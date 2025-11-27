Black Friday 2025: ofertas en tiquetes y viajes con descuentos de hasta el 75 %

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La temporada de descuentos más importante del año llegó al sector turístico. Aerolíneas y agencias de viajes activaron campañas especiales de Black Friday con tarifas reducidas, beneficios financieros y promociones que permiten planear vacaciones nacionales e internacionales. Estos son algunas de las ofertas.
Iberia abre su campaña con vuelos a Europa desde $2,4 millones
Iberia lanzó oficialmente sus ofertas de Black Friday, disponibles inicialmente para usuarios registrados en iberia.com y desde el miércoles para el público general.Las tarifas para viajar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026 incluyen vuelos ida y vuelta en clase Economy desde Bogotá hacia:
- Barcelona: desde $2.486.802
- Madrid: desde $2.658.862
- Roma: desde $2.636.213
- París: desde $2.824.023
- Ámsterdam: desde $2.697.049
Además, los miembros Iberia Club pueden acceder a hasta 60 % de descuento en redención de Avios para vuelos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.La aerolínea opera tres vuelos diarios entre Bogotá y Madrid con aviones A350, aumentando la disponibilidad a más de 770.000 asientos anuales.
JetSmart activa BLACK SMART con tiquetes desde COP 49.300
La low-cost JetSmart lanzó su campaña Black Smart, con tarifas desde:
- $49.300 por trayecto en rutas nacionales
- $568.600 en internacionales
Los descuentos, de hasta 70 % en Colombia y 18 % en rutas al exterior, aplican para compras hasta el 3 de diciembre. Los tiquetes permiten viajar entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, dependiendo del destino.La aerolínea opera 19 rutas domésticas y siete internacionales desde Colombia, con una flota de Airbus A320neo.
Wingo presenta su “Black Fly” con vuelos desde $46.400
Wingo se suma con su campaña Black Fly, que ofrece:
- Tiquetes nacionales desde $46.400
- Internacionales desde USD 73
- Hasta 42 % de descuento en paquetes de hotel + vuelo
Las promociones aplican para compras entre el 24 y 28 de noviembre y viajes hasta octubre de 2026. También hay ofertas hacia el Caribe, Centroamérica y las nuevas rutas Bogotá–Guatemala y Bogotá–Montego Bay.
Clic lanza los “Color Days” con más de 35.000 sillas en descuento
Entre el 28 y 30 de noviembre, la aerolínea Clic ofrecerá rebajas para viajar entre el 15 de enero y el 31 de mayo de 2026.Conecta ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali con más de 20 destinos regionales.Los viajeros podrán pagar con Crédito Fácil Codensa o mediante Addi sin intereses a tres meses.
Viajes Falabella realizará su Live Shopping de Black Days
El 27 de noviembre, Viajes Falabella transmitirá un Live Shopping con descuentos de hasta el 75 %, financiamiento al 0 % de interés con CMR y ofertas especiales como:
- 2x1 en circuitos a México y Turquía
- Hasta 25 % en tours por Europa
- Cupones de hasta $4 millones para paquetes
Los espectadores recibirán beneficios exclusivos durante la transmisión.
Booking.com activa su mayor evento de Black Friday
Entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, la plataforma ofrecerá descuentos en seis categorías, válidos para viajar hasta diciembre de 2026:
- Alojamientos: hasta 40 %
- Alquiler de autos: hasta 25 %
- Atracciones: hasta 20 %
- Traslados aeropuerto: 20 %
- Vuelos: hasta 15 %
El objetivo es facilitar la planificación de viajes familiares y ahorrar en un contexto de aumento de precios previsto para 2026.
Despegar anuncia descuentos de hasta 75 %
La agencia tendrá rebajas del 24 al 30 de noviembre en vuelos, hoteles y paquetes. Entre las ofertas más destacadas:
- Hasta 75 % en hoteles internacionales
- Hasta 50 % en hoteles nacionales
- Cupones de hasta $2 millones
- En vuelos: tarifas desde $40.000 con JetSmart pagando con Nequi
- Descuentos con Turkish Airlines, Air Europa y Aerolíneas Argentinas
Además, mantiene el beneficio “Compra 5, paga 4 noches” en hoteles seleccionados.
Viajes Circular ofrece hasta 50 % en más de 100 hoteles
Del 24 al 30 de noviembre, Viajes Circular tendrá descuentos en destinos como:
- Los Cabos, Cancún y Punta Cana: hasta 50 %
- Miami: hasta 30 %
- Santa Marta: hasta 35 %
- Cartagena y San Andrés: hasta 30 %
Las promociones permiten viajar hasta abril de 2026, con excepción de Cancún, cuya ventana es hasta diciembre de 2025.
👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.