025, el turismo generó USD $5.247 millones en divisas, cifra que representa un crecimiento del 11,4% frente al mismo periodo de 2024 y que superó los ingresos de exportaciones tradicionales como el café (USD $2.685 millones) y el carbón (USD $2.372 millones).

“Estos resultados muestran una oportunidad de repensar el modelo de desarrollo nacional. El turismo surge como un sector resiliente, inclusivo y capaz de redistribuir la riqueza del país. Colombia está aprendiendo sobre la importancia de mostrarse y de narrarse mejor. Debemos ser conscientes de nuestra afortunada diversidad y de hacer uso de ella de una forma inteligente, responsable y estratégica”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

