Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Black Friday 2025: ofertas en tiquetes y viajes con descuentos de hasta el 75 %

Las aerolíneas y agencias lanzaron sus mejores promociones para el Black Friday 2025, ideales para quienes quieren ahorrar y planear sus viajes con anticipación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
27 de noviembre de 2025 - 08:03 p. m.
El primer Hot Sale de 2024 tendrá más de 1.500 ofertas en diferentes categorías y serán más de 80 marcas participantes.
El primer Hot Sale de 2024 tendrá más de 1.500 ofertas en diferentes categorías y serán más de 80 marcas participantes.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La temporada de descuentos más importante del año llegó al sector turístico. Aerolíneas y agencias de viajes activaron campañas especiales de Black Friday con tarifas reducidas, beneficios financieros y promociones que permiten planear vacaciones nacionales e internacionales. Estos son algunas de las ofertas.

Iberia abre su campaña con vuelos a Europa desde $2,4 millones

Iberia lanzó oficialmente sus ofertas de Black Friday, disponibles inicialmente para usuarios registrados en iberia.com y desde el miércoles para el público general.Las tarifas para viajar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026 incluyen vuelos ida y vuelta en clase Economy desde Bogotá hacia:

Vínculos relacionados

¿Planea un viaje? Estos son los destinos con promociones especiales de Black Friday
Turismo en Colombia 2025: destinos favoritos, crecimiento histórico y perfil de los viajeros
Una ciudad colombiana se consolida como destino global en tendencia para 2026
  • Barcelona: desde $2.486.802
  • Madrid: desde $2.658.862
  • Roma: desde $2.636.213
  • París: desde $2.824.023
  • Ámsterdam: desde $2.697.049

Además, los miembros Iberia Club pueden acceder a hasta 60 % de descuento en redención de Avios para vuelos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.La aerolínea opera tres vuelos diarios entre Bogotá y Madrid con aviones A350, aumentando la disponibilidad a más de 770.000 asientos anuales.

JetSmart activa BLACK SMART con tiquetes desde COP 49.300

La low-cost JetSmart lanzó su campaña Black Smart, con tarifas desde:

  • $49.300 por trayecto en rutas nacionales
  • $568.600 en internacionales

Los descuentos, de hasta 70 % en Colombia y 18 % en rutas al exterior, aplican para compras hasta el 3 de diciembre. Los tiquetes permiten viajar entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, dependiendo del destino.La aerolínea opera 19 rutas domésticas y siete internacionales desde Colombia, con una flota de Airbus A320neo.

Wingo presenta su “Black Fly” con vuelos desde $46.400

Wingo se suma con su campaña Black Fly, que ofrece:

  • Tiquetes nacionales desde $46.400
  • Internacionales desde USD 73
  • Hasta 42 % de descuento en paquetes de hotel + vuelo

Las promociones aplican para compras entre el 24 y 28 de noviembre y viajes hasta octubre de 2026. También hay ofertas hacia el Caribe, Centroamérica y las nuevas rutas Bogotá–Guatemala y Bogotá–Montego Bay.

Clic lanza los “Color Days” con más de 35.000 sillas en descuento

Entre el 28 y 30 de noviembre, la aerolínea Clic ofrecerá rebajas para viajar entre el 15 de enero y el 31 de mayo de 2026.Conecta ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali con más de 20 destinos regionales.Los viajeros podrán pagar con Crédito Fácil Codensa o mediante Addi sin intereses a tres meses.

Viajes Falabella realizará su Live Shopping de Black Days

El 27 de noviembre, Viajes Falabella transmitirá un Live Shopping con descuentos de hasta el 75 %, financiamiento al 0 % de interés con CMR y ofertas especiales como:

  • 2x1 en circuitos a México y Turquía
  • Hasta 25 % en tours por Europa
  • Cupones de hasta $4 millones para paquetes

Los espectadores recibirán beneficios exclusivos durante la transmisión.

Booking.com activa su mayor evento de Black Friday

Entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, la plataforma ofrecerá descuentos en seis categorías, válidos para viajar hasta diciembre de 2026:

  • Alojamientos: hasta 40 %
  • Alquiler de autos: hasta 25 %
  • Atracciones: hasta 20 %
  • Traslados aeropuerto: 20 %
  • Vuelos: hasta 15 %

El objetivo es facilitar la planificación de viajes familiares y ahorrar en un contexto de aumento de precios previsto para 2026.

Despegar anuncia descuentos de hasta 75 %

La agencia tendrá rebajas del 24 al 30 de noviembre en vuelos, hoteles y paquetes. Entre las ofertas más destacadas:

  • Hasta 75 % en hoteles internacionales
  • Hasta 50 % en hoteles nacionales
  • Cupones de hasta $2 millones
  • En vuelos: tarifas desde $40.000 con JetSmart pagando con Nequi
  • Descuentos con Turkish Airlines, Air Europa y Aerolíneas Argentinas

Además, mantiene el beneficio “Compra 5, paga 4 noches” en hoteles seleccionados.

Viajes Circular ofrece hasta 50 % en más de 100 hoteles

Del 24 al 30 de noviembre, Viajes Circular tendrá descuentos en destinos como:

  • Los Cabos, Cancún y Punta Cana: hasta 50 %
  • Miami: hasta 30 %
  • Santa Marta: hasta 35 %
  • Cartagena y San Andrés: hasta 30 %

Las promociones permiten viajar hasta abril de 2026, con excepción de Cancún, cuya ventana es hasta diciembre de 2025.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Black Friday 2025

Tiquetes baratos

Promociones de Black Friday para viajar

Iberia

JetSmart

Viajes Falabella

Booking.com

Wingo

AbiertoEE

Turismo por el mundo

Despegar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.