Una ciudad colombiana se consolida como destino global en tendencia para 2026

Barranquilla continúa reforzando su posición en el mapa turístico mundial al ser incluida en el Top Global de Destinos Tendencia 2026, según el estudio internacional Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com. El reconocimiento proviene del análisis de percepciones y motivaciones de más de 29.000 viajeros de 33 países, quienes destacan a la capital del Atlántico por su vitalidad cultural, su autenticidad caribeña y su creciente atractivo internacional.

De acuerdo con el informe, Barranquilla sobresale por su mezcla de tradición y modernidad, una agenda cultural en expansión, una gastronomía en plena evolución y una infraestructura turística que se fortalece cada año. Su energía festiva, su arquitectura emblemática y la esencia caribeña que la caracteriza la posicionan entre los destinos que marcarán la pauta del turismo global en 2026.

Una ciudad que vibra con cultura y modernidad

El estudio resalta la identidad única de Barranquilla, impulsada por su música, su hospitalidad y eventos de talla internacional, entre ellos su reconocido Carnaval, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La ciudad se abre espacio entre destinos vibrantes del mundo gracias a su apuesta por nuevos escenarios culturales, experiencias urbanas y propuestas gastronómicas contemporáneas.

Para quienes buscan alojamiento, Booking.com destaca opciones como Mosaic Studios Buenavista, un espacio moderno y cercano a los principales atractivos de la ciudad.

Las ciudades que lideran la lista de Destinos Tendencia 2026

Además de Barranquilla, el Top Global de Booking.com incluye destinos diversos que combinan naturaleza, cultura, historia y experiencias únicas alrededor del mundo. Entre ellos:

Mui Ne, Vietnam: antiguo pueblo pesquero convertido en refugio costero ideal para deportes acuáticos.

Bilbao, España: referente cultural y gastronómico con una vibrante escena urbana.

Filadelfia, EE. UU.: protagonista del aniversario 250 de la Independencia, en plena renovación histórica y artística.

Guangzhou, China: mezcla de tradición cantonesa y modernidad urbana.

Sal, Cabo Verde: paraíso de playas turquesas y ambiente relajado.

Manaus, Brasil: puerta de entrada al Amazonas para experiencias de naturaleza y cultura.

Münster, Alemania: ciudad sostenible ideal para recorrer en bicicleta.

Kochi, India: cruce de influencias culturales con arte, gastronomía y paisajes acuáticos.

Port Douglas, Australia: punto estratégico para explorar la Gran Barrera de Coral y la Daintree Rainforest.

Colombia en el radar global del turismo

Con estos hallazgos, Booking.com reafirma su compromiso de conectar a los viajeros con experiencias auténticas y culturalmente significativas. La presencia de Barranquilla en la lista global refleja no solo su evolución y fortalecimiento como destino turístico, sino también el creciente interés internacional por ciudades colombianas llenas de diversidad, creatividad y propuestas locales con identidad propia.

Barranquilla, que hoy compite con ciudades de gran dinamismo cultural y natural, se proyecta como un destino que seguirá conquistando a viajeros de todo el mundo en 2026.

