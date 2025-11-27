Black Friday 2025: ofertas en tiquetes y viajes con descuentos de hasta el 75 %

El primer Hot Sale de 2024 tendrá más de 1.500 ofertas en diferentes categorías y serán más de 80 marcas participantes. Foto: Getty Images

La temporada de descuentos más importante del año llegó al sector turístico. Aerolíneas y agencias de viajes activaron campañas especiales de Black Friday con tarifas reducidas, beneficios financieros y promociones que permiten planear vacaciones nacionales e internacionales. Estos son algunas de las ofertas.

Iberia abre su campaña con vuelos a Europa desde $2,4 millones

Iberia lanzó oficialmente sus ofertas de Black Friday, disponibles inicialmente para usuarios registrados en iberia.com y desde el miércoles para el público general.Las tarifas para viajar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026 incluyen vuelos ida y vuelta en clase Economy desde Bogotá hacia:

Barcelona: desde $2.486.802

Madrid: desde $2.658.862

Roma: desde $2.636.213

París: desde $2.824.023

Ámsterdam: desde $2.697.049

Además, los miembros Iberia Club pueden acceder a hasta 60 % de descuento en redención de Avios para vuelos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.La aerolínea opera tres vuelos diarios entre Bogotá y Madrid con aviones A350, aumentando la disponibilidad a más de 770.000 asientos anuales.

JetSmart activa BLACK SMART con tiquetes desde COP 49.300

La low-cost JetSmart lanzó su campaña Black Smart, con tarifas desde:

$49.300 por trayecto en rutas nacionales

$568.600 en internacionales

Los descuentos, de hasta 70 % en Colombia y 18 % en rutas al exterior, aplican para compras hasta el 3 de diciembre. Los tiquetes permiten viajar entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, dependiendo del destino.La aerolínea opera 19 rutas domésticas y siete internacionales desde Colombia, con una flota de Airbus A320neo.

Wingo presenta su “Black Fly” con vuelos desde $46.400

Wingo se suma con su campaña Black Fly, que ofrece:

Tiquetes nacionales desde $46.400

Internacionales desde USD 73

Hasta 42 % de descuento en paquetes de hotel + vuelo

Las promociones aplican para compras entre el 24 y 28 de noviembre y viajes hasta octubre de 2026. También hay ofertas hacia el Caribe, Centroamérica y las nuevas rutas Bogotá–Guatemala y Bogotá–Montego Bay.

Clic lanza los “Color Days” con más de 35.000 sillas en descuento

Entre el 28 y 30 de noviembre, la aerolínea Clic ofrecerá rebajas para viajar entre el 15 de enero y el 31 de mayo de 2026.Conecta ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali con más de 20 destinos regionales.Los viajeros podrán pagar con Crédito Fácil Codensa o mediante Addi sin intereses a tres meses.

Viajes Falabella realizará su Live Shopping de Black Days

El 27 de noviembre, Viajes Falabella transmitirá un Live Shopping con descuentos de hasta el 75 %, financiamiento al 0 % de interés con CMR y ofertas especiales como:

2x1 en circuitos a México y Turquía

Hasta 25 % en tours por Europa

Cupones de hasta $4 millones para paquetes

Los espectadores recibirán beneficios exclusivos durante la transmisión.

Booking.com activa su mayor evento de Black Friday

Entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, la plataforma ofrecerá descuentos en seis categorías, válidos para viajar hasta diciembre de 2026:

Alojamientos: hasta 40 %

Alquiler de autos: hasta 25 %

Atracciones: hasta 20 %

Traslados aeropuerto: 20 %

Vuelos: hasta 15 %

El objetivo es facilitar la planificación de viajes familiares y ahorrar en un contexto de aumento de precios previsto para 2026.

Despegar anuncia descuentos de hasta 75 %

La agencia tendrá rebajas del 24 al 30 de noviembre en vuelos, hoteles y paquetes. Entre las ofertas más destacadas:

Hasta 75 % en hoteles internacionales

Hasta 50 % en hoteles nacionales

Cupones de hasta $2 millones

En vuelos: tarifas desde $40.000 con JetSmart pagando con Nequi

Descuentos con Turkish Airlines, Air Europa y Aerolíneas Argentinas

Además, mantiene el beneficio “Compra 5, paga 4 noches” en hoteles seleccionados.

Viajes Circular ofrece hasta 50 % en más de 100 hoteles

Del 24 al 30 de noviembre, Viajes Circular tendrá descuentos en destinos como:

Los Cabos, Cancún y Punta Cana: hasta 50 %

Miami: hasta 30 %

Santa Marta: hasta 35 %

Cartagena y San Andrés: hasta 30 %

Las promociones permiten viajar hasta abril de 2026, con excepción de Cancún, cuya ventana es hasta diciembre de 2025.

